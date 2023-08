CBS: Helft minder faillissementen in handel in juli

Er werden bijna vijftig procent minder faillissementen uitgesproken in de handelstak in juli, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar in juni nog 66 faillissementen in de handel werden uitgesproken, zijn dat er 34 in juli.

In totaal werden in juli 241 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat zijn er 49 minder in vergelijking met een maand eerder. Het aantal ligt wel al 15 maanden op rij hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In juli gingen diverse modebedrijven failliet, waaronder Kinderkleding Groep B.V.. Onlangs werd bekend dat het bedrijf niet doorstart. Humanoid B.V. werd op 10 juli failliet verklaard, maar zit op dit moment in een afrondende fase van een doorstart. Tot slot moest het warenhuis met een missie, Tomo, na vier maanden een faillissement aanvragen.