In nieuwe handen: 20 opvallende overnames van het tweede halfjaar van 2021

Het overnamenieuws in de modeindustrie bleef ook in het tweede halfjaar van 2021 maar komen. Waar de ene overname al langverwacht was, kwam de ander soms uit de lucht vallen. Grote merken wisselden van eigenaar, maar ook kleinere bedrijven kwamen in nieuwe handen. Mocht u het overzicht kwijt zijn, FashionUnited zet het voor u op een rijtje.

Bijenkorf-moederbedrijf Selfridges Group overgenomen door Central Group en Signa Holding

Het meest vers van de pers is de overname van de Selfridges Group door Central Group en Signa Holding. Signa en Central Group hebben een joint venture gevormd waarmee de Selfridges Group is overgenomen. De prijs van de deal is niet bekendgemaakt, maar mediaberichten hintten al langer op een prijs van 4 miljard pond.

Dankzij de deal komen niet alleen de warenhuizen van Selfridge in nieuwe handen, maar ook die van de Bijenkorf en Brown Thomas Arnotts. Wat het gaat betekenen voor de warenhuizen is niet bekend. De nieuwe eigenaren zijn in ieder geval zeer bekend met luxe retail aangezien Signa de eigenaar is van KaDeWe, Globus en Galeria Karstadt Kaufhof . Central Group is de eigenaar van onder andere Rinascente en Illum.

De mogelijke overname van de Selfridges Group werd al halverwege dit jaar door diverse media genoemd.

Reebok overgenomen door Authentic Brands Group

Een overname die er al een flinke tijd aan zat te komen was die van Reebok. Het was geen geheim dat eigenaar Adidas AG een nieuw thuis voor het merk zocht. Dat Authentic Brands Group uiteindelijk de nieuwe eigenaar werd, was echter wel enigszins een verrassing. ABG telde 2,1 miljard euro neer voor het merk.

Metaverse-bedrijf RTFKT in handen van Nike

Investeringen in de metaverse sloegen je om de oren in het laatste kwartaal van 2021. Zo nam Nike, Inc. RTFKT over, een bedrijf dat gespecialiseerd is in ervaringen en producten in de metaverse. RTFKT maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gaming engines, NFT’s, blockchain en augmented reality om unieke virtuele producten en ervaringen te creëren. Hoeveel het sportbedrijf neertelt voor het technologiebedrijf is niet bekend.

Luxemerk Roland Mouret overgenomen door SP Collection

Ook redelijk vers van de pers is de overname van Roland Mouret. Het luxemerk wordt gered door het nieuw opgerichte bedrijf SP Collection. Achter het nieuwe bedrijf zit Han Chong, de oprichter van Self-portrait. Het personeel en de winkels van Roland Mouret worden niet overgenomen bij de deal. De overnamesom blijft onbekend.

French Connection in handen van consortium

French Connection Plc vindt na lange tijd eindelijk een nieuwe eigenaar. Al sinds 2018 is het op zoek naar een reddende engel. Het bedrijf wordt gered door een consortium van bieder die een kleine 34 miljoen euro neertelt. Het consortium heeft de naam MIP Holdings ltd. Onder de bieders in de groep bevindt zich ook Apinder Singh Ghura, een grootaandeelhouder van French Connection. Met de overname van het bedrijf verlaat oprichter Stephan Marks het merk.

Sonia Rykiel overgenomen door G-III Apparel Group, ltd

Een verrassend nieuw hoofdstuk in het verhaal van modehuis Sonia Rykiel. Anderhalf jaar nadat het gered is door de broers Éric en Michaël Dayan, wordt het bedrijf alweer doorverkocht. G-III Apparel Group, ltd blijkt de nieuwe eigenaar. De wisseling moet ervoor zorgen dat Sonia Rykiel sneller kan opschalen na de herlancering die het in 2020 beleefde.

Klarna neemt Inspirock over

Betaaldienst Klarna stapt de reiswereld in dankzij de overname van Inspirock. Het is opvallende zet van Klarna, want Inspirock is geen betaaldienst, maar helpt reizigers bij het plannen van hun reis. Door de bundeling van Klarna en Inspirock moet het mogelijk worden voor gebruikers van de Klarna-app om een reis te plannen en ervoor te shoppen. De overnamesom wordt niet bekendgemaakt.

Farfetch neemt resale-bedrijf Luxclusif over

Farfetch Limited zet verder in op resale met de overname van Luxclusif. Voor een nog onbekende som wordt het in 2021 de eigenaar van het resale-bedrijf. Luxclusif is een tech- en datagedreven B2B-platform dat de in- en verkoop van tweedehands luxemode faciliteert.

Crocs, Inc. nieuwe eigenaar van schoenenmerk Heydude

Italiaans casual schoenenmerk Heydude komt aan het einde van 2021 in handen van Crocs, Inc. Crocs telt 2,2 miljard euro neer voor het merk. Het doel is om Heydude verder te laten groeien met behulp van de bestaande kennis en infrastructuur die bij Crocs aanwezig is.

Optiekketens VistaSì en Eyewish vinden beiden nieuwe eigenaren

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat GrandVision en EssilorLuxottica een deel van hun portfolio moest verkopen om te voldoen aan de voorwaarden voor het samengaan van de twee bedrijven. EssilorLuxottica is namelijk al twee jaar bezig met de overname van GrandVision. Een van die voorwaarden was de verkoop van winkels en ketens in Italië en Nederland en België.

Als eerste wordt de verkoop van het Italiaanse VistaSì aangekondigd. De Vision Group neemt 99 VistaSì-winkels en de merknaam over, maar ook nog 75 Italiaanse winkels van GrandVision.

Op 24 december volgt de tweede overname. De keten Eyewish is verkocht en ook 35 GrandOptical winkels in België valt onder de deal. Nieuwe eigenaar is de Oostenrijkse Optic Retail International Group Bene.