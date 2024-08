Verduurzaming in de mode-industrie: 11 inspanningen van augustus 2024

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden elf inspanningen uit augustus 2024 genoemd.

EU-wetgeving ‘Right to Repair’ officieel van kracht

De nieuwe Europese wetgeving 'Right to Repair', die gericht is op het verlengen van de levensduur van producten, is officieel van kracht geworden. Lidstaten hebben tot 31 juli 2026 om deze richtlijn in hun nationale wetgeving te implementeren. Deze wetgeving heeft als doel de circulaire economie te bevorderen, afval te verminderen en duurzamer te consumeren.

Daarnaast onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam, samen met Thuiswinkel.org en Twinkle, de mate van circulariteit bij de grootste Nederlandse webwinkels. Dit onderzoek richt zich op de beschikbaarheid van reparatiediensten en vervangende onderdelen. De resultaten worden in oktober verwacht.

Primark traint ontwerpteam voor meer circulariteit

Wat deze maand ook gebeurde: Primark kondigde aan dat het zijn ontwerpteam verder gaat trainen in samenwerking met de Circular Textiles Foundation. Het doel is om kleding te ontwerpen die gemakkelijker gerecycled kan worden, met als ambitie om tegen 2027 het merendeel van hun assortiment recyclebaar te maken. Deze nieuwe training volgt op eerdere initiatieven en richt zich ook op medewerkers van Primarks leveranciers.

Primark reparatie workshop in Rotterdam. Credits: Beeld: Primark

House of Baukjen behaalt hoogste B Corp-score in de mode als MKB-bedrijf

Het Britse dameskledingmerk House of Baukjen, waaronder ook zwangerschapslabel Isabella Oliver valt, heeft een indrukwekkende B Corp-score van 153,6 behaald. Hiermee is het momenteel het hoogst scorende MKB-bedrijf in de modewereld. De score weerspiegelt hun sterke focus op duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en transparantie in de toeleveringsketen. House of Baukjen, een ‘zero waste’ bedrijf uit Londen, doneert jaarlijks 10 procent van zijn winst aan goede doelen en won in 2021 de UN Global Climate Action Award.

Zuid-Afrika introduceert BTW op lage waarde pakketten ter bescherming van kledingindustrie

Zuid-Afrika gaat per 1 september 2024 BTW heffen op pakketten met een lage waarde om de lokale kledingindustrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door buitenlandse e-commercebedrijven. Voorheen waren pakketjes onder R500 (ongeveer 25 euro) vrijgesteld van douanerechten en BTW, maar deze maatregel wordt nu aangescherpt. De nieuwe belastingmaatregel volgt op zorgen dat importeurs, vooral vanuit fast-fashion giganten zoals Shein en Temu, onterecht belastingvoordelen benutten, wat de lokale markt schaadt. De stap van Zuid-Afrika sluit aan bij vergelijkbare initiatieven in de EU om de lokale economie te ondersteunen en eerlijke concurrentie te bevorderen.

Spaanse ‘Groene BTW’ wint steun van 150 bedrijven voor duurzame mode

In Spanje heeft de ‘Groene BTW’-beweging, die streeft naar belastingverlaging voor duurzame modebedrijven, veel steun ontvangen. Meer dan 150 bedrijven en zelfstandigen pleiten voor een BTW-verlaging naar 10 procent voor circulaire en duurzame mode. Deze maatregel zou ethische bedrijven helpen concurreren met fast fashion giganten die door lage kosten en massaproductie goedkope prijzen hanteren. Het doel is om duurzaamheid in de mode-industrie te bevorderen door betere prijzen en hogere marges te bieden aan duurzame bedrijven, en consumenten toegang te geven tot betaalbare, milieuvriendelijke mode.

Oxfam en Vinted organiseren tweedehands modeshow op London Fashion Week

Oxfam en Vinted slaan de handen ineen voor een speciale modeshow tijdens London Fashion Week ter ondersteuning van de 'Second Hand September'-campagne. De 'Style for Change'-show op 12 september opent het mode-evenement met een catwalk vol tweedehands kleding, geselecteerd door modestyliste Bay Garnett. De getoonde kleding zal daarna beschikbaar zijn op Vinted via Oxfam's online winkel. Oxfam's Kehinde Brown benadrukt dat de samenwerking met Vinted de boodschap van duurzame mode verder verspreidt en het belang van tweedehands kleding onder de aandacht brengt.

Bol start samenwerking met kringloopwinkels voor retourartikelen

De Nederlandse e-commerce gigant Bol werkt samen met kringloopwinkels in Nederland en België om geretourneerde artikelen een tweede leven te geven. Het Nederlandse platform heeft een partnerschap opgezet met Het Goed en Reloved, die respectievelijk 30 en 122 kringloopwinkels beheren. Retouren met kleine beschadigingen worden gedoneerd aan deze winkels, die ze herstellen en voor een lagere prijs verkopen. De opbrengsten gaan naar de kringlooporganisaties.

Ebay lanceert Pre-Loved Fashion Week in Londen en New York

Ebay organiseert in september zijn eerste Pre-Loved Fashion Week in samenwerking met de CFDA en de BFC. Deze evenementen in New York en Londen tonen tweedehands designerstukken van merken zoals Khaite en Off-White. De shows, genaamd 'Endless Runway', vinden plaats voorafgaand aan de modeweken van lente/zomer 2025 en benadrukken de groeiende vraag naar duurzame mode.

Birger Christensen Collective behaalt B Corp certificering

Goed nieuws uit Kopenhagen: Birger Christensen Collective, het modehuis achter Rotate en Remain, heeft zijn B Corp-certificering behaald met een score van 88,9. CEO Denise Christensen deelt in een persbericht dat deze certificering een belangrijke stap is voor het bedrijf in zijn doel naar duurzaamheid. De volgende stappen omvatten productcertificering, traceerbaarheid, milieu-audits en verdere vergroting van inclusiviteit binnen hun collecties.

Rotate SS25 show tijdens Kopenhagen Fashion Week. Het in Kopenhagen gevestigde modehuis Birger Christensen Collective heeft met trots zijn B Corp-certificering behaald. Credits: Polina Vinogradova

Milieu Centraal lanceert tool voor beter begrip van keurmerken

Milieu Centraal heeft een nieuwe tool gelanceerd die consumenten helpt om de betrouwbaarheid van keurmerken te begrijpen. De vernieuwde ‘keurmerkenwijzer’ op hun website biedt informatie over hoe keurmerken presteren op gebieden zoals milieu, dierenwelzijn en mensenrechten. Deze tool is ontworpen om verwarring over neplogo's en misleidende claims te verminderen. Uit recent onderzoek blijkt dat consumenten behoefte hebben aan meer transparantie over keurmerken, waarbij 70 procent van hen meer wil weten over de betrouwbaarheid van deze labels en bereid is meer te betalen voor duurzame producten.

Flanders DC en VITO lanceren True Cost Calculator voor modebedrijven

Op 24 oktober lanceren VITO en Flanders DC de True Cost Calculator, een gratis online tool voor modeprofessionals die de volledige impact van kledingstukken door de levenscyclus berekent. Ontwikkeld binnen het H2020 SCIRT-project, helpt de tool ontwerpers en duurzaamheidsspecialisten om duurzamere keuzes te maken door milieu- en sociale kosten te vergelijken. De lancering wordt gepresenteerd in een gratis Zoom-sessie, waarvoor men zich kan inschrijven via de Flanders DC-website.