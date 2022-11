Verduurzaming in de mode-industrie: negen inspanningen van oktober 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: negen nieuwtjes uit oktober.

Editor's note: Voorheen droeg deze rubriek de naam 'Duurzaamheid in de mode-industrie' en omschreven we de inspanningen van merken en bedrijven als duurzaamheidsinspanningen. FashionUnited heeft ervoor gekozen de naam te veranderen om te verduidelijken dat deze initiatieven bedrijven niet automatisch in zijn geheel duurzaam maken, maar het wel degelijk stappen zijn in de verduurzaming van de mode-industrie.

Spinnova ontvangt subsidie ter waarde van 1,6 miljoen voor onderzoek vezelsector

De Finse vezelproducent Spinnova heeft een subsidie ontvangen van 1,6 miljoen euro om verdere onderzoeken en ontwikkelingen te doen van de vezeltechnologie. Met de subsidie gaat Spinnova aan de slag met het doorontwikkelen van de eigen Spinnova-vezel- een katoenachtige vezel gemaakt van houtpulp. De subsidie is onderdeel van het Finse verduurzamingsprogramma Bio & Circular Finland en het Europese financieringsprogramma NextGenerationEU.

Franse start-up Fairly Made haalt kapitaalinjectie van vijf miljoen binnen

De vier jaar jonge start-up, Fairly Made, haalt vijf miljoen euro aan kapitaal binnen van het ETF kapitaalfonds (Environmental Technology Fund). De start-up helpt merken hun toeleveringsketens in kaart brengen door het verzamelen en visualiseren van de hiervoor nodige informatie. Fairly Made werkt al samen met bekende merken als LVMH, Ba&sh en SMCP. “Er is veel te doen om de sector te ondersteunen met het oog op de nieuwe regelgeving”, meldt Laure Betsch, een van de oprichters aan FashionNetwork.

Rapport: Versnelling transitie textielindustrie naar ‘voorkeurs’ materialen nodig

Als de textielindustrie wil bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad, moeten er drastische veranderingen komen in de markt voor vezels en materialen, luidt de conclusie van non-profit Textile Exchange’s rapport. Het rapport concludeert dat in 2021 een hoogtepunt is bereikt in de wereldwijde productie van vezels: dit jaar werd 113 miljoen aan vezels geproduceerd. De non-profit organisatie wil dat de productie van nieuwe vezels wordt teruggedrongen en de recyclingstechnologie voor textiel wordt opgeschaald.

ACM en NCA stellen richtlijnen op voor gebruik Higg Index door kledingbedrijven

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Noorse consumentenautoriteit NCA stelden samen een reeks richtlijnen op voor het gebruik van de Higg Material Sustainability Index (ookwel: Higg MSI of Higg Index) in de communicatie van kledingbedrijven. De richtlijnen komen voor uit gesprekken van de ACM en de NCA met de Sustainable Apparel Coalition (SAC). Voordat deze gesprekken plaatsvonden, verscheen er een artikel in The New York Times van journalist Hiroko Tabuchi, die de Higg Index stevig onder vuur nam.

Kledingmerk Girav slaat handen ineen met wetenschapper voor kweken natuurlijk gekleurd katoen

Het Nederlandse kledingmerk Girav ging een samenwerking aan met wetenschapper Nebahat Kilic die natuurlijk gekleurd katoen in Turkije kweekt. Girav ondersteunt de wetenschapper financieel en heeft een afspraak gemaakt om de oogst af te nemen tegen een vastgestelde prijs. Het Nederlandse kledingmerk is van plan om het katoen te gebruiken voor ondershirts. “De natuurlijke tinten beige en bruin zijn perfect voor onze ‘onzichtbare’ ondershirts die mannen graag dragen onder witte overhemden”, aldus Girav-oprichter Erik de Weerd schriftelijk aan FashionUnited.

Buitenmoderetailer A.S. Adventure herstelt wandelschoenen

De Belgische buitenmoderetailer A.S. Adventure lanceerde een hersteldienst voor wandelschoenen in het schoenatelier in Hoboken (België). De Care & Repair service dient als tegengas tegen de fast fashion. Bijna alles van de schoen kan hersteld worden. De buitenmoderetailer steunt lokale tewerkstelling en maakt alle schoenen in hun eigen ateliers. Voor de wasservice en schoenonderhoud doet het bedrijf een beroep op sociale tewerkstellingen.

Veepee lanceert ‘Upcycle Solution’ collectie

Flashsaleplatform Veepee lanceert haar eerste Upcycle Solution collectie en is beschikbaar voor pre-order op de website van Veepee. De collectie blaast t-shirts, jeans, cocktailjurken en bomberjacks een nieuw leven in. Franse ondernemer Maroussia Rebecq gebruikte stoffen als jersey, denim, poplin en sportwear voor de collectie. De prijzen van de kledingstukken beginnen bij dertig euro.

Beeld: Veepee

Belgisch duurzaam modeplatform Cosh! Haalt 600.000 euro op aan financiering

Belgisch duurzaam modeplatform Cosh! Haalt 600.000 euro binnen. Dat wordt ingezet om zowel nationaal als internationaal verder te groeien, blijkt uit het persbericht. Met de financiering heeft het onder andere het Nederlandse platform Fairify overgenomen. Fairify is een website en browserextensie die de duurzaamheid van merken en alternatieven toont. Daarnaast hintte het duurzame modeplatform op een ‘duurzame, mediterraanse fusie’ en een circulaire fashion week.

Bottega Veneta geeft vanaf nu levenslange garantie op tassen

Modemerk Bottega Veneta verlengt de garantie op de tassen naar ‘levenslang’. De service krijgt de naam ‘the Certificate of Craft’, zo staat in het persbericht. De nieuwe service biedt ongelimiteerde reparaties en ‘opfrissingen’ van tassen. Het bedrijf wil hiermee consumenten stimuleren om producten generatie op generatie door te geven. De garantie staat op een fysieke kaart waar het nummer van het product op staat.