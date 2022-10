Weer recordresultaten voor Bestseller, komend jaar ‘uitdagender omstandigheden’ verwacht

De omzet van de Deense modegroep Bestseller steeg in het boekjaar 2021-2022, dat in juli afliep, met 33 procent naar 35,2 miljard Deense kronen (omgerekend circa 4,7 miljard euro).. Het boekjaar was daarmee ‘het beste in de geschiedenis van het bedrijf’, zo staat in een persbericht bij het jaarverslag. Wat het komende jaar betreft ziet de directie het echter wat minder zonnig in.

Bestseller, het moederbedrijf van onder meer Jack & Jones, Vero Moda en Only, zit sinds een paar jaar op een stijgende lijn. Niet alleen wat omzet betreft, ook qua winst gaat het het bedrijf goed: de winst voor belastingen kwam afgelopen boekjaar uit op 6,1 miljard Deense kronen (820 miljoen euro), tegenover 4,6 miljard (620 miljoen euro) een jaar eerder.

In de laatste maanden van het boekjaar begonnen de cijfers echter te stagneren. “Een indicatie van de veranderingen in de globale economie,” legt CEO Anders Holch Povlsen uit. Hij verwijst daarmee waarschijnlijk naar de stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne, die het ook andere modebedrijven moeilijk hebben gemaakt. Bestseller verwacht ook voor de komende tijd nog ‘meer uitdagende marktomstandigheden’, zo is in het persbericht te lezen.

Bestseller: ‘We blijven investeren’

Bestseller heeft het het afgelopen jaar druk gehad met de lanceren van nieuwe merken , winkelconcepten en sublijnen van dochterbedrijven. Daarnaast investeerde het 265 miljoen euro in een distributiecentrum in Nederland en stak het geld in de innovatieve en duurzamere materiaalbedrijven Ambercycle en Vitrolabs Inc . Met transportbedrijf Freja startte het een logistieke samenwerking: Freja levert vanaf november producten van Bestseller met biodieseltrucks.

Ondanks de uitdagende markt zal Bestseller blijven investeren in strategische initiatieven en zich blijven inzetten voor verdere verduurzaming, aldus het bedrijf. Ook blijven werknemers in focus. Net als vorig jaar keert Bestseller aan hen weer een extra maand salaris uit in verband met de positieve jaarresultaten.

Bestseller heeft in totaal meer dan twintig merken in het portfolio op het gebied van mannen-, vrouwen- en kinderkleding. De groep bedient zeventig landen in Europa, Azië,, Noord- en Zuid- Amerika en het Midden-Oosten via circa 3.000 eigen winkels en 17.000 multibrand-winkels, evenals een webshop. Bestseller heeft in totaal meer dan 18.000 medewerkers verspreid over dertig landen.