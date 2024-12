Dandy’s, zwemkleding en Iris van Herpen: 19 modetentoonstellingen van 2025

Wie de agenda voor 2025 wil vullen met culturele uitstapjes kan zijn of haar hart weer ophalen. In binnen- en buitenland zijn alweer een reeks interessante mode(gerelateerde) tentoonstellingen aangekondigd én er zijn nog meerdere tentoonstellingen die op dit moment te zien zijn in een museum. Dit is FashionUnited’s selectie voor 2024.

Allereerst de tentoonstellingen die u op dit moment al kunt bewonderen. Om te zorgen dat u ze niet misloopt, hebben we ze op volgorde van sluitingsdatum op een rij gezet.

Nog te openen in 2025

Splash! A century of swimming and style - 28 maart 2025 tot en met 17 augustus 2025

Welke rol heeft ontwerp gespeeld bij de relatie die mensen hebben met zwemmen? Het Design Museum in Londen duikt in deze tentoonstelling in dit thema. Bezoekers kunnen diverse soorten zwemkleding verwachten (vanaf zo’n 1920 tot nu), maar ook diepgaande thema’s zoals milieuproblemen en body image.

Superfine: Tailoring Black Style - Metropolitan Museum of Art in New York - vanaf 10 mei 2025 tot en met 26 oktober 2025

Het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art in New York zoomt deze lente in op de ‘black dandy’. De tentoonstelling gaat specifiek in op het belang van sartoriale stijl voor de vorming van zwarte identiteiten in de Atlantische diaspora, aldus de website van het museum. De term dandy wordt vaak gebruikt om een man te omschrijven die veel belang hecht aan stijl en hiervoor een gedisciplineerde aanpak voor heeft.

“Het dandyisme werd aanvankelijk opgelegd aan zwarte mannen in het 18e-eeuwse Europa toen de Atlantische slavenhandel en een opkomende cultuur van consumentisme een trend creëerden van modieus geklede, of gedandyiseerde, bedienden. Het dandyisme bood zwarte mensen de mogelijkheid om kleding, gebaren, ironie en humor te gebruiken om hun gegeven identiteit te transformeren en nieuwe manieren te bedenken om politieke en sociale mogelijkheden te belichamen.”

De tentoonstelling fungeert eveneens als het thema voor het jaarlijkse Met Gala dat plaatsvindt op de eerst maandag in mei.

Unknown (American). [Studio Portrait], 1940s–50s. Gelatin silver print. The Metropolitan Museum of Art, New York, Twentieth-Century Photography Fund, 2015. Credits: The Metropolitan Museum of Art.

‘Blitz, the club that shaped the 80’s’ - Design Museum in Londen - vanaf 19 september 2025 tot en met 29 maart 2026

Londense club Blitz was in de jaren ‘80 een belangrijke culturele hub. Niet alleen werden muziekstromingen er beïnvloedt, ook flamboyante mode was een belangrijk element. De tentoonstelling bevat dan ook kledingstukken, tekeningen, foto’s en video’s om het complete plaatje te schetsen van de invloed van de club.

Iris van Herpen. Sculpting the Senses - Kunsthal in Rotterdam - Vanaf 27 september 2025 tot en met 2 maart 2026

De naam van deze tentoonstelling doet wellicht al een belletje rinkelen. Komt hij bekend voor, dan is dat niet gek, want de tentoonstelling debuteerde al in Parijs. In 2025 komt ‘Iris van Herpen. Sculpting the senses’ naar Nederland en strijkt neer in de Kunsthal in Rotterdam.

Het overzicht brengt mode, hedendaagse kunst, design en wetenschap samen en ‘is een zintuiglijke verkenning van het universum van de ontwerper’.

Exposition Iris van Herpen Credits: Musée des Arts Décoratifs

‘Catwalk!’ - Vitra Design Museum in Weil am Rhein - vanaf 25 oktober 2025 tot en met 15 februari 2026

Catwalks zijn belangrijke onderdelen van de mode-industrie en kunnen het podium zijn voor ‘magische momenten’, aldus het Vitra Design Museum. Ze brengen podiumontwerp, kleding, licht, geluid en de kunst van optreden samen - een kunstwerk.

Het museum verkent de ontwikkeling van modeshows en neemt een kijkje achter de schermen. Van de eerste ‘salons’ rond 1900 tot de spectaculaire evenementen van vandaag de dag. Bezoekers kunnen video en foto’s verwachten, maar ook diverse kledingstukken, uitnodigingen en podium decoratie.

Bonus: Nog naamloze tentoonstelling - Louvre in Parijs - vanaf 24 januari tot en met 21 juli

Hoewel deze tentoonstelling al snel plaats zou moeten vinden is er nog erg weinig bekend. In het najaar van 2023 kwamen nieuwsberichten naar buiten dat het Louvre een eigen modetentoonstelling zou opzetten. Op dat moment had de tentoonstelling nog geen naam en op het moment van schrijven is er ook nog geen dergelijke expo te vinden op de website van het Parijse museum. In de mediaberichten werd wel al de openingsdatum onthult: 24 januari 2025.

Meerdere ontwerpers laten zich inspireren door de inhoud van het Louvre, waaronder wijlen Karl Lagerfeld. Daarom kijkt het museum naar de invloed die musea kunnen hebben op mode-ontwerpers.