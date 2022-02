Musea weer open: Deze modetentoonstellingen mag je niet missen in 2022

Na het succes van de landelijke protestactie Kapsalon Theater kon het bijna niet uitblijven: musea zijn eindelijk weer open. Modeliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want het tentoonstellingsaanbod dit jaar is rijk en gevarieerd. FashionUnited stelde een handig overzicht samen van niet te missen exposities.

Laatste kans: ‘Sorry, we’re closed’ in Republiek Gallery

Wie eerst nog even wil terugblikken op de periode van lockdowns en de impact ervan op het straatbeeld, moet op de valreep zeker binnenstappen bij Republiek Gallery in Amsterdam. Daar is werk te zien van fotograaf Sabrina Bongiovanni, die erop uittrok om de lege winkelstraten in Londen vast te leggen. Beelden van eenzame mannequins, lege etalages en afgeplakte winkelramen – werken die te koop zijn in de galerie. Bij de tentoonstelling verscheen ook een publicatie, in oplage van 150 exemplaren, waarin zeventig beelden uit de tentoonstelling opgenomen met tekstbijdragen van Maurits de Bruijn en Maartje Wortel.

De tentoonstelling is nog tot en met 31 januari te zien in Republiek Gallery.

‘Long Live Fashion!’ in TextielMuseum Tilburg

Hoe geven we kleding een langer leven? Die vraag staat centraal in deze interactieve tenoonstelling , waarmee bezoekers worden gestimuleerd om bij te dragen aan een duurzamere omgang met kleding. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse ontwerper Christien Meindertsma, textielrecyclingbedrijf Wolkat en Harm Rensink, creatief directeur van modeplatform New Order of Fashion. Er is werk te zien van lokale en internationale modemakers, die bezoekers elk op hun eigen manier wijzen op de moeilijkheden én mogelijkheden van de textielindustrie.

De tentoonstelling is tot en met 27 maart te zien in Textielmuseum Tilburg.

‘Taskforce Fashion’ in Textielmuseum Tilburg

Op het panoramadeck op derde verdieping van het Textielmuseum zijn de resultaten te zien van het multidisciplinaire onderzoeksproject ‘Taskforce Fashion’ Een in 2018 gestart samenwerkingsverband tussen modeplatforms Fashionclash, M-ode en State of Fashion. In het meest recente experiment ‘Residency for Responsible Fashion’ werden ontwerpers uitgedaagd om de huidige realiteit en het modesysteem in vraag te stellen, om uiteindelijk mogelijke oplossingen voor de toekomst te bieden. De uitkomsten zijn vastgelegd in een korte documentaire en verbeeld in onder andere fotografie, workshops, textiel en sierraden.

De tentoonstelling is tot en met 27 maart te zien in Textielmuseum Tilburg.

‘Maison Amsterdam’ in De Nieuwe Kerk

Als een stadswandeling voert deze tentoonstelling – een samenwerking tussen De Nieuwe Kerk en het Amsterdam Museum – bezoekers langs verschillende plekken in de stad, waarbij 250 jaar Amsterdamse modegeschiedenis aan je voorbij trekt. Van catwalk tot club en van studio tot straat. In elke zaal worden locatie, geschiedenis en kleding aan elkaar verbonden door middel van tekst en foto’s, maar ook video’s en verhalen. Een indrukwekkende tentoonstelling die een veelzijdig beeld geeft van de Amsterdamse modegeschiedenis aan de hand van talloze spectaculaire creaties van bekende couturiers én ook veel jonge makers.

De tentoonstelling is nog tot en met 3 april te zien in De Nieuwe Kerk.

‘K-E-K Kant Ex­pe­ri­ment Kunst’ in Museum De Kantfabriek

Een hommage aan Mariet Visser (1949-2018): een kantkunstenares wiens werk volgens het museum niet alleen vernieuwend is, maar ook eigentijds. Het werk van Visser kenmerkt zich door een volkomen eigen techniek die er vaak grafisch uitziet. Tijdens haar zoektocht naar nieuwe mogelijkheden, ontstond ‘kant in verbinding met breisels’, een vernieuwing in de eeuwenoude kanttechniek die zij zelf bedacht en ontwikkelde. Vissers sloot zich in 2002 aan bij Experikant en binnen dit collectief kwam zij helemaal tot haar recht. Visser nam vaak deel aan wedstrijden in binnen en buitenland en won met haar werk vele internationale prijzen.

De tentoonstelling is nog tot en met 13 april te zien in Museum de Kantfabriek.

‘Grow’ in Fashion for Good

Stoffen van paddenstoelen en sinaasappelschillen, kleurstoffen van bacteriën en schimmels, materialen die je tot in de oneindigheid kunt hergebruiken en dan biologisch af kunt breken. Het klinkt nu misschien nog als toekomstmuziek, maar de ontwikkeling van biomaterialen gaat de laatste jaren razendsnel, laat de tentoonstelling ‘Grow’ zien. Voor deze expositie koppelde Fashion for Good verschillende textielinnovators aan zes jonge creatieve talenten, die laten zien wat er met die nieuwe materialen allemaal mogelijk is. De aankleding en producten van de winkel – de ‘Good Shop’ – sluiten aan bij het thema van de expositie.

De tentoonstelling is nog tot april te zien in Fashion for Good Museum.

‘Makersgeheimen’ in het Textiellab

Het Textiellab is het kloppend hart van het Textielmuseum. Sinds jaar en dag is dit een plek voor innovatie en vakmanschap: dagelijks reizen kunstenaars en ontwerpers van heinde en verre af naar Tilburg om te werken in deze specialistische werkplaats. Voor het eerst toont het Textielmuseum in deze groepsexpositie hoe kunstenaars, vormgevers en modeontwerpers samenwerken met de technische experts, productontwikkelaars en garenspecialisten van het Textiellab. Verdeeld over twee ruimten in de tentoonstelling komt het makerschap tot leven. Met werk van onder andere Otobong Nkanga, Koen Taselaar en Tess van Zalinge.

De tentoonstelling is te zien tot en met 8 mei in het Textiellab van het Textielmuseum.

‘Re_Used Re_Satin’ in het Zeeuws Museum

Vier jaar onderzoek ging er vooraf aan deze tentoonstelling. Onderzoek naar een aantal uitzonderlijke achttiende- en negentiende-eeuwse jasjes uit collectie van het Zeeuws Museum. Zogenaamde ‘hemdrokken’ met een bijzonder kleurrijk bloempatroon dat exotisch aandoet. In samenwerking met wetenschappers en textiel- en modeontwerpers werden de fascinerende jasjes tot op de draad bestudeerd, geanalyseerd én opnieuw geïnterpreteerd. Zo maakte de Zeeuwse ontwerper Sjaak Hullekes van het damast een jasje en ontwikkelde Amber Jae Slooten van The Fabricant een digitale interpretatie van de hemdrokken.

De tentoonstelling is tot en met 11 september te zien in het Zeeuws Museum.

‘Kleurstof’ in Het Textielmuseum

Van plantaardige verf-creaties van Claudy Jongstra tot nieuw werk van kunstenaars als Nan Groot Antink en Aliki van der Kruijs: in het Textielmuseum in Tilburg kom je vanaf april alles te weten over het kleuren van textiel. De tentoonstelling vestigt de aandacht op de gevolgen voor mens en natuur van eeuwenlang textiel verven, van de relatie met het koloniaal verleden en (moderne) slavernij tot en met wereldwijde (water)vervuiling. Ook biedt de expositie duurzame oplossingen en innovaties voor deze problemen. De verhalen worden verteld aan de hand van zowel oude als hedendaagse mode-, kunst-, en designobjecten.

De tentoonstelling zal te zien zijn van 9 april tot en met 2 oktober 2022 in het TextielMuseum.

‘Zeven x weven’ in De Katoendrukkerij

Verbeelding staat voorop in deze groepsexpositie van zeven eigentijdse handwevers. Ambachtelijk werken is voor hen een verbindend element, maar ieder met een eigen stijl en aanpak. Kenmerkend is dat zij weven gebruiken als middel om uitdrukking te geven aan hun verhalen. Door hun kleurgebruik, de ontstane structuur, het gebruik van diverse materialen en de beoogde driedimensionaliteit komt het handweefwerk in een ander perspectief te staan. De zeven handwevers zijn Theo Rooden, Marieke Kranenburg, Christiane Maurer, Babs van den Thillart, Veronica Pock, Mirjam Hagoort en Daisy van Groningen.

De tentoonstelling zal te zien zijn van 13 april tot en met 10 juli 2022 in De Katoendrukkerij.

‘Balenciaga - Meesterlijk Zwart’ in Kunstmuseum Den Haag

zwart dat was de kleur waar wijlen ontwerper crist balenciaga het liefst in werkte. kunstmuseum den haag pakt komend najaar na twee heel kleurrijke modetentoonstellingen uit met een eerbetoon aan het oeuvre van de Spaanse ontwerper in zijn favoriete kleur. Meer dan honderd items uit onder meer het Parijse museum Palais Galliera en van het modehuis zelf zullen te zien zijn tijdens de tentoonstelling. Nooit eerder werd er zo’n grote selectie outfits van Balenciaga in Nederland getoond, stuk voor stuk magnifiek uitgevoerd. Of het nu opaak, transparant, mat of glanzend is, de ontwerper speelde met zwart een betoverend spel.

De tentoonstelling zal te zien zijn van 24 september 2022 tot en met 5 maart 2023.

Gianni Versace Retrospective – Groninger Museum

Tot slot opent er eind dit jaar nóg een modetentoonstelling om naar uit te kijken: het Groninger Museum komt met een retrospectief over wijlen ontwerper Gianni Versace. Het belooft, volgens de makers, een kleurrijke, uitdagende én emotionele tentoonstelling te worden die bezoekers meeneemt in de wereld van de excentrieke Italiaanse modeontwerper. Een wereld vol extravagante kledingstukken en royale catwalkshows, waarin mode, popmuziek en design samenkomen. Naast outfits voor mannen en vrouwen zullen er ook accessoires, stoffen, tekeningen, interieurs en video’s van shows te zien zijn.

De tentoonstelling zal te zien zijn van 2 december 2022 tot en met 7 mei 2023 in het Groninger Museum.