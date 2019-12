Voor de agenda: modetentoonstellingen om te bezoeken in 2020

Het nieuwe jaar komt er weer aan, wat betekent dat weer uitgekeken kan worden naar een hele hoop nieuwe tentoonstellingen. Voor wie alvast zijn of haar agenda vrij wil maken voor een bezoek selecteert FashionUnited alvast diverse modetentoonstellingen in het binnen- en buitenland.

Tentoonstellingen die nu al te zien zijn

Voordat de opsomming met alle nieuwe tentoonstellingen aan de beurt komt, nog eerst de tentoonstellingen die al even lopen. Voor een last minute bezoek aan het begin van het jaar, of nog een leuke dagtrip rondom de kerstdagen.

Let’s Dance

Op de valreep kan in 2020 nog de tentoonstelling Let’s Dance in het Kunstmuseum in Den Haag bezocht worden. ‘Dansmode: Van tutu tot pattas’ - luidt de ondertitel van de show. Dansmode wordt in de spotlight gezet, met creaties van David Laport, Jan Taminiau en Viktor&Rolf. Van professionele kostuums tot items van ontwerpers die inspiratie haalden uit de danswereld.

De tentoonstelling is nog tot en met 12 januari in het Kunstmuseum in Den Haag te bezoeken.

Body Control

Museum Arnhem stelt nog tot en met 26 januari ‘Body Control’ tentoon in De Kerk, de tijdelijke presentatieruimte in Arnhem. De show zoomt in op de ‘maatschappelijke kwesties rondom de maakbaarheid en grenzen van het menselijk lichaam’. Werk van bijvoorbeeld Anouk Wipprecht, Iris van Herpen, Ted Noten en Sinéad O’Dwyer is te zien in de ruimte. De stukken zijn verdeeld over drie hoofdthema’s - menselijk, buitenmenselijk en bovenmenselijk.

De tentoonstelling is nog tot en met 26 januari in het De Kerk in Arnhem te bezoeken.

Zandra Rhodes: Fifty Years of Fabulous

Iets verder van huis maar niet minder de moeite waard is de tentoonstelling over mode-ontwerper Zandra Rhodes in Londen. Rhodes staat bekend om haar unieke en uitgesproken prints, niet voor niets liet zij zich in het begin dan ook inspireren door de kunststroming pop art. In totaal zijn er honderd looks en 50 stofstalen te bewonderen.

De tentoonstelling is nog tot en met 26 januari in het Fashion and Textile Museum in Londen te bezoeken.

Beeld: FashionUnited/Caitlyn Terra

Modest Fashion

Modest Fashion in het Stedelijk Museum Schiedam roept meer vragen op dan alleen ‘Bedekt of niet?’ De tentoonstelling die gaat over de ruimte die de vrouw in kan en mag nemen zet de kijker aan het denken over hij of zij zich kleedt, welke vrijheid er is en voor wie diegene zich kleedt. Werk van The Row, Nederlands modemerk Frenken, Christian Wijnants, Chanel, Dior, Said Mahrouf en Perrine Philomeen zijn te zien in de tentoonstelling.

De tentoonstelling is nog tot en met 9 februari in het Stedelijk Museum Schiedam te bezoeken.

Marche et démarche: une histoire de la chaussure

Het Musée des Arts Décoratifs focust zich dit najaar op schoenen. De tentoonstelling zoomt in op de verschillende manieren van lopen, van de Middeleeuwen tot en met nu, van het Westen tot Non-Europese culturen. De Franse tentoonstelling heeft een Nederlands tintje met het werk van ontwerper Karim Adduchi wat onder andere tentoon wordt gesteld. Meer dan vijfhonderd objecten zijn te zien.

De tentoonstelling is nog tot en met 23 februari in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs te bezoeken.

Smuk. Decoratie in de mode: een show off

Modemuseum Hasselt zet decoratieve technieken in de haute couture en prêt-à-porter in het zonnetje. Van technologie, tot de savoire-faire van de Parijse ateliers. Borduursels, pluimen, parels, stenen, pailletten, schelpen en alle andere vormen van opsmuk. De tentoonstelling ‘Smuk’ maakt gebruik van historische stukken uit bijvoorbeeld de achttiende eeuw, maar ook van Patou, Lanvin, Dolce & Gabbana, Balmain en Mary Katrantzou.

De tentoonstelling is nog tot en met 8 maart in het Modemuseum Hasselt in Hasselt te bezoeken.

Beeld: Kunsthal/ Marco de Swart

Thierry Mugler Couturissime

Ontwerper Thierry Mugler had nog nooit ‘Ja’ gezegd tegen een voorstel om een tentoonstelling over zijn werk te maken. Tot hij Nathalie Bondil, algemeen directeur en hoofdcurator van het Montreal Museum of Fine Arts tegenkwam. Het resultaat is de tentoonstelling ‘Thierry Mugler Couturissime’ die nu voor het eerst Europa aandoet met de opening in de Kunsthal in Rotterdam. Een speciale vermelding verdient de multimediale aanpak van de tentoonstelling. Niet alleen video’s en geluiden zijn toegevoegd aan de opzet, maar ook de 4D-presentatie in één van de zalen en de projecties op de muren in een ander zijn de moeite waard.

De tentoonstelling is nog tot en met 8 maart in de Kunsthal in Rotterdam te bezoeken.

Outside Fashion. Modefotografie van de studio naar exotische oorden

Voor het eerst wordt uniek archiefmateriaal uit Palais Galliera, een modemuseum uit Parijs, tentoongesteld. De ontwikkeling van fotografie tussen 1900 en 1969 komt sterk naar voren. Hier gaat het bijvoorbeeld om de techniek van fotografie tot de rol van vrouwen, toerisme en prêt-à-porter. Onder andere werk voor Harper’s Bazaar, Vogue, Les Jardin des Modes en Excelsior Modes en foto’s van Jean Moral, Henry Clarke, Egidio Scaioini en nog vele anderen zijn te zien in de tentoonstelling.

De tentoonstelling is nog tot en met 8 maart in Huis Marseille in Amsterdam te bezoeken.

Trunk Show

Het Tassenmuseum in Amsterdam denkt ‘out of the bag’ en duikt ‘into the box’. Voor deze tentoonstelling worden bijzondere hutkoffers uit de Menko ten Cate collectie gebruikt. Het thema van de Trunk Show haakt aan bij verhalen over reizen, verblijven, verlangen en vermogen en de beleving en verbeelding van het onbekende.

De tentoonstelling is nog tot en met 22 maart in het Tassenmuseum in Amsterdam te bezoeken.

Adorned - The Fashionable Show

Wat is mode en wie bepaalt dat? Hoe wordt mode gebruikt om te laten zien wat gedacht wordt, wie men wil zijn en wie men is? De nieuwe tentoonstelling in het Foam presenteert mode-gerelateerde fotografieprojecten.

De tentoonstelling is nog tot en met 11 maart in Foam in Amsterdam te bezoeken.

Juwelen! Schitteren aan het Russische Hof

De naam van de tentoonstelling doet vermoeden dat het alleen om juwelen draait, maar niks is minder waard. Het Hermitage in Amsterdam schetst door middel van juwelen, kledingstukken en schilderijen een plaatje van de grandeur onder de Europese adelheid. De audiotour voegt leuke weetjes toe aan het geheel en maakt de ervaring compleet.

De tentoonstelling is nog tot en met 15 maart in het Hermitage in Amsterdam te bezoeken.

Beeld: Via Het Nieuwe Instituut/ Petra van der Ree

The Hoodie

Geen modetentoonstelling in de klassieke zin van het woord, maar zeker de moeite waard. De tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam draait om het kledingstuk, maar nog veel meer om de thema’s waarmee de hoodie in verband wordt gebracht. Denk aan privacy problemen, jongerencultuur en high fashion. Curator Kou Stoppard bestempeld het kledingstuk als het laatste politieke kledingstuk en laat in de tentoonstelling zien hoe het item op dat punt gekomen is.

De tentoonstelling is nog tot en met 12 april in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam te bezoeken.

Slow Fashion

Één tentoonstelling - twee locaties. ‘Slow Fashion’ toont de modecollectie van het Dordrechts Museum. Het is voor het eerst in vijftig jaar dat de collectie wordt tentoongesteld. De opzet van de tentoonstelling belicht hoe in andere eeuwen men zorgvuldig omging met hun kleding, bewust en duurzaam. De twee locaties focussen zich beide op een ander aspect: Dordrechts Museum op ‘maakbare mode’ met ook een remake studio en het Huis van Gijn op de dresscodes van dames van stand. In de eerste locatie zijn ook items te zien van onder andere Ronald van der Kemp om het thema door te trekken naar de mode van nu.

De tentoonstelling is nog tot en met 12 april in het Dordrechts Museum én Huis van Gijn, beiden in Dordrecht, te bezoeken.

In Pursuit of Fashion

De Sandy Schreier Collection staat centraal tijdens de huidige modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Schreier verzamelde kledingstukken uit Franse en Amerikaanse couture en ready-to-wear uit de vorige eeuw. Niet als eigen garderobe maar als een waardering voor mode als een vorm om creativiteit uit te drukken.

De tentoonstelling is nog tot en met 17 mei in het Metropolitan Museum of Art in New York te bezoeken.

Kotomisi, de kracht van klederdracht

In samenwerking met het Koto Museum in Paramaribo presenteert het Klederdrachtmuseum in Amsterdam de tentoonstelling ‘Kotomisi, de kracht van klederdracht’ . De show draait niet alleen om de gebruiken van vroeger, maar ook over de betekenis en de waarde van de Surinaamse Koto en de draagsters (kotomisi). Voor de tentoonstelling is een serie portretten verzameld en verfilmd van mensen in Suriname en Nederland die verhalen en ervaringen hebben met de koto en angisa.

De tentoonstelling is nog tot en met 1 juni in het Klederdrachtmuseum in Amsterdam te bezoeken.

Mode op de bon

Schaarste maakt inventief, zo blijkt bij de tentoonstelling ‘Mode op de bon’ in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Een jurk van meelzakken, een trui van hondenhaar en een bruidsjurk van parachutezijde. Men werd creatief tijdens de oorlogsjaren. Textiel ging op de bon, maar zelfs met de bonnen was al snel bijna niets meer te koop. Daarom werden allerlei materialen gebruikt om er modieus bij te lopen.

De tentoonstelling is nog tot en met 1 juni in het Verzetsmuseum in Amsterdam te bezoeken.

Foto:Overzicht tentoonstelling The Art of Lace | Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen – ontwerper Iris van Herpen. Credit: Josefina Eikenaar/TextielMuseum

The Art of Lace

Wie aan kant denkt, denkt misschien aan ruches en manchetten, trouwjurken en sluiers, kousen, lingerie of de delicate kanten kragen gedragen door rijke burgers in de zeventiende eeuw. Het eerste object in de tentoonstelling The Art of Lace , te zien in het TextielMuseum in Tilburg, zet de bezoeker direct op een ander spoor. De tentoonstelling was eerder te zien in het museum La Cité de la dentelle et de la Mode in Calais in Frankrijk.

De tentoonstelling is nog tot en met 11 juli in het Textielmuseum in Tilburg te bezoeken.

Nog te openen tentoonstellingen

Christian Louboutin: l’Exposition

Een exclusief kijkje in het persoonlijke archief van Christian Louboutin, wie wil dat nou niet? Het Palais de la Porte Dorée in Parijs organiseert dit voorjaar een tentoonstelling over de illustere schoenontwerper die wereldberoemd werd met de rode zolen van zijn ontwerpen. Menig rechtszaak werd gevoerd over het handelsmerk, maar dat is natuurlijk niet de focus van de tentoonstelling. Het creatieve proces en de inspiratie die de ontwerper op deed voor zijn collecties komen ook aan het licht.

De tentoonstelling is vanaf 25 februari tot en met 26 juli 2020 in Palais de la Porte Dorée in Parijs te bezoeken.

Beeld: Star Wars courtesy of LucasFilm Ltd

Kimono: Kyoto to Catwalk

Van kostuums voor Star Wars-films tot een Alexander McQueen-jurk ontworpen voor zangeres Björk. Waar velen bij het woord kimono meteen zullen denken aan de traditionele kleding uit Japan, heeft het woord inmiddels op veel meer kledingstukken betrekking dan in eerste instantie gedacht. Dat is waar het Victoria & Albert Museum om de hoek komt kijken. De tentoonstelling telt 315 items die het verhaal van de kimono vertellen van 1660 tot nu.

De tentoonstelling is vanaf 29 februari tot en met 21 juni 2020 in het Victoria & Albert Museum in Londen te bezoeken.

Bags: Inside Out

Een tas zegt vaak veel over de drager. Wat draagt men mee, gaat hij of zij voor iets praktisch of juist een statement. De nieuwe tentoonstelling van het Victoria & Albert Museum kijkt dan ook naar de functie, status en ambacht achter een tas. Meer dan 300 objecten worden gebruikt om het thema te illustreren. Tassen van de koninklijke familie maar ook van andere beroemdheden en bekende modehuizen krijgen een plek in de show.

De tentoonstelling is vanaf 25 april tot en met 31 januari 2021 in het Victoria & Albert Museum in Londen te bezoeken.

About Time: Fashion and Duration

2020 staat voor het Metropolitan Museum of Art in het teken van het 150-jarige jubileum. De jaarlijkse grote modetentoonstelling die gekoppeld is aan het Met Gala staat dit jaar dan ook in het teken van ‘tijd’. Hoe de show er precies uit gaat zien is nog niet bekend, ook de omschrijving op de website van het museum roept nog vragen op. Zo zal kleding van 1870 tot en met nu tentoongesteld worden, ‘volgens een disruptieve tijdlijn’. Only time will tell...

De tentoonstelling is vanaf 7 mei tot en met 7 september in het Metropolitan Museum of Art in New York te bezoeken.

Prada. Front and Back

Het Design Museum in Londen presenteert in 2020 een modetentoonstelling met de focus op modehuis Prada. De exacte openingsdatum is nog niet bekend gemaakt, maar de opening wordt verwacht in september. De tentoonstelling zoomt in op het creatieve proces, de inspiratie en de belangrijke collecties van Prada.

De tentoonstelling is vanaf september in het Design Museum in Londen te bezoeken. Tickets gaan aankomend voorjaar al in de verkoop.

Beeld: V&A door Adrien Dirand

Dior

Christian Dior heeft de afgelopen jaren al vol in de spotlight gestaan. Eerst in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs en vervolgens in het Victoria & Albert Museum begin 2019. Toen de show in Londen opende werd het Kunstmuseum in Den Haag gevraagd of zij ook dachten aan een show over de Franse ontwerper. Een tentoonstelling over Dior bleek al in de maak te zijn en ziet in 2020 eindelijk het licht. De illustere ontwerper zelf komt natuurlijk aan bod, maar ook zijn opvolgers zijnde Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons en Maria Grazia Chiuri.

De tentoonstelling is vanaf 10 oktober tot en met 28 februari 2021 in het Kunstmuseum in Den Haag te bezoeken.