Best of 2024: De must read achtergrondartikelen van het jaar

Het veranderende gezicht van Modefabriek

Januari - Modefabriek staat ook dit winter inkoopseizoen weer op de agenda: op 21 en 22 januari. De beurs bestaat sinds 1996 en is de afgelopen jaren veel veranderd. Van nieuwe evenementen tot andere indelingen. Daarnaast zorgde de pandemie voor zijn eigen uitdagingen. FashionUnited deed onderzoek naar de veranderingen van de afgelopen jaren.

Waarom de plus size mannenmode markt zo verborgen is

Februari - De plus size markt groeit. Modemerken spelen erop in door plus size modellen een podium te geven. Opvallend is wel: het lijken enkel vrouwen te zijn. Slechts een klein groepje mannen waagt zich ertussen. Waar zijn al die plus size mannen? Wat speelt er in de plus size mannenmode markt? FashionUnited ging op onderzoek uit en schreef er een artikel over.

Tijdlijn: Een blik op Boohoo’s niet nagekomen beloftes

Februari - Dit jaar kwamen de controverses rond de toeleveringsketen van Boohoo aan het licht. Steeds meer onderzoeken onthullen de verbroken beloftes van het bedrijf. Naar aanleiding van een nieuw rapport van de Universiteit van Bath blikt FashionUnited terug op de schandalen, onderzoeken en pogingen die zijn ondernomen om een einde te maken aan deze cyclus van wanpraktijken.

Waarom de Van den Assem-overname door Omoda niet uit de lucht komt vallen

Februari - Schoenenketen Van den Assem werd begin dit jaar overgenomen door Omoda. Daarmee doet Omoda een overname die niet geheel uit de lucht komt vallen. Het overnemen van familiebedrijven lijkt onderdeel te zijn van Omoda’s strategie. FashionUnited duikt in de geschiedenis en heden en schreef er een achtergrondartikel over.

Fashion Revolution: Dit zijn de resultaten van de afgelopen tien jaar en de toekomstwensen

April - De wereldwijde non-profit Fashion Revolution heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van transparantie en verantwoordelijkheid in de mode-industrie. De Global Fashion Transparency Index bijvoorbeeld, gelanceerd door Fashion Revolution in 2017, eist aan grote modebedrijven meer openheid. FashionUnited onderzocht de resultaten van Fashion Revolution, het collectief dat zich na de instorting van het Rana Plaza-gebouw op 24 april 2013 zich sterk inzet voor een verbeterde modewereld.

Rotterdam trekt grote modenamen: Dit maakt de stad aantrekkelijk

Mei - Rotterdam is een steeds populairdere bestemming voor nationale en internationale (mode)retailers. Maar wat maakt de stad nu echt aantrekkelijk? FashionUnited onderzocht waarom veel grote retailers in Rotterdam neerstrijken.

Hoe gaat het bij Scotch & Soda een jaar na de overname door Bluestar?

Juni - Er is de afgelopen jaren veel gebeurd bij het van oorsprong Amsterdamse modemerk Scotch & Soda. Een jaar na de overname door Bluestar Alliance, een in New York gevestigd merkmanagementbedrijf, publiceerde FashionUnited de resultaten van een langdurig onderzoek naar de activiteiten van Scotch & Soda. Dit onderzoek, gebaseerd op faillissementsverslagen van curatoren, KVK-uittreksels en persberichten, bracht alles in kaart wat tot juni 2024 bekend was. Denk aan internationale activiteiten, uitbreidingen van de collectie, nieuwe ambassadeurs en insolventieprocedures.

Esprit: Hoe ziet de toekomst voor het voormalige miljardenmerk eruit?

Augustus - Het merk Esprit wordt in Europa door een overname van de merkrechten door de Londense investeerder Alteri en zijn modebedrijf CBR voortgezet. Hoe gaat het verder met het voormalige miljardenmerk? FashionUnited onderzocht hoe Esprit in de toekomst wordt gepositioneerd.

Nieuwe kansen in de winkelstraat: Panden van failliete merken krijgen snel nieuwe invulling

September - Diverse failliete modemerken, zoals Esprit en Bristol, hebben dit jaar hun deuren gesloten. Deze deuren bleven echter niet lang dicht. Volgens vastgoedonderzoek blijft de winkelleegstand beperkt dankzij doorstarters, overnemers en een toenemende interesse van online ondernemers in fysieke winkels. Wie zijn zij? FashionUnited deed onderzoek.

Tapestry/Capri-deal geblokkeerd: Wat betekent dit voor de modemarkt?

Oktober - Op donderdag 24 oktober heeft een Amerikaanse rechter besloten om de overnamepoging van Tapestry om concurrent Capri Holdings te kopen te blokkeren, waarbij het "verlies van directe concurrentie" als reden werd aangehaald. De zaak, die werd ingediend in een rechtszaak door de Federal Trade Commission (FTC), kreeg veel media-aandacht vanwege de betrokkenheid van prominente leidinggevenden en het feit dat de fusie in andere regio’s al was goedgekeurd. FashionUnited onderzocht hoe deze beslissing de toekomst van fusies en overnames in de premium- en luxesector zou kunnen beïnvloeden.

Meer over wijlen Mango-oprichter Isak Andic

December - De modewereld rouwt om het verlies van een van zijn grote visionairs. In december overleed Isak Andic, oprichter van Mango, onverwachts. Hij laat een onuitwisbare erfenis na. FashionUnited schreef een artikel over zijn invloed in de textielindustrie.

