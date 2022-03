Duurzaamheid in de mode-industrie: 7 inspanningen van februari 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: zeven nieuwtjes van februari.

Amsterdam krijgt volledig circulaire textielfabriek

De fabriek van Brightfiber Textiles wordt naar eigen zeggen de eerste honderd procent circulaire grondstoffenfabriek voor de mode-industrie. De fabriek moet de deuren openen in 2023. In de fabriek worden oude kledingstukken verwerkt tot hoogwaardige vezels en garens die voor de productie van nieuwe kleding worden ingezet.

C&A gaat samenwerking aan met innovatief materialenbedrijf Recover

C&A heeft de handen ineen geslagen met innovatief materialenbedrijf Recover. De twee zijn een 4-jarig partnerschap aangegaan. Het doel van de samenwerking is om gerecycled katoen van hoge kwaliteit naar elk alledaags kledingstuk te brengen. Recover zal de ontwikkelde vezel verwerken in de productieketen van C&A, maar ook de spinners en wevers van het bedrijf ondersteunen.

Modegroep SMCP wil productieketen transparanter maken met samenwerking Fairly Made

De Franse groep SMCP is een samenwerking aangegaan met Fairly Made. SMCP wil het namelijk mogelijk maken voor klanten om inzicht te krijgen in de traceerbaarheid van een product. Tegen 2025 moet elk product van elk merk van de groep daarom een QR-code hebben waardoor elke stap in het productieproces van het item getraceerd kan worden.

Nederlands tassenmerk Fraenck nu B corp gecertificeerd

Het tassenmerk Fraenck heeft het B Corporation certificaat behaald. Een bedrijf dat dit certificaat krijgt heeft aangetoond dat het naast winst ook het milieu, de mens en maatschappij als uitgangspunt heeft en dit in de statuten van het bedrijf heeft vastgelegd.

ByBorre stapt van de traditionele modeseizoenen af

Nederlands textielbedrijf ByBorre brengt in 2022 maar één collectie uit. Het bedrijf stapt hiermee van de traditionele modeseizoenen af. ByBorre meldt al dat het uitbrengen van maar één collectie per jaar passender voelt voor de tijd waarin we leven en de wereld die het bedrijf wil zien.

Fashion for Good wil textielvezels op basis van landbouwafval opschalen

Fashion for Good is aan een nieuw project begonnen. In februari ging het project 'Untapped Agricultural Waste Project' van start. Gedurende het 18 maanden durende project wil de non-profit technologieën voor het transformeren van landbouwafval tot duurzame textielvezels verifiëren en opschalen. Er wordt gefocust op het landbouwafval van rijstschillen, hennep, tarwestro, banaan en ananas.

Modemerk 10Days start met verkoop tweedehands items

Nederlands modemerk 10Days start met 10Days for Good. Onder het concept verkoopt het bedrijf tweedehands items van het eigen merk. Klanten kunnen items die in perfecte staat verkeren inleveren bij het merk zodat deze uiteindelijk weer een nieuwe eigenaar kunnen vinden.