Positieve modeflitsen: Bol is één jaar B Corp en Joline Jolink laat vlas roten

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Bol, Fashion for Good en Joline Jolink een podium.

Bol viert eerste verjaardag als B Corp

Bol is één jaar B Corp. Het betekent dat het bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van sociale en milieuprestaties, publieke transparantie en juridische aansprakelijkheid. Om de eerste B Corp-verjaardag te vieren, zet Bol drie hoogtepunten op een rij.

Bol heeft zijn verpakkingen van artikelen aangepakt. Deze zijn nu kleiner, er wordt minder materiaal gebruikt en de doos bevat zo min mogelijk ‘dode lucht’. Bol verstuurd daarnaast vaker artikelen zonder ‘omdoos’. Dit percentage is met 20 procent gestegen in 2023, vergeleken met 2022. Op het arbeidsgebied deelt Bol dat de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in de distributiecentra gelijk zijn, ongeacht een vast of tijdelijk contract. Als laatste deelt Bol het bollebozen-initiatief. Hiermee zet Bol zich in voor gelijke kansen voor kinderen als het gaat om leesontwikkeling en digitale vaardigheden.

“De B Corp-certificering stelt een bepaalde norm. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat onze reis nog lang niet ten einde is. Onze B Corp-certificering is in ieder geval een stap en een belofte om onszelf te blijven verbeteren”, aldus Bol.

Fashion for Good pakt schoenen-afvalberg aan

Fashion for Good, het Amsterdamse platform voor duurzame mode-innovaties, gaat schoenmerken en retailers helpen hun inkoop- en productieprocessen milieuvriendelijker te maken, zo deelt Fashion for Good exclusief aan Footwear News. Fashion for Good start het nieuwe initiatief met samenwerkingen met Adidas, Inditex, On, PVH Corp., Reformation, Target en Zalando.

Fashion for Good zal samen met bovengenoemde merken het schoenenproductieproces bekijken op gebied van materialen, ontwerp, traceerbaarheid en einde gebruik, waarvan demontage, recycling en afvalsortering onderdeel zijn.

Fashion for Good lanceerde vorig jaar een pilot om een schoenenrecyclingproces van innovator FashionFeetGrinded te testen en te valideren met wat merkpartners. Dit nieuwe initiatief breidt de vooruitgang uit en richt zich op andere gebieden van het schoenmaakproces die kunnen profiteren van nieuwe innovaties, aldus Fashion for Good aan Footwear News.

Joline Jolink bij de oude kuikenschuur. Credits: Joline Jolink

Joline Jolink laat vlas roten en gaat in september vlas verwerken tot linnen

Modeontwerper Joline Jolink heeft als doel in 2025 haar eerste kledingstuk van eigen grond te hebben gemaakt. De eerste stap is eigen grondstoffen ontwikkelen. In april zaaide ze, samen met dertig vrijwilligers, biologisch vlaszaad op veertig vierkante meter grond. Nu laat ze het vlas roten.

Tijdens het roten breken bacteriën, geholpen door vocht uit dauw en regen, de pectine af die de houtachtige kern en de vezels in de stengels bijeenhouden, zo legt Jolink uit op LinkedIn. Het vlas verandert van kleur: van felgroen naar geel en dan naar grijsbruin.

Zaterdag repelde Jolink het vlas met diverse leermeesters en vakmensen. Bij repelen worden de zaaddozen van de vlasstengels verwijderd, zodat ze apart verwerkt kunnen worden, aldus Jolink. “We haalden de bosjes vlas door de spijkerblokken en vingen de zaadbolletjes op in een groot laken. Het vlas ging terug op sprei, het mag nog wat verder roten.”

Het verwerken van vlas tot linnen staat in september gepland. FashionUnited sprak een jaar geleden met Jolink over haar weg naar een regeneratief proces.