Verduurzaming in de mode-industrie: 8 inspanningen van juni 2024

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie. Vandaag 8 noemenswaardigheden uit juni 2024 in binnen- en buitenland.

Duurzaamseisen Copenhagen Fashion Week nu ook de norm bij Berlin Fashion Week

Een duurzame toekomst voor modeweken: Het is iets waar Copenhagen Fashion Week (CPHFW) zich al langer mee bezig houdt en waar Berlin Fashion Week (BFW) zich ook op gaat focussen. De in Kopenhagen ontwikkelde Sustainability Requirements zullen in de toekomst ook gaan gelden in Berlijn, zo maakte BFW-organisator Fashion Council Germany deze maand bekend. Niet alle richtlijnen worden overgenomen. Er worden speciale aanpassingen gedaan rond de sleutelthema's diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid in de hele mode-industrie om de stokpaardjes van de BFW - vrijheid, inclusie en creativiteit - op te nemen. Er wordt ook meer aandacht besteed aan de thema’s transparantie en traceerbaarheid in de hele waardeketen, met name met het oog op de productieketen.

Regeneratief katoen: H&M presenteert eerste capsulecollectie

Het Zweedse modemerk H&M onthult zijn eerste capsulecollectie voor de zomer waarbij gebruik is gemaakt van regeneratief katoen. Hoeveel procent ‘Regenerative Organic Certified Cotton’ iedere kledingstuk bevat, wordt niet genoemd in het persbericht. “Met deze capsule wilden we een selectie vakantielooks creëren die je mee kunt nemen van het strand naar een drankje op het terras of een diner in de open lucht. Veelzijdigheid en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtspunten voor ons ontwerpteam, en ze waren vastbesloten om het ultieme zomerjurkje te creëren waar onze klanten jaar na jaar naar zullen grijpen, in katoen van hoge kwaliteit dat voldoet aan de Regenerative Organic Certified-normen”, aldus H&M's hoofd design dameskleding en creatief adviseur Ann-Sofie Johansson.

Grote modemerken zetten zich in voor CO2-vermindering met nieuw initiatief

Future Supplier Initiative (FSI) vindt dat de CO2-reductie in toeleveringsketens moet worden versneld. En daar sluiten Bestseller, Gap Inc, H&M Group en Mango zich bij aan. De modebedrijven hebben besloten dit initiatief te steunen met als doel “financiële risico’s en verantwoordelijkheden” van de transitie naar hernieuwbare energiebronnen in kleding- en textielfabrieken te delen.

Nederlands fietskledingmerk maakt ‘eerste circulaire wielershirt’

Fietskledingmerk Velor claimt het eerste circulaire wielershirt ter wereld te hebben ontworpen in samenwerking met het Zweedse bedrijven Gr3nsa. Het wielershirt geeft oude kledingstukken een tweede leven, schrijft Velor op Linkedin. “Daardoor wordt de hoeveelheid afval verminderd en onze ecologische voetafdruk geminimaliseerd.” Ruim 95 procent van Velor’s kleding is al gemaakt van oude kledingstukken, zegt het bedrijf.

Ba&sh scoort B Corp

Frans modemerk Ba&sh sleept het B Corp-certificaat binnen en behaalt 98 punten. Het minimum aantal punten ligt op 80 en het maximum op 200. Ter vergelijking: Patagonia, gezien als een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van verduurzaming en sociale impact, heeft een score van 151,4. Modemerk Ganni behaalde twee jaar geleden een score van 90,6 en het Nederlandse merk Mud Jeans heeft een score van 124,7.

Modemerken die een B Corp-certificering willen binnenhalen, worden getoetst op diverse pijlers van verduurzaming, zoals arbeidsomstandigheden, milieu-impact en heldere communicatie over strategie en aanpak.

Bol werkt samen met Belgische kringloopwinkels en wil afvalberg van geretourneerde items verkleinen

Bol gaat als ‘eerste grote retailer’ geretourneerde pakketjes die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen om verkocht te worden naar kringloopwinkels brengen. Het doel is om de afvalberg van geretourneerde items te verkleinen. Drie tiende van de retouren voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen om verkocht te worden. Eerder werden de items teruggebracht naar de leveranciers of opgekocht door inkopers. Donatie was er ook onderdeel van. Nu komt daar de samenwerking met kringloopwinkels bij.

Greenwashing: EU zet nieuwe richtlijn voor groene claims op papier

De Raad van de Europese Unie heeft deze maand ook minimumvereisten vastgesteld voor het onderbouwen, communiceren en verifiëren van expliciete milieuclaims - labels, die bedrijven vrijwillig gebruiken bij het op de markt brengen van hun groene producten. De richtlijn erkent het belang van bestaande nationale of regionale openbare labelschema's, waardoor ze kunnen worden opgericht en vrijgesteld van verificatie door derden als ze voldoen aan de EU-normen. Het introduceert ook nieuwe vereisten voor het bewijzen van klimaatgerelateerde claims, inclusief die met betrekking tot koolstofkredieten. De algemene aanpak van de Raad zal de basis vormen voor onderhandelingen met het Europees Parlement, en zal bijdragen aan de algemene doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken.

EK Fashion geeft inkopers de mogelijkheid duurzame merken te testen

Duurzame mode is in de traditionele multibrand-winkel nog nauwelijks te vinden, terwijl duurzaamheid wel een groot thema is binnen de industrie en de maatschappij. Hoe breng je duurzame mode naar de retail? Inkooporganisatie EK Fashion stelde zichzelf die vraag en vond een antwoord. De organisatie introduceerde het ‘GreenChange-podium’ - een platform voor op de winkelvloer waar retailers duurzame modemerken kunnen testen, voordat ze in het assortiment worden opgenomen.