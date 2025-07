Verduurzaming in de mode-industrie: 9 initiatieven van juni 2025

Van biobased elastaan tot strengere wetgeving tegen ultra fast fashion: in juni 2025 werden er weer tal van stappen gezet richting een duurzamere mode-industrie. FashionUnited zet negen opvallende initiatieven en ontwikkelingen op een rij.

Freitag lanceert verhuurservice ‘Freitag Rent’

Tassenmerk Freitag introduceerde in juni een eigen verhuurservice onder de naam ‘Freitag Rent’. Via dit platform kunnen klanten voor een korte periode een tas huren, bijvoorbeeld voor reizen. Met deze stap wil Freitag consumptie terugdringen en circulariteit stimuleren.

Fashion for Good onderzoekt schaalvergroting innovatieve materialen met Altmat

Innovatieplatform Fashion for Good startte een samenwerking met Altmat, een producent van textiel op basis van materialen uit landbouwafval. Het doel: de obstakels identificeren die de toepassing van nieuwe materialen in de commerciële modeketen belemmeren en deze actief wegnemen.

O My Bag introduceert Digital Product Passport voor transparantie

Het Nederlandse accessoiremerk O My Bag lanceerde een digitaal productpaspoort dat per tas informatie geeft over materiaalgebruik, productieomstandigheden en onderhoud. De paspoorten zijn via een QR-code op het label of op de hangtag beschikbaar.

Recover en TextileGenesis testen traceerbaarheid van gerecycled katoen

Recyclingbedrijf Recover en traceerplatform TextileGenesis bundelden hun krachten om de herkomst van gerecycled katoen te kunnen volgen binnen de toeleveringsketen. Het is de bedoeling dat het materiaal van vezel tot eindproduct gevolgd kan worden.

Droppie breidt duurzaam winkelconcept uit in Den Haag

Recyclingbedrijf Droppie opent binnenkort vier nieuwe locaties in Den Haag, meldt medeoprichter Stef Traa via LinkedIn. In deze vestigingen kunnen consumenten kleding, schoenen, elektronische apparaten, blikjes en plastic flessen inleveren via de Dropbot-machine. De ingeleverde items worden gescheiden en gerecycled, en gebruikers ontvangen direct een vergoeding via de Droppie-app.

Franse Senaat keurt wet tegen ultra fast fashion goed

Frankrijk zet een ferme stap richting verantwoord consumentengedrag: de Senaat keurde een wet goed die ultra fast fashion aan banden legt. De wet beoogt onder andere beperkingen op marketing en extra belasting voor vervuilende modellen.

Lycra brengt biobased elastaan op de markt

Lycra introduceert commercieel elastaan dat deels is gebaseerd op maïs. Dit biobased alternatief moet de ecologische voetafdruk van stretchstoffen verlagen en biedt een duurzamere optie voor modemerken.

Better Cotton transformeert standaard naar regeneratief model

Katoenstandaard Better Cotton kondigde aan zich te ontwikkelen tot een regeneratieve standaard. Boeren worden ondersteund in het verbeteren van bodemgezondheid, watergebruik en biodiversiteit. De overgang markeert een belangrijke verschuiving in de industrie.

Circulose sluit langjarige samenwerking met H&M

Het Zweedse textielinnovatiebedrijf Circulose, voorheen Renewcell, sloot een meerjarige overeenkomst met H&M. De deal moet de inzet van gerecyclede cellulosevezels op grotere schaal mogelijk maken en het gebruik van virgin katoen en viscose reduceren.