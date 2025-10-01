Verduurzaming in de mode-industrie: acht pogingen in september

Duurzame initiatieven gingen in modemaand september vooral over circulariteit: van schoenzolen tot aanbestedingen.

Nomad x Fraenck

In Arnhem ging ontwerper Ratna Ho voor haar eigen label Fraenck een uitdaging aan voor travel merk Nomad: een kleine circulaire collectie gemaakt van oude Nomad slaapzakken. Ze wisten dertig exemplaren op te kalefateren tot rugzakken, shoppers, toilet- en flessentassen. Gaan ze achteruit, dan kan de klant bij Nomad terecht voor onderhoud en reparatie.

MUD Jeans Testex Circularity gecertificeerd

Een nieuwe naam in de lange lijst met duurzame labels is Testex Circularity. MUD Jeans behaalde de certificering als eerste Nederlandse merk, met drie beloftes: producten zijn getest op lange levensduur, ontworpen met reparaties in het achterhoofd en bruikbaar voor recycling.

Bijenkorf corrigeert duurzaamheidsclaim

Na het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat De Bijenkorf vage groene claims gebruikte, komt het warenhuis in actie. Terminologie als ‘duurzame producten’, ‘lagere milieu-impact’ en ‘duurzame keuzes’ als filter - zonder legitieme onderbouwing - is nu van de website af.

Odlo producten nu overal in Europa repareerbaar

Odlo, het Zwitserse merk voor functionele kleding, breidt zijn gratis reparatieservice uit naar alle Odlo-winkels in Europa. Na een testperiode van bijna een jaar in eigen land, is het concept bewezen, vindt Odlo. Valt het product nog onder de garantie van twee jaar, dan neemt het de reparatie- en verzendkosten voor zijn rekening.

Les Raccommodeurs nu onder hoede van Save Your Wardrobe

De Britse digitale kast-app Save Your Wardrobe (SYW) heeft het B2B reparatie- en careplatform Les Raccommodeurs overgenomen. Ze hoopt vooral te leren van diens ervaring met prestigieuze B2B-samenwerkingen, bijvoorbeeld met het merk IKKS.

eBay leert over tweedehands met overname Tise

Met de overname van de Noorse ‘Vinted’ breidt eBay zijn resale diensten verder uit, met name voor jonge consumenten waar ze bij Tise veel verstand van hebben. Daar zit ook de eerlijke kanttekening: het bedrijf wordt óók om zijn sociale marktwaarde opgesnoept.

Nieuwe aanbestedingsrichtlijn textiel focust op hergebruik

Opdrachten met een sociale meerwaarde krijgen een streepje voor in de nieuwe Richtlijn Aanbesteding Inzameling en Sortering Huishoudelijk Textiel van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD). Het advies aan gemeenten is om niet lukraak te kiezen voor de economisch meest voordelige aanbieding.

Biogebaseerde schoenzolenproject: The Next Stride

Adidas, Target en Zalando doen mee aan een nieuw onderzoeksproject naar biobased schoenzolen. Fashion for Good lanceerde het project, ‘The Next Stride’ om die merken, tevens haar partners, aan alternatieven te helpen voor de fossiele grondstoffen die de mode-industrie nog veel te vaak gebruikt.