Verduurzaming in de mode-industrie: tien inspanningen van juli 2023

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Vandaag: tien wetenswaardigheden uit juli.

Bonus voor mensen in Frankrijk die kleding en schoenen laten repareren

Het is reparatie, reparatie en nog eens reparatie in het nieuws van juli. Zo ook het nieuws uit Frankrijk. Het land heeft besloten een bonus te betalen aan mensen die besluiten hun kleding of schoenen te repareren in plaats van ze weg te gooien. Klanten kunnen zeven euro krijgen voor het repareren van een hak en tien tot 25 euro voor kledingreparaties. Deze betalingen worden gedaan uit een fonds van 154 miljoen euro dat is opgezet voor de periode van 2023 tot en met 2028. “Het doel is om degenen die reparaties uitvoeren te ondersteunen,” aldus Berangere Couillard, staatssecretaris voor ecologie, tegen de Franse krant Le Monde.

Verbod op vernietiging onverkocht textiel en verplicht productpaspoort stap dichterbij

Het Europees Parlement bereikte in juli een overeenkomst over nieuwe regels voor ecologisch ontwerp. Hierdoor komt het verbod op vernietiging van onverkocht textiel én een verplicht productpaspoort dichterbij. De eindstreep is echter nog niet in zicht. Het parlement moet nu met nationale regeringen van de EU onderhandelen over de definitieve vorm van de wet.

Luxeconcern LVMH wil voetafdruk verkleinen door waterverbruik te verminderen

Franse luxegroep LVMH wil door middel van het verminderen van het watergebruik met 30 procent. De totale milieuvoetafdruk verkleinen. Het doel dat het concern zichzelf heeft gesteld moet in 2030 bereikt zijn, aldus het bedrijf in een persbericht.

Het waterverbruik van LVMH heeft met name betrekking op de winning van mineralen die nodig zijn voor de productie van producten, de irrigatie van wijngaarden in Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië en Californië, en krokodillenkwekerijen en leerlooierijen.

Bol.com krijgt B Corp certificering

E-tailer Bol.com heeft een B Corp certificering gekregen. Het bedrijf heeft een score van 81,2. Om een certificering te krijgen moeten bedrijven minstens 80 van de 200 punten behalen.

Patagonia lanceert nieuw reparatieportaal

Merk Patagonia maakt de reparatieservice beter beschikbaar. Via een online reparatieportaal kunnen consumenten nu 24 uur per dag een reparatieverzoek indienen, maar ook de status van de reparatie volgen.

Europese Commissie stelt geharmoniseerde UPV voor

Vanaf 2025 zijn producenten van producten in de EU verplicht om de kosten voor het beheer van textielafval te betalen. Dit moet aanmoedigen afval te verminderen en de circulariteit van textielproducten te vergroten. Op dit moment kan elke lidstaat van de EU zelf invulling geven aan deze regels. Zo hebben Nederland en Frankrijk al een eigen UPV-systeem. De Europese Commissie roept nu op om een geharmoniseerde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid(UPV) te implementeren.

‘Wilt u de bon?’ Frankrijk stopt met automatisch printen van kassabon

Frankrijk neemt verdere stappen op het gebied van verduurzaming. Zo stopt het land per 1 augustus met het automatisch printen van kassabonnen. Hiermee wil het land afval terugdringen. Het stopzetten van de fysieke kassabon geldt niet voor alle betalingen. Bij elektronische apparatuur en bij dienstverleningen krijgt de klant nog steeds een bon. Ook kan een klant een bonnetje bij de winkel opvragen.

In het Belgische gebied Wallonië wordt ook voorbereid op een dergelijke wet. In Vlaanderen wordt eerst nog de milieuwinst onderzocht.

Nederlandse ontwerper Joline Jolink wil regeneratief model opzetten in Overijssel

Ontwerper Joline Jolink gooit het over een andere boeg. Ze verhuist de ontwerpstudio van Rotterdam naar een woonboerderij in Welsum. Hier wil ze een geheel regeneratief model opzetten, wat betekent dat het hele proces van grondstof tot eindproduct er inzichtelijk zal worden.

Pilot geslaagd: Decathlon blijft artikelen repareren

Franse sportproductenketen Decathlon blijft artikelen repareren. Decathlon deed een pilot van vier maanden waarin het diverse artikelen repareerde met behulp van het United Repair Centre in Nederland.

Grote merken slaan handen ineen met Fashion for Good en Fast Feet Grinded om schoenen te recyclen

Innovatieve processen moeten getest worden. Daarom start Fashion for Good samen met Fast Feet Grinded een pilot om een recycleproces voor schoenen te testen. Dit doen de twee samen met merken zoals Adidas, Inditex, Target en Zalando.

“Dit project is een primeur in de schoenenindustrie en geeft ons inzicht in de duurzame recyclingtechnologieën en -infrastructuren die nodig zijn om de overgang naar een circulaire toekomst te versnellen. Door samenwerkingen als deze te stimuleren, waarbij bedrijven samenkomen om kennis te delen en innovatie te valideren, maken we de weg vrij voor schaalbare oplossingen”, aldus Katrin Ley, managing director van Fashion for Good, in het bericht.