Viktor&Rolf kiest voor spiegels en Franck Sorbier voor een reis naar het verleden tijdens de Haute Couture in Parijs

Parijs - De Haute Couture Week in Parijs beleeft op donderdag 9 juli haar laatste showdag. De editie, gewijd aan het seizoen herfst/winter 2026-2027, vindt sinds afgelopen maandag plaats in de Franse hoofdstad.

Het Nederlandse duo Viktor&Rolf presenteert een collectie gebaseerd op contrasten, met een originele enscenering.

Op een draaiend podium, dat een kamer voorstelt, kleden twee modellen, een jonge en een oudere, zich aan met verschillende kledingstukken. De jurken van de eerste zijn licht en goudkleurig, terwijl die van de tweede ingetogener en discreter zijn.

“We hadden al heel lang het idee van een spiegel. Dezelfde choreografie, dezelfde vorm van de kleding en tegelijkertijd verschillen”, legt Rolf Snoeren na de show uit aan AFP.

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Viktor&Rolf herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Viktor&Rolf herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Viktor&Rolf herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Viktor&Rolf herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De show is onderdeel van een intense week die maandag begon met het sculpturale voorstel van Schiaparelli met siliconen, parels en tentakels en de lofzang op plooien van Jonathan Anderson in zijn tweede collectie voor Dior. Dinsdag volgde de sprookjesachtige collectie van Matthieu Blazy voor Chanel naast de omkeerbare ontwerpen van Mabille, de sierstenen van Germanier en de donkere elegantie van Armani. Andere veelbesproken momenten waren de eerste 'plasma'-jurk ter wereld van Iris van Herpen, de entree van Levi's op de kalender onder leiding van Christelle Kocher, de opkomst van Robert Wun als jonge belofte van de internationale Haute Couture en, op woensdag, het langverwachte debuut van Pierpaolo Piccioli voor de Haute Couture van Balenciaga.

Dit artikel is bewerkt door Alicia R. Sarmiento