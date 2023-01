Voorbereid het FW23 inkoopseizoen in: Zeven trendvoorspellingen om rekening mee te houden

Met Pitti Uomo die op dinsdag in Florence van start gaat krijgt het nieuwe inkoopseizoen weer een startschot. Merken, modebedrijven en inkopers zitten al weken in de voorbereiding, maar voor wie nog wat last minute inspiratie kan gebruiken hebben we belangrijke trendvoorspellingen op een rij gezet.

Kleuren: Digital Lavender, Astro Dust, Galactic Cobalt, Sage Leaf, Apricot Crush en Viva Magenta

Eind december kondigde kleureninstituut Pantone de kleur voor 2023 aan: Viva Magenta. De roodroze kleur zal volgens het instituut de boventoon voeren dit jaar.

Wie een specifiekere voorspelling voor het winterseizoen wil, kan deze vinden bij de voorspellingen van WGSN en Color. Deze instituten wijzen gezamenlijk vijf trendkleuren aan. Onder deze kleuren zit Digital Lavender, de kleur van 2023 volgens de twee partijen. Het palet wordt aangevuld door een rode tint genaamd Astro Dust, een intens blauw genaamd Galactic Cobalt, een zachte groentint genaamd Sage Leaf, en oranje tint Apricot Crush (die tevens is uitgeroepen tot kleur van 2024, voor degenen die graag nog verder vooruitkijken).

Stoffen: Contrasterende trends

Op internationale modebeurs Munich Fabric Start kwamen vooral veel contrasterende trends naar voren. “In de breedste zin van het woord gaat het om de wisselwerking tussen de echte wereld, waarin de mode duurzamer moet worden, en de digitale wereld, waar het verrassende wint,” aldus FashionUnited’s reportage over het evenement. FW23 draait op stoffengebied vooral om ‘het tastbare en de feelgood factor’.

Hoogwaardige materialen benadrukken het duurzaamheidsaspect van een lange levensduur. Daartegenover staat de metaverse als inspiratiebron met haar glinsterende, glanzende looks. Felle kleuren, lurex en iriserende folie prints combineren virtuele werelden met de werkelijkheid.

Hilde Francq: Disruptie als creatieve motor

Belgische trendforecaster Hilde Francq licht de trends voor FW23 uit in vier thema’s. Een van deze thema’s is radicaal minimalisme. “Mensen gaan extreem consuminderen en ontprikkelen,” aldus de voorspelling. Binnen deze trend wordt ton-sur-ton gebruikt vanwege het kalmerende effect. Ook is er in een van de thema’s een tegenstelling tussen melancholie en hoop. De trend richt zich vooral op hoop op licht in de duisternis - wat gesymboliseerd wordt door de kleur blauw en het element water.

Christine Boland: Creatieve ontploffing, paradoxen en het pak

De turbulente tijden waarin we leven geven ook ruimte voor een ‘creatieve ontploffing’ aldus forecaster Christine Boland over FW23. Een grote mate van tactiliteit komt in de voorspelling naar voren en wordt ook door andere trendforecasters aangekaart. Structuren, patronen en constructies zijn een goede rode draad voor het FW23-seizoen. Ook de techniek van collage is een veelgehoorde in de voorspellingen voor het seizoen.

Kleur en prints zijn heel belangrijk binnen het seizoen.

Jan Agelink: Nomadisch, prints en futuristische sfeer

Een trend die in het seizoen naar voren komt is de ‘nomadische look’, aldus forecaster Jan Agelink. Dit vertaalt zich in veel outdoorwear, patchwork, quilting en denim. Ook een element van folklore komt hierbij kijken.

Het ‘hacken’ van kleding en protest prints zijn ook allom vertegenwoordigd. Prints zijn over het algemeen belangrijk in het winterseizoen. Bijvoorbeeld het lichaam als print, maar ook 2d-uitvoeringen van 3d-ontwerpen zoals de gebreide en geprinte Gucci instappers.

Lidewij Edelkoort: Antieke sculpturen, aarde tinten en ruwe rafels

Lidewij Edelkoort dook voor de inspiratie voor haar forecast in het verleden door middel van de wereld van de archeologie. In haar forecast wordt dan ook vaak gerefereerd aan zand en stenen, de glans van metalen en antieke sculpturen. De voorspelling noemt onder andere breiwerk en ruwe weefsels in geel en rood tinten, de diepe glans van metalen én een zacht en tactiel minimalisme.

Edwin van den Hoek: Futurisme, functionaliteit en provocatie

Edwin van den Hoek is gespecialiseerd in mannenmode en ook in dit segment ziet men de opkomst van intensere en felle kleuren. De monochrome ‘schermkleuren’ worden gecombineerd voor een colourblocking effect. Daarnaast begint de kleur donkerbruin door te zetten als blijvende tint in de mannenmode. Naast deze kleuren ziet de forecaster is het meer abstracte gebruik van grote, hoekige en vierkante silhouetten.

Ook belangrijk in de mannenmode voor FW23 is het spelen met mannelijkheid. “Alles wat zich traditioneel in de kledingkast van vrouwen bevond, beweegt zich naar mannenmode collecties,” aldus FashionUnitd’s verslag van de seminar. “Ook wordt het mannelijk lichaam gevierd op een manier die traditioneel gezien enkel bij vrouwen voorkomt: via het tonen en benadrukken van het lichaam en blote huid.” Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van transparante stoffen.