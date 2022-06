Voorbereid inkoopseizoen SS23 in: De belangrijkste trendvoorspellingen op een rij

Het nieuwe inkoopseizoen is alweer hier. Met diverse nationale en internationale beurzen op de agenda voor de komende maanden begint de inkoop van SS23. Voor wie nog op zoek is naar last minute inspiratie zet FashionUnited de belangrijkste trendvoorspellingen voor het seizoen op een rij.

De kleuren van het seizoen

Allereerst kan met niet om de kleur van 2023 heen: Digital Lavender. Trendforecaster en kleureninstituut Coloro kondigde in april 2021 al aan dat de kleur ‘digital lavender’ de kleur voor heel het jaar zou zijn. “Digital Lavender (...) staat voor de stabiliteit, sereniteit en het digitale escapisme dat zovelen van ons hebben ingebouwd in onze rituelen om onze mentale gezondheid zowel te beschermen als te verbeteren in deze uitdagende tijden,” aldus de voorspelling.

Beeld: Salvatore Ferragamo FW21 © Catwalkpictures.com

Naast de voorspelling voor het gehele jaar, deden WSGN en Coloro ook nog specifieke voorspellingen voor het lente-zomerseizoen van het jaar. Digital lavender is er uiteraard onderdeel van en wordt aangevuld met Sundial (een diepe oranje gele kleur die doet denken aan een aardetint), Luscious Red (weelderig rood), Tranquil Blue en Verdigris (een tint die zowel groene als blauwe tinten combineert). Al met al wordt het kleurenpalet omschreven als kleuren die positiviteit en optimisme representeren. De kleuren focussen ‘op een vorm van welzijn en herstel en benadrukken de behoefte aan natuurlijke genezing, duurzaamheid en een circulaire economie’.

Saint Laurent FW21, via Catwalkpictures.com

Trendforecaster Lidewij Edelkoort over SS23

Hoewel trendseminars, en zo ook die van Lidewij Edelkoort, vaak aan thema’s vast houden, is in elk van deze forecast vaak wel een of meerdere rode draden te vinden. Zo onderstreept Edelkoort satijn als een must, komt het bloemetjespatroon zoals altijd weer terug en komt de pussybow blouse voor zowel mannen als vrouwen opvallend vaak terug.

Daarnaast is er een grote nadruk op getailleerde en ‘crisp’ items. Edelkoort benadrukt in haar voorspelling dat bij deze ‘simpele’ items de afwerking en de keuze van stoffen bijzonder goed moet zijn. De forecaster geeft aan dat de mode meer naar geweven stoffen gaat en juist weg van jersey.

Aan de andere kant van de simpele, getailleerde items, staat een scala van expressiviteit en kleuren. Edelkoort stipt de behoefte aan om met kleding een verhaal te vertellen. “Alles mag, als het maar humor heeft.”

SS23 volgens trendforecaster Christine Boland

Dat stukje humor en kleur komt ook bij Christine Boland terug in haar forecast voor SS23. Zij noemt de zeer figuratieve, 2D en bijna kinderlijke look als een tegenreactie op de metaverse waarin juist een overvloed van 3D en digitaal te vinden is. “Het is een verademende eenvoud. Het is een verademing van alle complexiteit om ons heen.”

De grootste factor van de voorspelling van Boland is harmonie. Waar voorgaande seizoenen juist onverwachte contrasten benadrukt werden, is nu juist harmonie het sleutelwoord. Verrassende elementen mixen makkelijker met de gehele look.

Alexander McQueen SS22, via Alexander McQueen

Jan Agelink van Buro Jantrendman over SS23

Tijdens de seminar van Jan Agelink over SS23 is een link te leggen met de kleurenvoorspelling van WSGN en Coloro die eerder in dit verhaal genoemd wordt. De twee partijen gaven namelijk aan dat er een behoefte was aan een vorm van herstel en genezing. Dit is ook een van de trends die Agelink noteert voor het seizoen. De trendforecaster vult deze trend in door bijvoorbeeld haptische kleding aan te stippen, die gefocust zijn op de zintuigen. Ook kleding die geïnspireerd is door de elementen en kleuren van de natuur spelen in deze trend mee.

De overdaad aan kleur die zowel Edelkoort als Boland zien voor SS23, ziet ook Agelink. Hij stipt het concept van ‘dopamine dressing’ aan, het zoeken van vreugde in kleding. Dit kan door middel van felle kleuren en opvallende prints. Het mag zelfs tegen het kitscherige aanzitten.

Echter staan Boland en Agelink wel op één gebied tegenover elkaar. Een van de trends die Agelink voorspeld gaat juist over tegenstellingen in uitingen. Hij omschrijft het als een ‘knip en plak gevoel’. Hij noemt bijvoorbeeld modehuis Alexander McQueen dat denimjassen met leren jassen combineert. “Het lijkt verknipt, alsof het is gehackt.”

Belgische trendforecaster Hilde Francq over SS23

Hilde Francq sluit zich op meerdere gebieden bij haar mede trendforecasters aan. Zo noemt Francq de behoefte aan tactiele ervaringen, wat ook bij haptische kleding het geval is. “Tactiliteit is crucial, het wordt een levensstijl op zich. Bevredigende ervaringen brengen mentale rust.” Ook omschrijft ze een trend die draait om positivisme en een kleurrijk en zelfs humoristisch geheel.

Laten we ook niet de beweging in de maatschappij vergeten die draait om de harde realiteit en de huidige spanning en onzekerheid die er heerst. Dit wordt zowel door Francq maar ook door Agelink aangestipt. Bij beiden uiten deze omstandigheden zich anders. Bij Agelink draait het om het beschermen van de zelf, bij Francq is de stijl basic, futuristisch en zelfs dystopisch.

SS23 volgens trendbureau Fashion Snoops

Trendbureau Fashion Snoops ziet over het algemeen vier trends voor het SS23 seizoen. De meest centrale trend richt zich op het terugbrengen van de samenleving naar de volledig natuurlijke ingrediënten van een product. Daarnaast past de tweede trend, genaamd ‘Belonging’ bij de enigszins dystopische tendens die de andere trendforecasters soms al hebben aangeslagen. Consumenten vragen zich af waar thuis is en doelbewust ontwerpmethoden moeten de consument helpen een nieuwe betekenis van thuis te vinden.

De waardering voor de natuur wordt door Fashion Snoops ook aangekaart, maar dit keer wordt ingezoomd op de helende eigenschappen van de natuur en past hierdoor bij de tendens voor herstel. Last but not least komt ook bij Fashion Snoops het concept van dopamine dressin terug.