Voorspellingen voor H/W 25 modetrends

Ontdek de laatste voorspellingen voor de HW25 modetrends:

FW25 volgens Jan Agelink: Ruimte voor humor, ademhalen en shockeren

In een wereld waar polarisatie, het klimaat en politieke spanningen het onderwerp van de dag zijn, is het tijd voor positieve energie. En die vinden (mode)professionals tijdens de FW25-trendpresentatie van Jan Agelink. De trendforecaster haalt twee uur lang alles uit de kast om zijn publiek met een hoopgevend gevoel de toekomst in te sturen. FashionUnited woonde de trendpresentatie digitaal … Artikel

Nieuwkomers en gouwe ouwen in mannenmode: Dit zijn de FW25-trends volgens Edwin van den Hoek

Tijdens de presentatie liet de zomer nog op zich wachten en dat komt voor Edwin Van den Hoek misschien wel als geroepen. De trendforecaster presenteert zijn FW25-trendvoorspellingen aan tientallen (mode)professionals in de bioscoopzaal van FC de Hyena in Amsterdam-Noord. Hoewel het zonnetje eerst nog een poosje mag gaan schijnen, laat de… Artikel

De toekomst is nu: contrastvolle FW25 kleur- en modetrends volgens Hilde Francq

De modewereld staat aan de vooravond van een fascinerende transformatie vol tegenstellingen, die schommelen tussen uitersten: van sombere, apocalyptische stijlen tot optimistische toekomstvisies. Welke kant je ook kiest, de trends zullen je zeker niet onberoerd laten. FashionUnited woonde een trendseminar van forecaster Hilde Francq bij en… Artikel

Grijs denim is een van de belangrijkste trends voor 2025

Als we kijken naar trends voor 2025, is het duidelijk dat grijs het nieuwe blauw is als het om denim gaat. Het is een neutrale kleur die het hele jaar door werkt, frisser dan blauw maar zachter dan zwart, en die goed past bij veel kleuren en items. Grijze denim was overal te zien op de straten van New York en Europa tijdens het laatste… Artikel

Edwin van den Hoek presenteert op donderdag 20 juni ‘Men’s Lifestyle & Identity A/W 25/26’

Op donderdag 20 juni laat Edwin van den Hoek zijn nieuwste trendpresentatie zien voor winter 2025. Tijdens dit live event bespreekt hij de belangrijkste lifestyle trends op het gebied van mannenmode en accessoires, kunst en design, architectuur en interieur, innovatie en technologische ontwikkelingen. Binnen de thema’s EXTRAORDINARY, IMPRESSIVE,... Artikel

Van herwaardering tot deconstructie: Vier trendvoorspellingen voor FW25 volgens een expert

Trendforecaster Christine Boland deelt niet zomaar modetrends, ze legt uit waar ze vandaan komen. Het is een gekke tijd. De aarde warmt steeds verder op, er is een tekort aan basisvoorzieningen, de politiek wordt extremer. In deze uitdagende tijden is ‘imagineering’ des te belangrijker, aldus Boland. De term is door de trendexpert in het leven… Artikel

De regels herschrijven met een rebelse pen: Dit zijn de denimtrends voor FW25/26

Op denimbeurs Kingpins draait het niet alleen om denim inkopen en netwerken. Er kan worden gesteld dat bezoekers de trendpresentatie van Denim Dudes, door Amy Leverton en Shannon Reddy, iedere editie weer weten te vinden. De seminarruimte op de eerste verdieping van de beurslocatie SugarCity in Halfweg stroomt een half uur voor de… Artikel

Fashionsnoops: Dit zijn de kleuren voor herfst/winter 25/26

Kleurexperts Hallie Spradlin en Joanne Thomas van Fashionsnoops hebben drie van hun nieuwe kleurenpaletten en sleutelkleuren onthuld, waarvan zij voorspellen dat deze in het herfst-winterseizoen van 2025/26 zullen domineren. Deze vroege voorspellingen schetsen een beeld van een diepzinnig seizoen waarin avontuur en lef om buiten de gebaande… Artikel

Gespot op de catwalk: WGSN en Coloro’s modekleuren voor herfst/winter 2025/2026

Kleureninstituten WGSN en Coloro hebben de trendkleuren voor herfst/winter 2025/2026 onthuld. ‘Versnelling’ is volgens de twee het … Artikel