Leven na Vanilia: Deze merken zitten nu in de winkelpanden

Begin 2025 sloeg het faillissement van Nederlandse keten Vanilia in als een bom. Na enkele maanden bleek er definitief geen doorstart plaats te vinden, wat prachtige panden in de winkelstraat leeg achterliet. Lang hebben die panden echter niet leeg gestaan, want 15 van de 17 winkels hebben alweer een nieuwe huurder.

Omoda

Omoda heeft de aanwezigheid in de winkelstraat flink uitgebreid dankzij het vertrek van Vanilia. Omoda heeft zich in maar liefst vijf oud Vanilia-panden gevestigd. Op de gevels in Maastricht, Arnhem, Den Haag, Groningen en Haarlem prijkt nu de naam Omoda.

De Summun in het oude Vanilia-pand in Eindhoven. Credits: Summum

Summum

Twee voormalige vestigingen zijn nu opgevuld door damesmodemerk Summum. Het merk heeft zijn intrek genomen in zowel Breda als Eindhoven.

Anna Van Toor

Het merk Anna Van Toor had zich in eerste instantie ook gemeld voor het pand in Arnhem, maar vestigde zich uiteindelijk hier toch niet. Wat de reden hiervoor is, is onduidelijk. Omoda heeft dat plekje in Arnhem overgenomen. Waar het wel in een oud Vanilia-pand trok was in Bergen.

My Jewellery

My Jewellery zat al in dezelfde straat als Vanilia in Enschede. Vanilia had echter een groter pand, dus zag My Jewellery de kans vrij, zo blijkt uit informatie van nieuwsplatform In de buurt. De verhuizing is echter nog niet rond, het bezoekadres van My Jewellery is nog steeds Langestraat 13. Wanneer er verhuisd wordt naar Langestraat 23, het adres van Vanilia, is nog niet bekend.

Dille & Kamille

Het pand in Hoorn is opgevuld door Dille & Kamille. Halverwege oktober trok de keten in het pand.

Schaap & Citroen

Juwelier Schaap & Citroen kiest ervoor zich te vestigen in het Bossche pand van Vanilia, zo meldt het Brabants Dagblad. De winkel is echter nog niet geopend en tot die tijd is Schaap & Citroen nog te vinden aan de Kerkstraat in Den Bosch.

Yaya

Het pand in Amersfoort is ingevuld door damesmodemerk Yaya.

Suitsupply

SuitSupply was al geruime tijd de buurman van Vanilia in Utrecht. Met het wegvallen van Vanilia zag de pakkenmaker zijn kans. Suitsupply is een deur opgeschoven in de straat naar nummer 35.

De winkel van Applied Art Forms aan de Utrechtsestraat. Credits: Applied Art Forms / Foto door Iris Ooms.

Applied Art Forms

De nieuwste in het rijtje is het Amsterdamse Applied Art Forms. Het merk heeft zijn intrek genomen in het pand aan de Utrechtsestraat in Amsterdam. Het pand werd volledig verbouwd aan de binnenkant en is alleen door het houtenframe van de etalage nog te herkennen als oud Vanilia-pand.

Nog niet ingevuld: Rotterdam en Alkmaar

Er blijven hierdoor nog twee locaties over. Het pand op De Meent in Rotterdam en het pand op Laat in Alkmaar zijn nog niet ingevuld.