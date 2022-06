13 modetentoonstellingen om te bezoeken in de zomer van 2022

Op zoek naar cultureel vermaak over de grens of in eigen land? FashionUnited zet de mooiste mode-georiënteerde tentoonstellingen in binnen- en buitenland op een rij.

‘Une histoire de la mode’ in Palais Galliera, in Parijs, Frankrijk

In Palais Galliera, ook bekend als het Musée de la Mode de la Ville de Paris, zijn de nieuwe galerieruimtes aan de terraszijde van het museum een aanrader. Daar is nog net een tentoonstelling over de geschiedenis van de mode te zien: 'Une histoire de la mode'. Hier wordt de geschiedenis van het modemuseum en zijn indrukwekkende archieven in beeld gebracht. Van stoffen uit de jaren ’20 tot barokke prints en van achttiende-eeuwse hoepeljaponnen tot ruches van Comme des Garçons.

'Une histoire de la mode' is tot en met 26 juni te zien in Palais Galliera, in Parijs.

Finale van het eerbetoon aan Alber Elbaz, beeld via AZ Factory

‘Love Brings Love’, Alber Elbaz in Palais Galliera in Parijs, Frankrijk

‘Liefde brengt liefde’, dat was de mantra van wijlen ontwerper Alber Elbaz. Dit is ook de naam van de tentoonstelling in Palais Galliera, die gewijd is aan de Israëlische ontwerper. Hier zijn alle ontwerpen te zien die afgelopen oktober tijdens een modeshow als eerbetoon aan Elbaz werden gepresenteerd. Aan deze show werkten 46 ontwerpers, waaronder John Galliano en Nicolas Ghesquière, die allemaal een ontwerp maakten gebaseerd op de vrolijke stijl van Elbaz. De tentoonstelling is aangevuld met persoonlijke herinneringen van collega’s die een goede band met Elbaz hadden.

‘Love Brings Love’ is tot en met 10 juli te zien in Palais Galliera in Parijs.

La Galerie Dior. Beeld: Dior/Kristen Pelou

La Galerie Dior, op 30 Avenue Montaigne in Parijs, Frankrijk

Op de 30 Avenue Montaigne krijgen bezoekers in La Galerie Dior aan de hand van dertien thema’s een unieke weergave van de geschiedenis, het erfgoed en het DNA van Dior. In de unieke tentoonstellingsruimtes kun je de (miniatuur)creaties van couturier en parfumeur Christian Dior bekijken, net als die van zijn zes opvolgers, waaronder Yves Saint Laurent en Maria Grazia Chiuri. Ook is te zien hoe Dior parfums met de tijd zijn geëvolueerd en hoe de creaties van Dior via Hollywoodfilms een prominente plek hebben ingenomen in onze cultuur.

Deze tentoonstelling is permanent.

‘Africa Fashion’ in het Victoria & Albert Museum in Londen, UK

De nieuwe ’Africa Fashion’ tentoonstelling in het V&A Museum in Londen toont de ‘onweerstaanbare creativiteit, vindingrijkheid en niet te stoppen wereldwijde impact van de hedendaagse Afrikaanse mode’.

De tentoonstelling is te zien vanaf 2 juli. De einddatum is nog niet bekend.

Beeld via: Saatchi Gallery

'Vision and Virtuosity', Saatchi Gallery in Londen, UK

Deze gratis tentoonstelling van sieradenmerk Tiffany’s toont meer dan 400 objecten uit de archieven en geeft een kijkje in de geschiedenis van de beroemde juwelier sinds de oprichting in New York in 1837. De onlangs verworven Empire Diamond van meer dan 80 karaat, de beroemde Tiffany's etalages en belangrijke elementen uit de populaire cultuur zoals het originele script van Breakfast at Tiffany's krijgen ook een speciale ruimte.

De tentoonstelling is te bezoeken tot 19 augustus.

Bethany Williams: Alternative Systems, The Design Museum in Londen, UK

In deze tentoonstelling wordt het werk van ontwerper Bethany Williams omarmd. Van kledingstukken die gemaakt zijn van gerecycled boekafval tot samenwerkingen met lokale projecten: het werk van deze in Londen gevestigde ontwerper pakt sociale kwesties en vraagstukken rondom het milieu aan.

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 4 september 2022.

Beeld: Fashion for Good Museum, ‘Fashion Week: A New Era’ Foto door Kyla Elaine

Fashion Week: a new era - Fashion for Good museum in Amsterdam, Nederland

Wat vertellen alle veranderingen die we de afgelopen jaren gezien hebben over de toekomst van de mode en fashion weeks? Het Fashion For Good museum in Amsterdam beantwoordt deze vragen met hun nieuwe tentoonstelling ‘Fashion Week: een nieuw tijdperk’, waar zij bezoekers meenemen door het verleden, heden en de toekomst van fashion week.

Deze tentoonstelling is te bezoeken tot en met oktober 2022.

'Sneakers Unboxed' in Design Museum Den Bosch, in Nederland

Het Design Museum in Den Bosch zet dit jaar een speciale tentoonstelling op over sneakers. 'Sneakers Unboxed' combineert de geschiedenis en de culturele context van de sneaker met de laatste innovaties op het gebied van design en duurzaamheid.

Deze tentoonstelling loopt tot en met 2 oktober 2022.

Jasje gemaakt van zeewier, Zeefier x Dutch Crafts Council

'Kleurstof' in TextielMuseum in Tilburg, Nederland

De expositie ‘Kleurstof’ in het TextielMuseum in Tilburg brengt zowel de dilemma’s als de potentie van geverfd textiel aan het licht. Hedendaagse innovaties worden tegenover eeuwenoude tradities gezet. Zo komen modder, onkruid, bacteriën, schimmels en zelfs urine aan bod als waardevolle bronnen van kleurstof. Alle zintuigen worden hierbij geprikkeld: bezoekers kunnen de alternatieve bronnen van kleurstof ook voelen, ruiken en zelfs proeven.

Deze tentoonstelling loopt tot en met 2 oktober 2022.

‘Alaïa Avant Alaïa’ in Fondation Azzedine Alaïa, in Parijs, Frankrijk

Het voormalige huis en atelier van de Tunesische ontwerper in de Fondation Azzedine Alaïa is een plek geworden die helemaal in het teken staat van zijn erfenis. Naast zijn kunstcollectie, archieven en bibliotheek met boeken over mode, kunst en design, is nu ook de tentoonstelling ‘Alaïa Avant Alaïa’ te zien. Aan de hand van foto’s tekeningen en een selectie ontwerpen leer je meer over Alaïa. Hierbij staan de vrouwen die hem inspireerden centraal, zoals Greta Garbo, Naomi Campbell en Stephanie Seymour.

Alaïa Avant Alaïa is tot en met 23 oktober te zien in Fondation Azzedine Alaïa, in Parijs.

Beeld: V&A; Fashioning Masculinities: The Art of Menswear

‘Fashioning Masculinities’ in het Victoria & Albert Museum in Londen, UK

Van de Gucci jurk die Harry Styles als eerste solo mannelijke coverster van de US Vogue in 2020 droeg, tot een frisse kijk op het mannelijke lichaamsbeeld. Je vindt het bij de nieuwe tentoonstelling: ‘Fashioning Masculinities: The Art of Menswear’ , te zien in het Victoria & Albert Museum in Londen. De tentoonstelling draait om de kracht, ambacht en diversiteit van mannenmode.

The Art of Menswear’ is te zien tot en met 6 november 2022.

Beeld: The John C. Weber Collection’/ 7 juni 2022 – 20 februari 2023 in Metropolitan Museum of Art, New York. Beeld: Bruce Schwarz, met toestemming van Met

‘Tracing the Transformation of Kimono Fashion’ in het Met Museum in New York, VS

In het Metropolitan Museum in New York ontdek je welke transformaties de kimono tussen de achttiende en twintigste eeuw heeft doorgemaakt. ‘Tracing the Transformation of Kimono Fashion’ biedt daarnaast een bijzondere kijk op de relatie tussen de Japanse en westerse ideeën die over de kimono bestaan.

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 20 februari 2023.

Balenciaga - Meesterlijk zwart in het Kunstmuseum in Den Haag, Nederland

In het najaar van 2022 brengt het Kunstmuseum Den Haag met de tentoonstelling ‘Balenciaga – Meesterlijk zwart’ een eerbetoon aan het werk van de Spaanse modeontwerper in deze kleur. Meer dan honderd topstukken uit de collecties van het Franse Palais Galliera en Maison Balenciaga zijn vanaf 24 september 2022 te zien in Den Haag. Het is voor het eerst dat zo’n grote selectie werken van Balenciaga in Nederland te zien is.

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 5 maart 2023.

Merk: Cos I said so, © Annick Strynckx - beeld via Mode & Kant Museum

Kidorama, Mode en Kant Museum in Brussel, België

Het Mode & Kant Museum in Brussel zet met de tentoonstelling Kidorama tweehonderd jaar aan kindermode in de kijker. De tentoonstelling vertelt aan de hand van kindermode het verhaal van het kind en de ontwikkeling van zijn individualiteit. Het overzicht is thematisch en chronologisch opgezet en focust zich op de mode voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 5 maart 2023.