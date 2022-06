Duurzaamheid in de mode-industrie: twaalf inspanningen van mei 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: twaalf nieuwtjes van mei.

Bestseller en Kering investeren in startup dat leer groeit in laboratorium

Bestseller en Kering hebben deelgenomen aan een financieringsronde van Vitrolabs Inc ter waarde van 46 miljoen dollar (43,7 miljoen euro). Vitrolabs Inc is een startup die gericht is op het groeien van leer in een laboratorium . Naast Bestseller en Kering namen onder andere ook acteur Leonardo DiCaprio en verschillende andere bedrijven deel aan de financieringsronde, zo blijkt uit een persbericht.

Mulberry lanceert eerste CO2-neutrale lijn

Tassenmerk Mulberry zet zijn streven om in 2035 CO2-neutraal te zijn voort met de lancering van de eerste CO2-neutrale collectie: de 'Lily Zero' . Dit is te lezen in een statement van Thierry Andretta, de CEO van Mulberry. De 'Lily Zero' bestaat uit 12 varianten, die volledig CO2-neutraal zijn en gemaakt worden in Mulberry's CO2-neutrale fabrieken in Somerset, met koolstofneutraal leer van een duurzame leerlooierij in Duitsland. Dit is te lezen in het (Engelse) artikel op FashionUnited.co.uk.

SGS en Jeanologia ontwikkelen denimstof test

Test-, inspectie- en certificeringsbedrijf SGS heeft samen met technologiebedrijf Jeanologia de nieuwe Advanced Light Sensitive Fabric Test ontwikkeld. Dit is te lezen op Ecotextile news. Het doel is om de negatieve milieu-impact van de productie van denim te minimaliseren. De exclusieve service is beschikbaar voor modemerken, detailhandelaren en fabrikanten en is ontwikkeld in reactie op het toenemende gebruik van laser technologieën binnen de denimindustrie. Het gebruik van laser vermindert het waterverbruik en het gebruik van giftige, chemische stoffen aanzienlijk. Bovendien zorgt het voor meer efficiëntie door lagere kosten en betere afwerkingen van denim.

VF Corporation verkoopt haar on-demand productiefaciliteit

VF Corporation heeft WTiN aangesteld om te helpen bij het bereiken van de wereldwijde textielverwerkende industrie en potentiële kopers te identificeren voor de on-demand productiefaciliteit in North Carolina. Dit is te lezen in een persbericht van VF Corporation. De faciliteit biedt een mooie kans voor direct-to-consumer merken die snel op een efficiënte en duurzame manier kunnen inspelen op veranderende consumentenbehoeften en die op maat gemaakte goederen kunnen aanbieden.

Mud Jeans wint Plaquette Duurzaam Ondernemerschap van Koning Willem I Stichting

Mud Jeans heeft op 23 mei de Plaquette Duurzaam Ondernemerschap van de Koning Willem 1 Stichting in ontvangst genomen. Mud Jeans nam het op tegen finalisten Kipster B.V. en Emma Safety Footwear en ging er uiteindelijk met de plaquette vandoor. Mud Jeans werd geprezen voor de transparantie in de productieketen en het voeren van een disruptief bedrijfsmodel met Lease-a-Jeans.

H&M Foundation steunt pilotproject in Stockholms restaurant met textiel dat broeikasgassen uit de lucht opneemt

Het personeel in een restaurant in Stockholm draagt schorten die broeikasgassen uit de lucht opnemen . Zowel het materiaal als de techniek zijn ontwikkeld door de Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) met ondersteuning van de H&M Foundation. De techniek die door het instituut is ontwikkeld betreft een amine bevattende oplossing die gebruikt wordt op katoen (vezels, garen of stof). Hierdoor trekt het katoen koolstofdioxide gas naar zich toe en houdt het vast. Het katoen stabiliseert dan het gas en bewaart het op het oppervlak van de textiel, aldus het bericht van de H&M Foundation.

Zara rekent nu retourkosten in de meeste Europese landen

Modeketen Zara is begonnen met het rekenen van retourkosten voor bestellingen in de meeste Europese landen , waaronder Nederland en België. Wie een Zara-kledingstuk terugstuurt via een afhaalpunt, betaalt daarvoor nu 1,95 euro of het equivalent daarvan in een andere valuta. Retourneren in een Zara-winkel is nog steeds gratis.

Gelderse afvalinzamelaar Avri start textielsorteercentrum Cirtex

Gelderse afvalinzamelaar Avri heeft een eigen textielsorteercentrum opgezet, zo meldt Omroep Gelderland. Het nieuwe centrum in Tiel heeft de naam Cirtex gekregen en heeft het doel om tot circulair textiel te komen.

​​Franse ‘Circular Fashion Awards’ breidt uit naar Nederland en België

De van oorsprong Franse ‘Circular Fashion Awards’ breidt uit naar Nederland en België. Via hun website roept de organisatie Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven met circulaire innovaties die toepasbaar zijn in de mode of textielsector op om zich aan te melden. Het is voor het eerst dat Nederlandse en Belgische bedrijven zich ook kunnen aanmelden.

Inditex gaat nieuwe samenwerking aan met Infinited Fiber Company

Spaanse modegroep Inditex is een nieuwe samenwerking aangegaan met Infinited Fiber company , zo is te lezen in een persbericht van Inditex. Inditex heeft een overeenkomst getekend dat het de Infinna-vezel de komende drie jaar zal inkopen met een minimum inkoopwaarde van 100 miljoen euro. Infinna is een katoenvezel die gemaakt wordt uit afvaltextiel.

PVH Europe gaat samenwerking aan met Infinited Fiber Company

PVH Europe, het Europese hoofdkantoor van modegroep PVH Corp., gaat een samenwerking aan van meerdere jaren met Infinited Fiber Company , zo maken de partijen bekend in en persbericht. PVH wil hiermee de duurzaamheid van de producten die het aanbiedt verbeteren. Infinited Fiber Company is een technologie groep die zich richt op circulaire mode. Zo heeft het een vezel gemaakt van textielafval, genaamd Infinna. De Infinna-vezel zal nu ook gebruikt worden voor Tommy Hilfiger-items in Europa. Later zal opgeschaald worden naar het gebruik van de vezel in Calvin Klein producten, aldus het persbericht.

