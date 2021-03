Duurzaamheid in de mode-industrie: zes inspanningen in februari 2021

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: zes nieuwtjes van februari.

Nieuw kennis- en innovatiecentrum Circulair Textiel Lab opent in Twente

Begin februari opende in Twente het Circulair Textiel Lab: een kennis- en innovatiecentrum rondom circulair textiel dat Nederland moet helpen om textiel verder te verduurzamen. Momenteel wordt slechts 1 procent van het textielafval in Nederland gerecyled tot grondstof voor de textielindustrie, terwijl er veel meer textiel geschikt is voor hergebruik. “De ecologische voetafdruk van textiel is groter dan die van de lucht- en zeevaart bij elkaar,” aldus Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Circulaire Economie, in het persbericht. “Met de opening van het eerste circulaire textiellab, en de samenwerking in de keten met overheden en kennisinstellingen, kan de circulaire textielindustrie echt een vlucht nemen.”

Fair Wear Foundation heeft vijf nieuwe leden

Halverwege februari werd bekend dat vijf internationale merken zich hebben aangesloten bij de Fair Wear Foundation, om zich in te zetten voor betere werkomstandigheden in de kledingindustrie. Het gaat om het Nederlandse herenkledingmerk Atelier Munro en het Duitse Olymp, het merk Hakro dat werkkleding maakt, de damesmodemerken Wrap London en Poetry (met dezelfde eigenaar) en het Zweedse schoenenmerk Icebug. De Fair Wear Foundation streeft naar een kledingindustrie die iedereen eerlijk behandelt. De vijf nieuwe leden stemmen Alexander Kohnstamm, directeur van de Fair Wear Foundation hoopvol. “Het is goed om te zien dat kledingmerken ondanks dit extreem moeilijke jaar, sociale duurzaamheid als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering omarmen.”

Camper lanceert schoenencollectie gemaakt van gebruikte schoenen

Het Spaanse schoenenmerk Camper lanceerde in februari een collectie gemaakt van gebruikte, teruggebrachte en kapotte schoenen. De collectie kreeg de naam ‘ReCrafted’. Het merk, dat bekend staat om zijn aandacht voor duurzaamheid, ontwikkelde de collectie in zijn atelier op het eiland Mallorca. Hier gingen jonge ontwerpers samen aan de slag om door middel van technologie en de nieuwste materialen de oude Camper-schoenen opnieuw leven in te blazen. Het merk hoopt hiermee een verantwoordelijker omgang met mode en producten teweeg te brengen.

H&M geeft duurzaamheidsobligatie uit ter waarde van 500 miljoen euro

H&M gaf afgelopen maand voor het eerst een zogenaamde duurzaamheidsobligatie uit. Duurzaamheidsobligaties zijn een nieuwigheid op de obligatiemarkt: in tegenstelling tot zogenaamde ‘groene obligaties’, waarbij de opgehaalde middelen worden benut voor specifieke projecten, zijn duurzaamheidsobligaties gekoppeld aan specifieke duurzaamheidsdoelen die een bedrijf wenst te behalen. De duurzaamheidsobligatie van H&M, ter waarde van 500 miljoen euro, moet het bedrijf helpen om voor 2025 het aandeel gerecyclede materialen in de collecties op te hogen naar dertig procent, de uitstoot van operaties met twintig procent te verminderen en de uitstoot van stoffen- en kledingproductie en transport met tien procent. De obligatie werd bij de introductie 7,6 keer overtekend op de beurs.

Bonne Reijn en Caffe Inc. maken pak geverfd met koffiedik

De laatste editie van het bekende Bonnepak, gelanceerd in februari, heeft de kleur van een zachte cappuccino. En dat is geen toeval: het pak is geverfd met koffiedik. Het kwam tot stand in een samenwerkingsproject tussen ontwerper Bonne Reijn en Josephine Nijstad, medeoprichter van Caffe Inc., een jonge onderneming die pioniert met het gebruik van kleurstoffen die uit koffiedik worden gewonnen - natuurlijk materiaal dat nu als afval wordt beschouwd. Van de pakken bestaat nu alleen nog een kleinschalige sample-collectie, maar Nijstad en Reijn werken al aan een volledige collectie, die binnenkort wordt gepresenteerd.

Allbirds steekt 2 miljoen dollar in ontwikkeling van plantenleer

Eind februari kondigde schoenenmerk Allbirds aan dat het 2 miljoen dollar investeert in het bedrijf Natural Fiber Welding Inc. en daarnaast een samenwerking aangaat met het bedrijf Plant Leather om een plantaardig alternatief voor leer te ontwikkelen. Het zogenaamde ‘Plant Leather’ is gemaakt van plantaardige olie, natuurrubber en andere biologische ingrediënten, en wordt geproduceerd met 40 keer minder CO2-uitstoot dan leer en 17 keer minder uitstoot dan plastic kunstleer. “Dit is een belangrijke stap in onze missie om aardolie uit de mode-industrie te weren,” aldus Joey Zwillinger, medeoprichter en co-CEO van Allbirds.