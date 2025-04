Verduurzaming in de mode-industrie: 11 inspanningen van april 2025

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden elf inspanningen uit april 2025 genoemd.

AFW neemt duurzaamheidsnormen van CPHFW over

Amsterdam Fashion Week (AFW) en Copenhagen Fashion Week (CPHFW) werken samen om duurzame initiatieven in de mode-industrie te versnellen. Dit kondigden zij op 3 april aan. AFW zal de duurzaamheidsnormen van CPHFW implementeren voor officiële shows, startend met een pilotfase in 2025 en volledige implementatie in 2026. Deze samenwerking versterkt de duurzaamheidseisen in Europa en ondersteunt ontwerpers bij het maken van meetbare vooruitgang op het gebied van duurzaamheid.

ByBorre introduceert nieuw digitaal platform

ByBorre lanceert Textile Room, een digitaal platform voor aanpasbare stoffen. Ontwerpers kunnen via het platform kleur, patronen en texturen aanpassen en stoffen on-demand produceren met een minimum van 50 meter. Elk ontwerp krijgt een Textile Passport voor traceerbaarheid en milieugegevens, wat bijdraagt aan transparantie in de toeleveringsketen.

Kledingrecyclingfabriek Brightfiber Textiles officieel open

Op 15 april opende actrice Carice van Houten officieel de recyclingfabriek Brightfiber Textiles, een wereldprimeur op het gebied van geautomatiseerde kledingrecycling. De fabriek kan jaarlijks 2,5 miljoen kilo textiel verwerken en werkt samen met merken als Patagonia, ANWB, Martan en ID&T aan circulaire kleding. Oprichter Ellen Mensink benadrukt dat recycling onmisbaar is om de kledingindustrie te verduurzamen. Uit merkonderzoek blijkt brede steun voor strengere wetgeving en verplichte inzet van gerecycled textiel. Brightfiber speelt in op deze behoefte met concrete oplossingen.

Subsidie voor onderzoek naar kleding gemaakt van mycelium

Mycelium wordt gezien als een veelbelovend, biologisch afbreekbaar alternatief voor traditionele modematerialen, maar is nog te kwetsbaar voor grootschalige toepassing. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waaronder Marleen Kamperman en dr. Marijke Leliveld, hebben een subsidie van 100.000 euro ontvangen van de Gratama Stichting om dit materiaal verder te ontwikkelen en consumentenonderzoek te doen naar kleding gemaakt van mycelium.

De mode-industrie toont groeiende interesse in myceliumtextiel, met voorbeelden van ontwerpen door merken als Stella McCartney en Hermès. Credits: Pexels

Mended wint prijs tijdens Circulaire Innovatie Top

Reparatieservice Mended heeft de prijs voor Circulaire Changemaker in de wacht gesleept. Dit gebeurde tijdens de Landelijke Circulaire Innovatie Top. Eerder won Mended al in de regiofinale van de provincie Utrecht. De Circulaire Innovatie Top wil circulaire ondernemers een podium bieden om op te schalen, te verbinden en te inspireren. Het is een initiatief van VNO-NCW Midden in samenwerking met onder andere PreZero, Het Versnellingshuis, De Groene Groeiers en CISE Network.

Fairly Made haalt 15 miljoen euro aan financiering op

Het Franse techbedrijf Fairly Made heeft 15 miljoen euro opgehaald om zijn technologieplatform uit te breiden, het team te versterken en internationaal te groeien. Fairly Made biedt een SaaS-oplossing waarmee modemerken hun toeleveringsketen kunnen traceren en hun ecologische en sociale impact kunnen meten. De financieringsronde werd geleid door onder andere BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund. De investering moet Fairly Made helpen zijn positie als leider in duurzame modetechnologie te versterken.

Nieuwe standaarden voor B Corp-certificering

B Lab heeft nieuwe standaarden voor B Corp-certificering geïntroduceerd, de grootste herziening in 19 jaar, om bedrijven aan te sporen tot meer impactvolle actie. Het puntensysteem wordt vervangen door verplichte prestaties binnen zeven thema's, waaronder klimaatactie, mensenrechten, eerlijk werk en milieubeheer, met herbeoordelingen om voortgang te garanderen. De nieuwe richtlijnen zijn bedoeld om bedrijven te helpen waarde te creëren voor alle stakeholders en passen bij internationale duurzaamheidskaders, waardoor een duidelijker kader ontstaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De richtlijnen zijn gratis toegankelijk via het B Impact Platform en dienen als open-source blauwdruk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Credits: Vestiaire Collective, B Corp.

Simplifyber haalt 12 miljoen dollar op

De biobased materialen-startup Simplifyber heeft 12 miljoen dollar opgehaald in een nieuwe financieringsronde, geleid door Suzano Ventures. Het bedrijf ontwikkelde de biologisch afbreekbare vezel Fybron, die via een 3D-afdrukproces in gietvormen wordt geïnjecteerd, waardoor traditionele productieprocessen als weven en naaien overbodig worden. De investering wordt gebruikt voor uitbreiding van productie, wetenschappelijke ontwikkeling, business development en nieuwe faciliteiten. Eerder werkte Simplifyber samen met het Deense modemerk Ganni aan een schoenontwerp.

Nieuw verbond als opvolger van het Kledingconvenant

Nederland heeft een nieuw Textielverbond als opvolger van het Kledingconvenant dat eind 2021 afliep. Het verbond loopt vijf jaar en richt zich op eerlijk werk en duurzaamheid in de kleding-, textiel- en schoenensector. Modint, Inretail, Mondiaal FNV, FNV en CNV Internationaal zijn betrokken partijen. Bedrijven die deelnemen, bereiden zich voor op toekomstige wetgeving en krijgen toegang tot tools, trainingen, experts en geautomatiseerde monitoring.

Nieuwe chatbot Josie

Op Fashion Revolution Day is de AI-chatbot Josie gelanceerd door duurzaamheidsexpert Jasmien Wynants en advocaat Judith Bussé om greenwashing in de mode-industrie tegen te gaan. Josie helpt bedrijven hun duurzaamheidscommunicatie te controleren volgens Europese en Belgische/Nederlandse wetgeving. De tool richt zich vooral op marketeers en copywriters, die vaak onbewust vage of misleidende termen zoals “duurzaam” gebruiken. Voor 29 euro per maand biedt Josie advies en toegang tot een online academy. Overheden juichen dit soort initiatieven toe.

Bol gebruikt minder karton en lijm

Bol bespaart 28 procent CO₂-uitstoot dankzij een nieuwe inpakmethode waarbij minder karton (27 procent) en lijm (60 procent) wordt gebruikt. De e-commercegigant testte succesvol twee aangepaste 'mono-inpakmachines' en rolt deze technologie, in samenwerking met CMC, de komende twee jaar verder uit in zijn distributiecentrum in Waalwijk.