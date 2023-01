Verduurzaming in de mode-industrie: acht inspanningen van januari 2023

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: acht nieuwtjes uit januari.

Editor's note: Voorheen droeg deze rubriek de naam 'Duurzaamheid in de mode-industrie' en omschreven we de inspanningen van merken en bedrijven als duurzaamheidsinspanningen. FashionUnited heeft ervoor gekozen de naam te veranderen om te verduidelijken dat deze initiatieven bedrijven niet automatisch in zijn geheel duurzaam maken, maar het wel degelijk stappen zijn in de verduurzaming van de mode-industrie.

Spaans collectief opgericht voor UPV Textiel

Stella McCartney maakt milieubalans op

Belgisch platform Cosh! neemt Spaans ‘Ethical Time’ over

Ralph Lauren gaat kasjmier recyclen

Duurzaam warenhuis komt naar Arnhemse Modekwartier

King Louie en Loop.a Life slaan handen ineen voor knitwear-collectie

Impact Hub, Metabolic en Bankers without Boundaries lanceren pilot voor textielketens en rapport met visie op circulaire economie

Duurzaamheidsstrategie: Mango lanceert eerste groene denimcollectie