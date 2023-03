Verduurzaming in de mode-industrie: tien inspanningen van februari 2023

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: tien nieuwtjes uit februari.

Editor's note: Voorheen droeg deze rubriek de naam 'Duurzaamheid in de mode-industrie' en omschreven we de inspanningen van merken en bedrijven als duurzaamheidsinspanningen. FashionUnited heeft ervoor gekozen de naam te veranderen om te verduidelijken dat deze initiatieven bedrijven niet automatisch in zijn geheel duurzaam maken, maar het wel degelijk stappen zijn in de verduurzaming van de mode-industrie.

En de Henry van de Velde Award gaat naar… Resortecs

Het Belgische bedrijf dat gespecialiseerd is in ecodesign, Resortecs, wint de ‘Ecodesign by Ovam Award’ tijdens de Henry van de Velde Awards. Het bedrijf won door zijn innovatieve toepassing voor het hergebruik van garen in de mode-industrie. Het ontwikkelt technologieën waarmee recycling van kleding op industriële schaal wordt vergemakkelijkt. De jury ziet potentie in het bedrijf en ‘gelooft in de impact en groei van het bedrijf en hoopt dat hun innovatieve ontwikkelingen nu ook een weg zullen vinden in de designwereld’, aldus het statement van de jury over de prijsuitreiking.

Een productieplafond tegen overconsumptie: modeontwerper Joline Jolink stelt het in

De Rotterdamse modeontwerper, Joline Jolink, trapt met haar bedrijf op de rem. Althans, als het gaat om produceren. Jolink stelt een productieplafond in en wil maximaal 20.000 nieuwe kledingstukken per jaar produceren om haar duurzame toekomstdroom waar te maken. “Op die manier is de groei van mijn bedrijf voor mezelf te verantwoorden, onderzoek ik een alternatief, evenwichtig bedrijfsmodel en geef ik het gevoel van onbehagen over de kledingindustrie een plek. Het is eenvoudig: bedrijven moeten minder produceren. Overconsumptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van het individu”, aldus Jolink.

Sinaasappel, cactus en gerecycled plastic: Ganni lanceert tas met leeralternatieven

Deens modemerk Ganni is druk bezig met het uitfaseren van het gebruik van leer. Zo stelde het de doelstelling om in 2023 geen leer meer te gebruiken. Begin februari presenteert het dan ook een tas gemaakt van gerecycled plastic en restproducten uit de sinaasappel- en cactusteelt. Het materiaal is afkomstig van Ohoskin, een Italiaanse startup waarvan de fabriek in Sicilië is gevestigd- waar sinaasappels en cactussen als meest kenmerkende vruchten worden bestempeld.

De Bou-tas van gerecycled plastic en cactus- en sinaasappelafval, op de catwalk tijdens de show van de herfst-wintercollectie 2023. Beeld: Ganni

ABN Amro Sustainable Impact Fund voor het eerst naar kledingsector: Colorful Standard

Het ABN Amro Sustainable Impact Fund, het investeringsfonds van de Nederlandse bank, investeert voor het eerst in de kledingsector. De miljoeneninvestering gaat dit jaar naar het Deense merk Colorful Standard. Hoeveel de investering precies bedraagt, is niet bekend. Colorful Standard wil de investering gebruiken om internationale ambities te versnellen. “Met het partnership tussen Colorful Standard en ABN Amro (SIF) kunnen we de standaard zetten voor duurzame fashion op internationale schaal, en zo de wereld op duurzame wijze kleurrijker maken,” aldus het persbericht.

Luxe mode en circulariteit: Gucci lanceert circulaire hub in Italië

De eerste circulaire hub voor luxe in Italië strijkt neer in Toscane en draagt de naam ‘Circular Hub’. Het is een initiatief van Gucci en zijn moederbedrijf, Kering. Het doel van de hub is de circulaire transformatie van Italiaanse mode versnellen door de herdefiniëring van de waardeketen. Alle dochterondernemingen van Kering zullen bij de hub betrokken worden, te beginnen met de productielocaties van Gucci, de grondstoffenleveranciers en de fabrikanten van eindproducten.

Veritas wil verduurzaming versnellen, geeft afval- en materialenbeheer uit handen

De Belgische modeketen Veritas wil haar verduurzaming versnellen en geeft haar afval- en materialenbeheer uit handen door een samenwerking aan te gaan met Recycling Partner Belgium BV (RPB). Vanaf 1 april gaat de modeketen monitoren welke materialen waar en wanneer aanwezig zijn in een organisatie met 120 winkels en een distributiecentrum in België. Ook worden de materialen gesorteerd en worden de juiste partners aangestuurd voor de ophaling en verwerking ervan.

Trimclean: Textiles2Textiles neemt machine in gebruik die kleding op kleur sorteert

Textiles2Textiles neemt een machine in gebruik die oude kleding automatisch op kleur en soort scheidt van knopen, ritsen en labels, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De machine draagt de naam ‘Trimclean’ en speelt in op de komst van de aankomende Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. De machine snijdt oude kleding in stukken en verwijdert alles wat niet in de originele stof thuishoort.

De Trimclean machine. Beeld: Textiles2Textiles

Cosh! lanceert na Amsterdam ook in Rotterdam

Een jaar na de lancering in Amsterdam lanceert de duurzame shoppingkaart Cosh! in de tweede Nederlandse stad: Rotterdam. Vanaf 11 maart is de shoppingkaart actief met een fietsroute die 21 vintage boetieks, 7 lokale makers, 8 circulaire winkels en een eco-warenhuis langsgaat. Het idee achter de Cosh!-shoppingkaart is zoveel mogelijk consumenten te stimuleren om te shoppen bij winkels en webshops van fysieke, duurzame winkeliers.

New Optimist introduceert statiegeld op kleding: “Zo heb je het materiaal in bruikleen”

Waarom zit er geen statiegeld op kleding? Die vraag stelden Xander Slager en Nelleke Wegdam, oprichters van het Nederlandse kledingmerk New Optimist, zichzelf ook. En dus introduceren zij een eigen statiegeldsysteem, dat vanaf september geïntroduceerd wordt. In een interview met FashionUnited vertellen de oprichters precies hoe het werkt.

BestSecret biedt merken nieuwe manier aan om af te komen van voorraden met ‘Curated Platform

Discounter BestSecret lanceert een platform waarop merken hun overstock zelf direct met korting kunnen aanbieden aan klanten. Het bedrijf werkt hiermee enkel samen met geselecteerde merken uit het hogere segment. Curated Platform wordt geïntegreerd in de bestaande webshop.