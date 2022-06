Kijken: deze modeketens vernieuwden hun winkelinterieurs in het eerste half jaar van 2022

Of het de nasleep van de coronapandemie was of simpelweg het voorjaar in de bol: in het eerste half jaar 2022 lieten meerdere grote modeketens een frisse wind door hun winkels gaan. Wit kunststof maakte plaats voor industrieel metaal of ongelakt hout, links en rechts verschenen knalkleuren tegen de muren en ronde vormen in displays. Terugkerende vernieuwingen zijn het gebruik van semitransparante materialen, de integratie van ‘click & collect’-afhaalpunten en de mogelijkheid voor klanten om kleding in de winkel te laten personaliseren. FashionUnited verzamelde acht markante voorbeelden.

Mango

In februari presenteerde het Spaanse Mango een nieuw interieurconcept in Mediterrane stijl, volgens Mango gekenmerkt door ‘warme tonen en neutrale kleuren’, gecombineerd met natuurlijk ogende materialen als keramiek, hout en marmer. Grote lampen zorgen voor zacht licht. Ook een ‘click & collect’-punt maakt deel uit van het concept, evenals locaties in de winkel waar een collectie wordt getoond die exclusief online beschikbaar is. Klanten kunnen items uit de collectie wel in de winkel passen.

Beeld: Mango

Bershka

Vier maanden was de Bershka in Den Haag gesloten. Achter de schermen werd het pand flink onder handen genomen, zo bleek bij de heropening in mei. De vloeren hebben er nu geen houtlook meer, maar een grijswit craquelé-patroon dat aan natuursteen doet denken. Gelakte ijzeren buizen en metalen platen vormen de displays, en hier en daar is een kleurrijk krukje neergezet bij wijze van contrast. De meest opmerkelijke toevoeging is een ‘Custom Lab’, waar klanten kleding kunnen laten personaliseren met borduurwerk en prints. Hier zijn halftransparante ramen en vloerpanelen aangebracht.

Beeld: Bershka via Inditex

Beeld: Bershka via Inditex

Beeld: Bershka via Inditex

Marc O’Polo

Het klassieke Marc O’Polo hield de houtlook-vloeren aan, maar loos in plaats van visgraat voor lange latten. Het streepjesbehang en de donker gekleurde wanden maakten plaats voor een lichte, Scandinavisch minimalisme-georiënteerde stijl met witte wanden, slanke displays en subtiele verlichting.

Beeld: Marc O'Polo, via BAM

Beeld: Marc O'Polo, via BAM

Chasin’

Evenals Bershka werd er bij Chasin’ voor plaatmetaal gekozen, geborsteld aluminium om precies te zijn, in combinatie met elementen van blank eikenhout, witte tegeltjes en halfdoorzichtige wandpanelen. Ook hier werd meer licht in het interieur gebracht, met heldere verlichting en minder gebruik van diep donkergrijs en zwart.

Beeld: Chasin' via UPR Nederland

Beeld: Chasin'

Bristol

Bristol ging het meest nadrukkelijk voor ruwe materialen, waaronder pallethout en kale peertjes als lampen. Opvallender nog is de toename van het gebruik van paspoppen en lagere schoenenrekken, evenals een ruimere opstelling. Daarmee wilde Bristol gaan voor een ‘overzichtelijke, gezellige en inspirerende winkelervaring’. Tegen sommige wanden zijn zwart-witfoto’s geplakt die de geschiedenis van het Nederlandse Bristol vertellen.

Beeld: Bristol

Beeld: Bristol

Vero Moda

Vero Moda koos voor een speelsere aanpak. Het gooide verfpotten met knalkleuren tegen het traditioneel witte concept dat het merk al jaren voert. Edelsteengroen, zachtgeel, en paars wisselen elkaar af tegen de wanden. Boven de kledingrekken hangen eveneens kleurrijke campagnefoto’s. Ook in materialen werd meer variatie aangebracht: in het winkelinterieur komen nu elementen van metaal, hout en glanzende kunststof terug.

Beeld: Vero Moda via PR Bestseller

Beeld: Vero Moda via PR Bestseller

Beeld: Vero Moda via PR Bestseller

Lacoste

Zo mogelijk nog vrolijker is de nieuwe flagshipstore van Lacoste in Parijs. In de winkel zijn overal referenties naar de sportwereld te vinden, zoals kunstgras en tennisballenprints. Er is gebruik gemaakt van spiegelende en semitransparante materialen. Evenals de Bershka-boetieks kreeg de Lacoste-winkel een plek waar klanten Lacoste-items kunnen laten personaliseren.

Beeld: Lacoste

Beeld: Lacoste

C&A

De flagshipstore van C&A in Amsterdam verhuisde naar de Kalverstraat. In de nieuwe winkel is strakke belijning toegepast, gecombineerd met ruwer ogende materialen zoals witgekalkte baksteen en houten platen. Daarnaast is er in de winkel meer aandacht voor duurzaamheid en voor de mogelijkheden die klanten hebben om fysiek en online bij C&A te winkelen: zo is er een ‘click & collect’-ophaalpunt en staan er op prijskaartjes qr-codes die naar producten op de webshop van C&A verwijzen.

Beeld: C&A / Simply PR