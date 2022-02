CBS: omzet detailhandel stijgt, groei internetomzet zwakt verder af

In het vierde kwartaal van 2021 zwakte de groei van de internetomzet van de detailhandel verder af en nam met ongeveer 3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de statistiek vandaag op basis van nieuwe (voorlopige) kwartaalcijfers over de detailhandel. "De groei van de internetomzet van detaillisten was niet eerder zo laag sinds het begin van de meting in 2014," bericht het CBS.

Bij multichannelers (die zowel online als via stenen winkels verkopen) lag de internetomzet in het vierde kwartaal van 2021 ongeveer 2 procent hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2020 nam de internetomzet met bijna 70 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, toen de coronacrisis zijn intrede nog niet had gedaan. Voor pure players was de toename in het vierde kwartaal van 2021 bijna 5 procent, een jaar eerder was dit 44 procent, aldus het CBS.

De totale omzet van de detailhandel in Q4 2021 was ongeveer 6 procent hoger dan in het vierde kwartaal een jaar eerder. Het volume, de omzet na correctie voor prijsveranderingen, steeg met ongeveer 4 procent.

De omzettoename van de detailhandel valt toe te schrijven aan de non-foodsector. De omzet was in die sector ruim 11 procent hoger dan een jaar eerder, het volume steeg met ruim 7 procent. Vooral kledingwinkels zetten meer om (34 procent), maar de omzet lag nog onder het niveau van het vierde kwartaal van 2019. Ook voor schoenenwinkels volgde de grote omzettoename eind 2021 op een omzetafname een jaar eerder.

Nederlanders kopen steeds vaker en meer via internet, zo schreef het CBS twee jaar geleden in een longread over het online shopgedrag in ons land. Niet alleen doen steeds meer mensen online aankopen, ook het aankoopbedrag ligt de laatste jaren hoger, schreef het CBS toen.

Wat cijfers ter illustratie: In het eerste halfjaar van 2021 groeiden de online bestedingen naar bijna 15 miljard euro . Nederlanders gaven in 2020 26,6 miljard euro uit bij webshops, 7 procent meer dan een jaar eerder . Natuurlijk kochten we door de pandemie meer online dan ooit. Eerder werd al voorspeld dat e-commerce zal blijven groeien, maar minder hard . En dat lijken deze nieuwe voorlopige kwartaalcijfers van het CBS over de detailhandel te onderschrijven.

Kleding behoort tot de populairste internetaankopen

Kleding behoort tot de populairste internetaankopen (bron longread CBS 2020). Nu kopen Nederlanders gemiddeld 34 procent van hun kleding online . Verwacht wordt dat dit percentage over vijf jaar stijgt naar 44 procent .

De meeste internetaankopen worden in ons land nu al gedaan via de smartphone . Het hoogste aandeel mobiele aankopen betreft kleding en schoenen.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

De retour opties, verzendkosten en retourkosten - in die volgorde - zijn voor Nederlandse consumenten de belangrijkste aspecten bij het online kopen van kleding/schoenen, zo bleek uit GfK's 'De online fashion shopper journey' onderzoek uit 2017 waarbij 26 retailers die online kleding en/of schoenen verkopen werden beoordeeld door ruim 5.000 respondenten. Daarbij moet worden opgemerkt dat zo'n een derde van de kledingorders retour gaat . De meest populaire betaalmethode in Nederland is Ideal. Ook achteraf betalen, denk aan aanbieders als Klarna en Afterpay, is in opmars.

Nederlanders zijn ware omnichannel shoppers, zo publiceerde Blis in een artikel over de Nederlandse shopper in 2019. 44 procent van de bevolking zou ook willen dat de ervaring hetzelfde is, ongeacht het distributiekanaal dat ze kiezen: in de winkel, online of via een mobiel apparaat. Omnichannel-retail is erg belangrijk voor de klantervaring.

Consument geeft nog steeds de voorkeur aan fysiek winkelen

In dezelfde 2020 longread over online winkelen schreef CBS dat zo’n 2,2 miljoen Nederlanders in het jaar voorafgaand aan het onderzoek (2019) niets online kochten. Ook meldde het bureau daarin dat 80 procent de voorkeur gaf aan een winkel bezoeken, bijvoorbeeld om het product in het echt te zien.

Pre-covid-19 kwam 80 procent van de omzet uit de modebranche in Nederland volgens brancheorganisatie INretail uit fysieke winkels .

Stenen winkels zullen een vaste waarde blijven in de toekomst van het moderne winkelen

Stenen winkels zullen een vaste waarde blijven in de toekomst van het moderne winkelen, zo onthulde data analytics bureau Edited in rapport 'Top trends shaping the retail landscape in 2022' dat in januari jl uitkwam. De fysieke winkel is nog steeds nodig voor interactie met (het bekijken, aanraken en ervaren van) de producten en moet een [unieke] ervaring bieden. Bedrijven die in 2022 zullen slagen, zullen hun fysieke winkels omvormen tot showroom of ervaringsgerichte retailruimte, aldus het bureau.

Wat de Nederlandse shopper belangrijk vindt in de fysieke winkel is Aanbod & assortiment (bied me wat ik nodig heb), Winkelinrichting (help me vinden wat ik nodig heb), Winkelervaring (verras me met een plek waar iets te beleven is), Klantcontact (zie me en ben er voor me) en Identiteit (laat zien waar je voor staat en wat er achter de schermen gebeurt), zo onthulde strategisch retailadviesbureau Crossmarks in 2019. Het bedrijf deed onderzoek naar de 40 meest inspirerende retailers van Nederland en stelde aan de hand van de onderzoeksresultaten vijf pijlers van inspiratie op. 86 procent van de consumenten gaf in het onderzoek van Crossmarks aan meer te willen betalen voor een betere winkelervaring.

Uit recent onderzoek van september 2021 van Abn Amro blijkt dat de fysieke winkel nog steeds het geprefereerde verkoopkanaal is, maar tegelijkertijd zet de opkomst van 'online' door. De pandemie veranderde ons winkelgedrag. Funshoppen doen we minder, grote steden werder vermeden, en er werd meer lokaal gekocht. Consumenten kopen lokaal, minder en beter. Zo is de aankoop van duurzame producten voor 28 procent van de consumenten belangrijker geworden. Aan de andere kant zijn laaggeprijsde items nog belangrijker geworden.

Volgens Modint die de statistieken verzamelde van onder meer CBS zijn er circa 20.000 'deuren' in kleding en textiel in Nederland, en meer dan 10.000 webshops in kleding, waarvan 400 grotere. De ondernemersorganisatie merkt daarbij op dat het coronavirus de branche sterk heeft beïnvloed, deze cijfers zijn zoveel mogelijk per einde 2019 verzameld of geschat.