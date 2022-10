Verduurzaming in de mode-industrie: elf inspanningen van september 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamings inspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: elf nieuwtjes uit september.

Editor's note: Voorheen droeg deze rubriek de naam 'Duurzaamheid in de mode-industrie' en omschreven we de inspanningen van merken en bedrijven als duurzaamheidsinspanningen. FashionUnited heeft ervoor gekozen de naam te veranderen om te verduidelijken dat deze initiatieven bedrijven niet automatisch in zijn geheel duurzaam maken, maar het wel degelijk stappen zijn in de verduurzaming van de mode-industrie.

H&M en Decathlon passen duurzaamheidsclaims aan na onderzoek ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt de duurzaamheidsclaims van modeketen H&M en sportwinkelketen Decathlon onduidelijk en onvoldoende onderbouwd, blijkt uit onderzoek van ACM. Zowel H&M en Decathlon gaven aan hun duurzaamheidsclaims onder de loep te nemen. H&M deed dat diezelfde dag nog en laat weten dat de indicatoren ‘conscious’ en ‘conscious choice’ in Nederland van producten en de website zijn verwijderd. Daarnaast zijn onder meer productbeschrijvingen aangepast en gaat het duidelijkere informatie over duurzaamheidsinspanningen delen, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse tak van H&M.

Westfield Mall of the Netherlands huistvest Tomo: ‘eerste circulaire warenhuis ter wereld’

Tomo vestigt zich in de Westfield Mall of the Netherlands als ‘het eerste circulaire warenhuis ter wereld’. Dat zal gebeuren in het eerste kwartaal van 2023. Tomo is een nieuwe retailketen waarbij circulariteit centraal staat. In het warenhuis is onder andere een ‘high vintage’ afdeling te vinden en bezoekers kunnen verpakkingen van hun beautyproducten hervullen. Daarnaast krijgen klanten vijf jaar lang kosteloze reparatie garantie op hun aangeschafte kleding.

Essentiel Antwerp lanceert tweedehandswebsite Re-ssentiel

Het Belgische modemerk Essentiel Antwerp heeft een website voor hun eigen tweedehands items gelanceerd: Re-ssentiel. Het platform werkt als volgt: Essentiel Antwerp neemt items van consumenten over, mits ze aan meerdere voorwaarden voldoen. Consumenten worden meteen betaald, nog voordat het item wordt verkocht. Zij krijgen een krediet waar ze een waardebon mee aan kunnen maken. De waardebon is te vergelden op de tweedehands website of de reguliere website van Essentiel Antwerp.

Xandres en Komrads slaan handen ineen voor sneaker

Belgisch modemerk Xandres werkt samen met Belgisch schoenenmerk Komrads en lanceerde een sneaker gemaakt van honderd procent gerecycleerde materialen. De sneaker is gemaakt van gerecycleerd rubber en appelleer. Het gaat om een limited edition exemplaar.

Britse modeketen Joules lanceert resale platform

De Britse modeketen Joules lanceert een resale platform in samenwerking met Reskinned. Klanten van de Britse modeketen kunnen kleding inleveren via het resale platform. In ruil daarvoor krijgen zij een kortingsvoucher voor hun volgende aankoop. Geretourneerde artikelen worden doorverkocht, hergebruikt of gerecycled. Op dezelfde platform zal tevens tweedehands Joules kleding te koop zijn.

Nieuwe eigenaar Patagonia: Oprichter geeft bedrijf aan goede doelen om klimaat te redden

Yvon Chouinard, oprichter van Patagonia, heeft zijn bedrijf overgedragen aan twee goede doelen. De nieuwe eigenaren zijn: Holdfast Collective en Patagonia Purpose Trust. De goede doelen mogen de winst van het bedrijf gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan. Holdfast heeft 98 procent van de aandelen en de gehele ‘niet- stemmende aandelen’ in beheer. Patagonia Purpose Trust heeft 2 procent van het bedrijf en alle ‘stemmende aandelen’ in beheer. Patagonia Purpose Trust zal beslissingen maken over het bedrijf, maar zal (bijna) niet profiteren van de resultaten van het bedrijf.

Europese Commissie wil producten gemaakt onder dwangarbeid verbieden

De Europese Commissie stelt voor om producten gemaakt onder dwangarbeid te verbieden op de Europese markt. Het voorstel heeft betrekking op alle producten, zowel in de EU-vervaardigd, als ingevoerde producten. Het voorstel richt zich niet op specifieke ondernemingen en bedrijfstakken. Autoriteiten zullen onderzoeken starten naar producten waarvoor gegronde vermoedens bestaan dat zij met dwangarbeid in aanraking komen. Wanneer dat wordt vastgesteld, worden bedrijven verplicht de producten uit de handel te halen.

Europees project CIUSTAC brengt internationale partners samen voor verduurzaming textielketen

Een combinatie van 27 partners heeft een project gelanceerd op Europees niveau. Het project draagt de naam CIUSTAC en moet de transitie naar een duurzame en circulaire textielsector bevorderen. Het project is tot stand gekomen met steun van de Europese Unie. Het doel van het project is om zogenaamde ‘bottlenecks’ aan te pakken die de transitie naar een duurzamere textielindustrie bemoeilijken.

Rapport Fashion for Good: Recycling van textiel kan Europese landen 74 miljoen euro opleveren

Recyclingsfaciliteiten moeten verder worden opgeschaald om toe te werken naar een duurzamere toekomst voor de mode- en textielindustrie. Volgens onderzoek van Fashion for Good, in samenwerking met de Nederlandse stichting Circle Economy, blijkt dat in zes Europese landen alleen al 494.000 ton post-consumer textiel beschikbaar en bruikbaar is voor recycling. Dat vraagt om grote investeringen. Het omzetten van dat textiel in nieuwe vezels kan volgens Fashion for Good jaarlijks 74 miljoen euro opleveren.

Inversa Leathers gaat nu ook leer maken van python

Inversa Leathers gaat pythonleer produceren. Het bedrijf werkt hiervoor samen met een team van lokale slangenbezweerders om de slangen uit het Amerikaanse Everglades National Park in de Verenigde Staten te verwijderen. Het leer draagt volgens Inversa Leathers bij aan de bescherming van negentig procent van de inheemse wildpopulaties van de Everglades waarop de python jaagt. Het bedrijf focust zich naast pythonleer ook op leer van koraalduivels en drakenkopvissen. Het werk van het bedrijf wordt gesteund door het Amerikaanse agentschap voor milieu en natuurbehoud: NOAA.

‘Kringwinkel introduceert kledingcollectie van geüpcyclede materialen’

Het Antwerpse filiaal van tweedehandsketen Kringwinkel lanceert een eigen kledingcollectie: Re-Arrange. De collectie is gemaakt van kledij uit de Kringwinkel-rekken en is gemaakt in samenwerking met het Antwerpse ontwerpersduo Vrints-Kolsteren. Het duo vond een nieuw kledingmerk lanceren ‘zinloos’ en wil tweedehands op deze manier naar een groter publiek brengen.