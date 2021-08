De baan van… Laura Buydaert, assistent communicatie bij Creamoda

Antwerpen - Het koop-lokaal-verhaal stond de voorbije seizoenen erg in de kijker. Maar hoe is het om zelf mee te schrijven aan dat verhaal? Laura Buydaert doet dat vanop de communicatie bij de Belgische Modefederatie Creamoda. Wat komt er allemaal bij kijken en vooral: hoe kom je in deze job terecht? FashionUnited vroeg het haar.

Wat was je opleiding? Was het de bedoeling dat je in een communicatie-job zou terechtkomen?

“Ik volgde niet het traditionele traject voor een communicatie-job. Ik had al vroeg interesse in schrijven, mode en intermenselijke relaties. Na mijn kunstopleiding ging ik op zoek naar een studie waarin zowel de geschiedenis van mode als creatief schrijven aan bod zou komen, maar die was er op dat moment niet. Dus werd het een bachelor psychologie, waarbij menselijk contact centraal staat. Wat ik daar opstak, komt nog goed van pas in de omgang met de verschillende persoonlijkheden die ik ontmoet in mijn job. Intussen nam ook het belang van onlinecommunicatie toe. De pers en klassieke media waren niet meer de enige spelers. De traditionele PR transformeerde naar een 360°-aanpak. Dat sprak me heel erg aan en dus deed ik er nog een postgraduaat digitale marketing bovenop.”

Laura Buydaert in het kort: Leeftijd: 31 jaar

Opleiding: VUB Psychologie & HUB-ESHAL Postgraduaat Digital Marketing

Functie: 6 maand PR, communicatie & back-office bij Creamoda

Loopbaan: 4,5 jaar PR & Digital Content Manager bij MMBSSY

Hoe zag je loopbaan eruit?

“De belangrijkste job voor ik bij Creamoda terechtkwam, was bij PR-agency Media Mania, intussen MBSSY. Aanvankelijk verving ik een collega in bevallingsverlof.

Het bedrijf groeide ondertussen en dus kon ik blijven. Ik combineerde er de PR voor verschillende merken, het verzorgen van de sociale media en content creatie. Ik kwam terecht in een erg gedreven, multidisciplinair team. Zelf kwam ik recht van de schoolbanken, ik heb er dus enorm veel opgestoken in die 4,5 jaar. Ik bouwde een netwerk en expertise op, leerde omgaan met crisiscommunicatie… Mijn portefeuille was een mix van internationale en Belgische merken. Na een tijd merkte ik dat ik meer affiniteit had met die laatste.

Bij de grote merken moet je het internationale verhaal volgen, nabootsen eigenlijk. Met Belgische merken heb je meer mogelijkheden, je kan een krachtiger verhaal brengen. Je mag het zelf, ‘from scratch’ opbouwen. Ik kreeg ook zin om meer adviserend te gaan werken.”

Hoe ben je specifiek bij Creamoda terechtgekomen?

“Door mijn job als PR kwam ik in contact met de verschillende mode-organisaties. Zo ontmoette ik, op de opening van de Margiela-expo in het MoMu, Wendy Luyckx. Zij is communicatieverantwoordelijke bij Creamoda. Ze vertelde me met veel passie over haar job en haar initiatieven om Belgische merken te helpen en in de kijker te zetten. Dat gesprek bleef nazinderen. Na een tijdje heb ik uiteindelijk contact met haar opgenomen met de vraag of ik misschien een rol kon spelen in de organisatie.

Wendy was toen net op zoek naar een side kick, iemand die haar kon ondersteunen bij haar werk. Zij is het contact met de leden en de verschillende partners en houdt zich het voornaamste bezig met het pitchen van projecten en fungeert als woordvoerster binnen de federatie. Ze zochten dus nog iemand die het creatieve luik op zich kon nemen. Dat bood het contrast dat ik zocht met het commerciële aspect van een PR-agency. Zo kon ik dus al snel starten.”

Wat houdt je functie precies in?

“Het is een heel breed takenpakket, maar dat is eigen aan de meeste communicatiejobs. Creamoda behartigt de belangen van de merken en kledingproducenten. Het geeft sectorieel advies aan Belgische producenten en modemerken. Daaronder valt een communicatieluik maar onder andere sociaal en juridisch advies Daarnaast adviseren we bijvoorbeeld ook over veiligheid of duurzaamheid. We informeren leden ook over het laatste nieuws in de sector of de laatste innovaties.

Er is dus heel veel overleg. Ook over het creatief oversteunen van initiatieven zoals de Week van de Belgische Mode. Tijdens corona kwam er dan weer veel ‘out of the box’-denken aan te pas om merken toch visibiliteit te kunnen geven. We organiseren daarnaast infosessies en workshops over onderwerpen die interessant kunnen zijn voor de leden. Of netwerkevents. Het laatste anderhalf jaar waren dat vooral webinars maar we hopen snel terug naar normaal te schakelen.”

Hoe ziet een doorsnee dag er voor jou uit?

Zijn er doorsnee dagen? “Wat het dichtst bij ‘doorsnee’ komt, zijn de maandagvoormiddagen. Dan hebben we teamvergadering en stellen we een to do-list op.

Maar die to do’s kunnen al verschoven zijn tegen dat het middag is. Er duiken altijd wel lastminute-issues op, zaken die een snelle opvolging vragen. Creamoda is een dynamische organisatie en maakt veel tijd voor haar leden. Er zijn altijd verrassingen.”

Wat is het moeilijkst aan je job?

“Er duiken dus continu onverwachte dingen op die voor afleiding zorgen. Zelf ben ik heel cratief maar dat zorgt ook voor chaos in mijn hoofd. Dat maakt het soms moeilijk om me aan de to do-list te houden en prioriteiten te stellen. Daarnaast is PR een dynamisch vak dat continu in ontwikkeling is. Je moet bijblijven en je blijven verdiepen in vernieuwingen. Maar ook dat houdt het interessant.”

Wat is het leukst aan je job?

“Het dagelijks contact met heel veel verschillende mensen. Ook met de collega’s, mensen met veel expertise en ervaring. Daarnaast krijg ik veel ruimte om initiatieven op te zetten en advies te geven, maar ook om zelf bij te scholen. Ik leer veel bij over bijvoorbeeld het juridische en technische luik tijdens expertsessies en van collega’s. Maar vooral het bezig zijn met mode is fantastisch: mensen erdoor kunnen fascineren en zien wat mode voor en met hen doet.

Ik wil graag die expertiserol uitbouwen in de verschillende domeinen - van het helpen van de leden tot het communicatienetwerk verder uitrollen. En natuurlijk het verhaal van de Belgische mode uitdragen.”

Op welk project kan je echt trots zijn?

“De Week van de Belgische Mode. Die bestond natuurlijk al toen ik startte bij Creamoda, we zijn nu toe aan de derde editie. Ik hou van het pitchen van de verhalen. Samen aan een verhaal werken, is echt motiverend. Het is geweldig om samen met het team, elk op z’n eigen manier, een invalshoek te zoeken en zo het belang van lokale mode te benadrukken.”

Heb je een tips voor wie in je voetspoor wil treden?

“In het begin van mijn carrière vond ik het heel spannend om contact te zoeken met journalisten om bepaalde PR angles te pitchen of informatie uit te wisselen. Maar de gouden regel is nu voor mij: just do it, je kunt journalisten alleen beter leren kennen door contact met ze op te nemen.

Natuurlijk is het wel handig om je vooraf goed in te lezen: wat is hun expertisegebied en wat is de doelgroep van de publicatie? Als je dit hebt gedaan, kun je gerust de telefoon oppakken of een mail sturen met je voorstel. Journalisten zijn redelijk allergisch aan het louter reclame maken voor een merk zonder interessante redactionele invalshoek, en terecht. Klinkt je voorstel te commercieel? Dan is het dat waarschijnlijk ook. Een tweede tip: laat je niet intimideren door seniors in het vak, maar stel je juist open voor hun expertise en de ervaring die ze met jou kunnen delen, ook binnen de andere domeinen van de organisatie. Ook al lijkt het aanvankelijk overweldigend, het is juist door je bij te scholen of in te lezen in de multidisciplinaire domeinen van het bedrijf waarvoor je werkt, dat je het best een 360° aanpak en mindset kan ontplooien. Ook schept het een band en leuke connectie met de collega’s wanneer je ook openstaat voor hun specifiek domein en expertise.”

Over Creamoda Creamoda is de Belgische modefederatie en vertegenwoordigt Belgische bedrijven/merken en producenten actief in mode, kleding en confectie. Daarnaast tellen ze ook agenten, strategische en commerciële partners en retailers onder hun leden. Algemeen directeur is Erik Magnus. Wendy Luyckx is, als verantwoordelijke voor de communicatie en PR, de spreekbuis van de organisatie. Elk jaar organiseren Creamoda en de federatie van zelfstandige retail ondernemers Mode Unie de Week van de Belgische mode. De derde editie loopt van 11 tot 17 oktober 2021. Het doel is de consument nog meer bewust te maken van de voordelen van het kopen van Belgische mode en het belang van shoppen in een lokale modewinkel.