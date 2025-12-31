In memoriam: Deze mensen ontvielen de modewereld in 2025

De modewereld verwelkomt elk jaar nieuwe talenten en gevestigde namen, maar helaas moeten we soms ook afscheid nemen van mensen die een blijvende impact hebben gehad op de branche. FashionUnited brengt een eerbetoon aan de modeprofessionals die wereldwijd in 2025 zijn overleden.

Januari: ontwerpster Rosita Missoni, fotograaf Oliviero Toscani

Rosita Missoni, mede‑oprichter van het beroemde Italiaanse modehuis Missoni, is op 93‑jarige leeftijd overleden. Samen met haar man Ottavio legde ze de basis voor het iconische label dat bekendstaat om zijn kleurrijke breipatronen.

Oliviero Toscani, de Italiaanse fotograaf achter de iconische beelden van Benetton, is op 82-jarige leeftijd overleden. Toscani brak met conventies en combineerde modecampagnes met maatschappelijke thema’s, waardoor hij wereldwijde bekendheid verwierf. Zijn werk heeft de manier waarop mode en reclame elkaar ontmoeten blijvend veranderd.

Februari: retailexpert Christina Johansson

Christina Johansson, voormalig bestuurslid bij e‑retailer About You, is op 59-jarige leeftijd overleden. Johansson werd geroemd om haar strategische visie en leiderschap binnen het Europese e‑commerceplatform, waar zij de groei en positionering van het merk aanzienlijk versterkte.

April: retailkoning Darshan Mehta

Indiase retailmagnaat Darshan Mehta is op 63-jarige leeftijd overleden. Mehta stond bekend als de ‘retailkoning’ van India en bouwde Landmark Group uit tot een van de grootste retailnetwerken van het land. Zijn nalatenschap ligt in het uitbreiden van de moderne retailinfrastructuur in Zuid-Azië.

Juni: ondernemer Kees de Waal, leider Leonard A. Lauder

Modeondernemer en de geestelijke vader van de keten HIJ, die later opging in WE Fashion, Kees de Waal is op 103-jarige leeftijd overleden. Hij opende in 1962 zijn eerste modezaak en legde de basis voor een van de bekendste Nederlandse modeketens. Zijn ondernemerschap heeft de mannenmode in Nederland sterk beïnvloed.

Oud‑CEO en erevoorzitter van Estée Lauder Companies Leonard A. Lauder is op 92-jarige leeftijd overleden. Lauder transformeerde het familiebedrijf tot een wereldwijd beauty- en modeconcern en stond bekend om zijn filantropische inzet voor kunst en gezondheidszorg. Zijn invloed op luxe beauty en mode is wereldwijd voelbaar.

September: ontwerper Giorgio Armani, retailexpert Olaf Zwijnenburg, ondernemer Francesco Trapani

Italiaanse mode-icoon Giorgio Armani is op 91-jarige leeftijd overleden. Armani stond bekend om zijn tijdloze elegantie en revolutionaire ‘power suits’. Hij bouwde een wereldwijd imperium en beïnvloedde zowel de internationale catwalks als de zakenwereld met zijn minimalistische luxe.

Retailexpert Olaf Zwijnenburg is op 56-jarige leeftijd overleden. Hij speelde een sleutelrol in mode- en retailstrategie en adviseerde diverse merken bij groei, digitalisering en internationale expansie, waardoor hij een gewaardeerde stem in de branche was.

Voormalig CEO van Bulgari, Francesco Trapani, is op 68-jarige leeftijd overleden. Trapani stond bekend om zijn visionaire leiderschap in de luxesector en zijn bijdrage aan de internationale expansie van Bulgari, waarmee hij een blijvende stempel op de luxe-industrie drukte.

November: ontwerper Paul Costello, textielondernemer Theo Dietz, ontwerpster Pam Hogg, ontwerpster Marina Yee

Ierse modeontwerper Paul Costelloe is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend om zijn elegante ontwerpen en zijn werk voor royals en beroemdheden, waarmee hij een langdurige invloed uitoefende op de Britse en internationale mode.

Textielondernemer en investeerder Theo Dietz is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij richtte Joint Services Internationaal op, waarmee hij O’Neill distribueerde, en investeerde in merken zoals Brunotti en Vilebrequin. Zo gaf hij de Nederlandse textiel- en modemarkt mede vorm.

Schotse punkrock-modeontwerpster Pam Hogg is op 69-jarige leeftijd overleden. Hogg stond bekend om haar rebelse, gedurfde ontwerpen die de Britse punk- en subcultuur van de jaren ’80 en ’90 mede vormgaven. Haar creativiteit inspireerde generaties ontwerpers en artiesten.

Belgische modeontwerpster en lid van de Antwerp Six Marina Yee is op 67-jarige leeftijd overleden. Ze werd geprezen om haar avant-garde stijl en haar bijdrage aan de internationale erkenning van de Antwerpse mode. Haar werk blijft een inspiratiebron voor jonge ontwerpers.

December: ontwerper Antony Price

Britse modeontwerper Antony Price, bekend om zijn werk voor rockmuzikanten en iconische mode in de muziekindustrie, is op 80‑jarige leeftijd overleden. Hij zette mode op de kaart binnen de rockscene en werkte onder meer voor artiesten als David Bowie en Mick Jagger.