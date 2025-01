LVMH's Antoine Arnault ontvangt hoogste Franse onderscheiding

Antoine Arnault, hoofd communicatie, imago en duurzaamheid bij de Franse luxegroep LVMH, is benoemd tot ridder in de Légion d’Honneur. Dit is de hoogste Franse onderscheiding voor mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor de samenleving. De benoeming werd op donderdag bekendgemaakt in het Journal Officiel van de Franse Republiek, meldt Vogue Business. Antoine’s zus, Delphine Arnault, CEO van Dior, ontving op 1 januari 2025 eveneens de Légion d’Honneur.

Samenvatting Antoine Arnault, zoon van Bernard Arnault, is benoemd tot ridder in het Légion d'Honneur voor zijn bijdrage aan LVMH en de Franse samenleving.

Gedurende zijn carrière bij LVMH bekleedde hij diverse posities, waaronder CEO van Berluti en voorzitter van Loro Piana, en speelde hij een cruciale rol in succesvolle campagnes en partnerships.

Antoine was onder meer betrokken bij de overname van Paris FC en de groei van LVMH tot een marktwaarde van meer dan 500 miljard dollar (453 miljard euro).

Antoine, de oudste zoon van LVMH-topman Bernard Arnault, begon zijn carrière bij het bedrijf in 2005. Tussen 2007 en 2011 was hij verantwoordelijk voor de communicatie bij Louis Vuitton, waar hij succesvolle campagnes opzette met beroemdheden zoals Michail Gorbatsjov en Muhammad Ali. Van 2012 tot eind 2023 was hij CEO van Berluti, een luxemerk dat bekendstaat om zijn lederwaren.

Naast zijn rol als hoofd communicatie, imago en duurzaamheid bij LVMH, is Arnault sinds 2013 ook voorzitter van het luxemerk Loro Piana en lid van de raad van bestuur van LVMH. In december 2022 werd hij bovendien CEO van de familieholding Christian Dior SE, het moederbedrijf van onder meer de modemerken Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs en Kenzo. Een van zijn belangrijkste prestaties in afgelopen jaren was het sluiten van een sponsordeal met de Olympische Spelen, waardoor LVMH als een van de hoofdpartners veel zichtbaarheid kreeg. Tijdens de openingsceremonie bijvoorbeeld, droegen sterren als Céline Dion, Lady Gaga en Aya Nakamura mode van LVMH.

Naast zijn werk in de mode-industrie leidde Arnault in november 2024 de overname van de voetbalclub Paris FC door de Arnault-familie. Ook speelde hij een rol in de groei van LVMH, dat in 2023 als eerste Europese bedrijf een marktwaarde van meer dan 500 miljard dollar (453 miljard euro) bereikte.