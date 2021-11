Duurzaamheid in de mode-industrie: vijftien inspanningen in oktober 2021

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de modeindustrie uit binnen- en buitenland. Vijftien nieuwtjes uit oktober op een rij.

Reparatieservices en efficiënter recyclen: Zalando zet verdere stappen in de richting van circulariteit

De Duitse e-tailer Zalando heeft in oktober verdere stappen gezet in de richting van een meer circulair bedrijfsmodel. Enerzijds worden bestaande projecten uitgebreid, zoals de productcategorie tweedehands kleding of Zalando’s eigen kledingcollectie ‘redeZign for circularity’, gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare materialen. Daarnaast start Zalando nieuwe projecten. Zo heeft het bedrijf bijvoorbeeld een open-source platform voor textielafvalbeheer opgezet dat recentelijk werd getest in Berlijn.

Ugg lanceert collectie met hergebruikte afvalmaterialen

Beeld: Ugg, Icon-Impact collectie

Het in Californië-gevestigde schoenenlabel onthulde begin oktober zijn Icon-Impact herfst/winter collectie, geproduceerd van duurzaam gewonnen materialen. Als onderdeel van de duurzaamheidsinspanningen, heeft Ugg wolinvaties verwerkt in de collectie, en daarnaast de kenmerkende sugarsole schuimzool van Ugg, geproduceerd in een duurzame variant van suikerriet, hergebruikt plastic en koolstofneutrale materialen. Ieder element van de collectie is gevormd met Ugg's Feel Good initiatief in het achterhoofd, een duurzaamheidsplatform gelanceerd in 2020 met de milieu-ambities van Ugg.

The North Face lanceert Care-collectie voor outdoorproducten

Begin oktober kondigde The North Face aan een productlijn te lanceren waarvoor gebruikt is gemaakt van verschillende innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen. De Care-collectie is een samenwerking met het Nederlandse DFNS en bestaat uit zes verschillende producten voor de verzorging van outdoorkleding en -schoeisel. Het herhaaldelijk wassen en drogen van de The North Face uitrusting verbruikt niet-hernieuwbare energie tijdens de onderhoudsfase van het product. Dit probleem pakt het bedrijf nu aan. "De producten van de Care-collectie zitten vol innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen waarmee avonturiers hun uitrusting duurzaam kunnen verzorgen en de levensduur van het product kunnen verlengen terwijl de wereld om ons heen wordt beschermd", aldus The North Face.

Door weer en wind in een jas van planten: Xander Slager over jassenmerk Plant Army

Beeld: Plant Army

Mode-innovator Xander Slager afgelopen zomer nog de eerste winkel van New Optimist. Midden oktober startte de voorverkoop van zijn nieuwe merk dat plasticvrije, veganistische én biologische winterjassen maakt. Het leeuwendeel van de winterjassen van tegenwoordig bevat synthetische stoffen en is gevuld met polyester watten of dons. FashionUnited sprak Slager via de telefoon over de jassen van zijn nieuwe duurzame merk die bijna volledig van planten zijn gemaakt en vroeg hem naar alle details over dit innovatieve initiatief. “We hebben nagedacht over alle niet-duurzame aspecten van de moderne winterjas en we hebben er alternatieven voor gevonden,” aldus ondernemer Slager.

Anya Hindmarch lanceert collectie biologisch afbreekbare leren tassen

De Britse ontwerper Anya Hindmarch lanceert een collectie biologisch afbreekbare leren tassen, in een eerste stap om stukken te creëren die van nature biologisch afbreekbaar zijn. Hindmarch is een voorvechter van duurzame mode sinds haar lancering van de I am not a Plastic Bag in 2007 als onderdeel van het samenwerkingsproject met Antidote en We Are What We Do, de beweging die nu Shift heet. Nadat duizenden mensen in de rij stonden om een draagtas van Sainsburys te kopen (80.000 op de lanceringsdag), kreeg het project wereldwijd veel persaandacht. De nieuwe collectie heeft een volledig traceerbare toeleveringsketen. De collectie, met de naam “Return to Nature”, wordt gefabriceerd in Duitsland, waar zich ook de leveranciers bevinden. De productie gebeurt in Spanje.

Ralph Lauren and Dow partner for open-source sustainable dyeing manual

Amerikaans modehuis Ralph Lauren heeft in samenwerking met chemiebedrijf Dow een gedetailleerde handleiding uitgebracht over de duurzame productie van geverfd katoen met de duurzame textielbehandeling Ecofast Pure. Met de nieuwe open handleiding hoopt het merk na samen met Dow de industrie aan te moedigen het milieuvriendelijke verfproces in andere toeleveringsketens te implementeren, met een stap-voor-stap handleiding voor het gebruik van het door Dow geproduceerde Ecofast Pure-systeem. De katoenbehandeling, die voor het eerst door Ralph Lauren werd gebruikt in de context van de Olympische Spelen in 2020, werd ontwikkeld als reactie op het overmatige gebruik van water bij het verven. De behandeling verbruikt 90 procent minder proces-chemicalien, 50 procent minder water en 40 procent minder energie, meldt Ralph Lauren."Door samen te werken met Ralph Lauren om een minder hulpbronintensief verfproces op te schalen, kunnen we helpen dringende uitdagingen, zoals klimaatverandering en waterbestendigheid, op lange termijn aan te pakken", legde Mary Draves, hoofd duurzaamheid by Dow, uit.

Nieuw initiatief "Make the Label Count" roept op tot meer transparantie in de etikettering van kleding

Transparantielabel van Asket (voor voorbeelddoeleinden)

Een nieuwe internationale coalitie van organisaties - waaronder Cotton Australia, de Nederlandse Changing Markets Foundation, de Nederlandse Plastic Soup Foundation en het Discover Natural Fibres Initiative (DNFI), een samenwerkingsverband van 15 natuurvezelorganisaties - heeft de campagne Make the Label Count gelanceerd. Hierin wordt de Europese Commissie opgeroepen te zorgen voor transparante, volledige en nauwkeurige duurzaamheidsetikettering van kleding. De nieuw gevormde coalitie roept de Europese Commissie op een methodologie toe te passen die aansluit bij de doelstellingen van het EU-actieplan voor de circulaire economie en de Green Deal. "In overeenstemming met haar Green Deal-agenda evolueert de EU naar een koolstofneutrale en circulaire economie, waarbij producten niet alleen energie-efficiënter, maar ook duurzamer, herstelbaarder en recycleerbaarder moeten zijn. Deze overgang is belangrijk voor de mode- en textielindustrie vanwege haar grote ecologische voetafdruk."

Batavia Stad opent pop-up shop Re.love, waar duurzamer en bewuster kopen centraal staat

Beeld: Re.love Batavia Stad

Op haar twintigste verjaardag, midden oktober, kwam winkelcentrum Batavia Stad met een nieuw winkelconcept: Re.love. Batavia stad opent voor het eerst in twintig jaar een eigen winkel. Het gaat om een nieuwe pop-up shop waar duurzamer en bewuster kopen centraal staat. Naast duurzame kleding worden ook tweedehands kledingstukken en items van geüpcycled textiel verkocht. Tot slot zijn er gedurende de hele openingsperiode van de pop-up store, van 15 oktober tot en met 9 januari 2021, outfits te zien die tijdens Amsterdam Fashion Week werden gemaakt van oude kleding uit Batavia Stad-collecties.​

Joline Jolink genomineerd voor Purpose Day Award 2021

Ontwerper Joline Jolink maakt kans op het winnen van de Purpose Day Award 2021. De Purpose Day Award is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan bedrijven die het begrip ‘purpose’ weten in te vullen met een betekenisvol beleid en een ethisch handelen in deze wereld. De vorige winnaar van de prijs was Koninklijke Auping. In een aankondiging in de media omschrijft de organisatie Jolink als ‘een modeontwerpster die op haar eigen wijze een markt openbreekt en veranderen wil'.

Waste2Wear wint World Sustainability Award voor blockchain-oplossing

Het in China opgerichte bedrijf Waste2Wear won midden oktober de World Sustainability Award van Sustainability Leaders in de categorie ‘Duurzame toeleveringsketen’ met zijn unieke blockchain-oplossing die volledige transparantie en traceerbaarheid van de gerecyclede stoffen ervan mogelijk maakt. Waste2Wear is opgericht door de Nederlandse textielingenieur Monique Maissan, tevens ook nog werkzaam als CEO.

Calik Denim, Kings of Indigo en Aware lanceren eerste traceerbare denimcollectie

Het Turkse bedrijf Calik Denim, producent van duurzame denimstoffen, is midden oktober een samenwerking aangegaan met denimmerk Kings of Indigo en blockchain-technologiebedrijf Aware met als resultaat de ‘allereerste traceerbare denimcollectie’, aldus het bedrijf. De samenwerking wordt gepresenteerd onder de naam Kings Of Indigo X Calik Denim X Aware™. Het betreft een collectie voor herfst-winter 2022/2023 die bestaat uit veertien stijlen voor zowel voor heren als dames, geproduceerd met gebruik van de block-chaintechnologie van Aware.

Nieuwe coalitie tussen Inditex, Ikea en Amazon met als doel nuluitstoot vrachtschepen

Een nieuwe coalitie, Cargo Owners for Zero Emission Vessels (COZEV), die wordt gesteund door de internationale ngo Aspen Institute, heeft zich tot doel gesteld om tegen 2040 geleidelijk al hun zeevracht over te hevelen naar schepen die worden aangedreven door koolstofvrije brandstoffen. Onder de negen eerste ondertekenaars bevinden zich Amazon, Brooks Running, Frog Bikes, Ikea, Inditex, Michelin, Patagonia, Tchibo en Unilever. Het doel van de coalitie is de scheepvaart sneller koolstofvrij te maken en gezamenlijk koolstofvrije scheepsbrandstoffen te ontwikkelen en op de markt te brengen. Met ongeveer 90 procent van de wereldhandel die over zee wordt vervoerd, is de wereldwijde scheepvaart verantwoordelijk voor bijna 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Icebreaker en Spinnova ontwikkelen circulaire mid-layer producten

Het Nieuw-Zeelandse Icebreaker kondigt midden oktober aan een samenwerking aan te gaan met materiaaltechnologiebedrijf Spinnova voor de ontwikkeling van volledig circulaire mid-layer producten van merinowol en Spinnova-vezels. Het ethische en duurzame merk voor natuurlijke performance kleding, dat eigendom is van VF Corporation, werkt samen met Spinnova om een mid-layer product te ontwikkelen met een minimale ecologische voetafdruk, terwijl het nog steeds hoge prestaties biedt. ​​Het product bevat merinowol, een natuurlijke, hernieuwbare en biologisch afbreekbare vezel, die wordt gecombineerd met Spinnova om de vezel volledig circulair te maken.

Een pak van bananenvezels: expositie ‘Grow’ bij Fashion for Good toont een toekomst met biomaterialen

Biomaterialen zijn een grote groeimarkt, maar er is ook nog veel onduidelijk. Wat wordt er bijvoorbeeld precies onder een biomateriaal verstaan? Zijn alle biomaterialen automatisch duurzaam? Wat kun je er wel, en wat kun je er (nog) niet mee doen? Die vragen komen aan bod in de tentoonstelling ‘Grow’, die eind oktober zijn deuren heeft geopend in het museum van Fashion for Good aan het Rokin in Amsterdam. FashionUnited kreeg alvast een rondleiding.

Otrium geeft klanten met Good on You inzicht in duurzaamheid van merken

Online outletplatform Otrium heeft de handen ineen geslagen met Good on You. De Online outlet groeit sinds de oprichting in 2016 flink door. Dankzij de samenwerking met Good on You krijgen de klanten van Otrium beter inzicht in de duurzaamheid van de merken die worden aangeboden op het platform. Leden van Otrium kunnen nu een filter op de website en app kiezen die alleen ‘conscious’ merken en producten laat zien volgens de standaard van Good On You. Good on You gebruikt openbare informatie zoals standaarden in de mode industrie, certificaten en informatie van de merken zelf om een oordeel te vellen over de duurzaamheid bij een merk.