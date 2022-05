Duurzaamheid in de mode-industrie: zeven inspanningen van april 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: zeven nieuwtjes van april.

Vijf textielstartups ontvangen 50.000 euro van Stichting Doen

Stichting Doen heeft de vijf textielstartups aangewezen die een gift van 50.000 euro ontvangen, zo blijkt uit een persbericht. Archivist Studio, Atalye, The Knitwit Label, Musa Intimates en Versatile Forever zijn de winnaars van de Doen Textielcall 2022. De call was speciaal gericht op textielondernemers die de transitie naar een circulaire en eerlijke textielindustrie versnellen.

Reflow presenteert roadmap voor circulair textiel in Amsterdam

De afgelopen jaren werden in Amsterdam meerdere projecten op het gebied van circulair textiel gerealiseerd door Reflow, een Europabreed initiatief dat als doel heeft materiaalstromen in grote steden zo veel mogelijk circulair te maken. Parallel aan de projecten werd door Reflow-partners gewerkt aan een routekaart die richting moet geven aan de toekomst. De routekaart werd eind april gepresenteerd tijdens het Circular Textile Festival in Pakhuis de Zwijger.

Cosh! lanceert papieren kaart van Amsterdam met kleermakers en duurzame winkels erop

Het Belgische online platform Cosh! heeft een nieuwe papieren plattegrond van Amsterdam gelanceerd. Op deze versie van de kaart zijn zeventig duurzamere modewinkels en dertig kleermakers te vinden. Daarmee ‘wil Cosh! lokaal en duurzaam shoppen makkelijk en toegankelijk maken’, zo is in een persbericht te lezen.

Mango tekent eerste lening met kosten afhankelijk van behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Mango tekende eind april voor een lening waarvan de kosten zullen verminderen als het bedrijf haar sociale en ecologische duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 bereikt, aldus Mango in een persbericht. Onder de doelstellingen valt onder andere het enkel nog gebruiken van ‘duurzaam katoen’ en ‘gerecycled polyester’. Daarnaast is een verlaging van een tiende in CO2 uitstoot een genoemde voorwaarde.

Nudie Jeans opent eerste reparatiepunt in Benelux in Groningse winkel Ebb18

Het Zweedse Nudie Jeans opent een reparatiepunt in de Groningse denimwinkel Ebb18, zo meldt Nudie Jeans op hun website. De samenwerking markeert het eerste ‘Repair Partnership’ dat Nudie Jeans afsluit binnen de Benelux. Bij de nieuwe reparatieservice in Ebb18 kan de consument zijn Nudie Jeans spijkerbroek gratis laten repareren. Ook wordt hen bij inleveren van een oud paar Nudie Jeans een korting van twintig procent aangeboden op aanschaf van een nieuw paar jeans van het Zweedse merk. Daarnaast gaat Ebb18 een selectie tweedehands Nudie Jeans aanbieden.

Bever, Blue Loop en Fraenck lanceren collectie outdoor-accessoires van gerecyclede tenten

Buitensportwinkel Bever en de merken Blue Loop en Fraenck hebben de handen ineen geslagen. De drie partijen lanceerden in april samen een collectie outdoor-accessoires gemaakt van gerecyclede tenten, zo bleek uit een persbericht. De grondstoffen voor de collectie werden ingezameld bij de veertig filialen van Bever. Vervolgens werden de tenten in een distributiecentrum gesorteerd en kwam het materiaal via Blue Loop terecht bij Fraenck. Het resultaat zijn acht verschillende items die inmiddels in de filialen van Bever liggen.

De Utrechtse bibliotheek was een maand lang een duurzaam modelab