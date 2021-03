Duurzaamheidsinspanningen van de mode-industrie in maart 2021

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode industrie uit binnen- en buitenland tien nieuwtjes van maart 2021.

Europees Parlement voert nieuwe wetgeving in

Op 10 maart 2021 stemde het Europees Parlement over een wet die het verplicht maakt voor bedrijven om hun toeleveringsketen te onderzoeken op misstanden en hier iets aan te veranderen, meldt de NRC. De afgelopen jaren werden verschillende misstanden bekend gemaakt. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat bedrijven de verantwoordelijkheid voor misstanden niet zo makkelijk meer op andere partijen kunnen afschuiven.

H&M lanceert met sneakermerk Good News duurzame sneaker

H&M lanceert samen met sneakermerk Good News een schoen van het plantaardige materiaal: Bananatex. De duurzame, waterdichte stof is gemaakt van bananenplanten. Deze planten worden in de Filipijnse hooglanden geteeld in een natuurlijk ecosysteem dat geen pesticiden, kunstmest of extra water nodig heeft. Het is H&M’s eerste schoenen-samenwerking in het kader van duurzame materialen. Beeld: Qwstion

TextielMuseum en Bank15 organiseren ontwerpwedstrijd

Het TextielMuseum en human development agency Bank15 nodigen talentvolle makers uit om deel te nemen aan de ‘Long Live Fashion’ Design Contest. Deze ontwerpwedstrijd wordt georganiseerd om jonge makers te stimuleren tot nadenken over een duurzame toekomst voor kleding. De opdracht is om een ontwerp te maken van tweedehands textiel. De twee winnende ontwerpen worden tentoongesteld op de najaarstentoonstelling ‘Long Live Fashion’ op 25 september 2021. Beeld via Coco Olakunle, via TextielMuseum

Schone Kleren Campagne gebruik donatie voor verduurzaming kledingindustrie

SKC ontvangt een miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij en gebruikt het geld de komende drie jaar om kledingbedrijven en de politiek in verschillende landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden in het verduurzamen van de mode-industrie.

Duurzaam Color on Demand-platform geïntroduceerd door Ralph Lauren

Het Amerikaanse modemerk introduceerde op 22 maart 2021 het Color on Demand-platform: een manier waarop de mode-industrie katoen duurzamer, effectiever en sneller kan verven. Ralph Lauren streeft ernaar om in 2025 het Color on Demand-proces in meer dan 80 procent van de katoenproducten van het modemerk toe te passen.

Duurzaam brillenmerk Karün op de Europese markt

Het Chileense brillenmerk Karün is gelanceerd op de Europese markt en brengt meteen zijn nieuwste collectie met zich mee. Het bedrijf heeft de focus op duurzaamheid hoog liggen: de relatie tussen de mens en natuur moet hersteld worden door zo duurzaam mogelijk te produceren. Dit doet het bedrijf door natuurlijke materialen van lokale ondernemers in Patagonië te recyclen om vervolgens om te vormen tot eindproduct. Beeld via Karün

Beeld via Mylo by Stella McCartney & Bolt Threads

Beeld via Ketchum

## HKRITA wint zeven gouden medailles op de Inventions Geneva Evaluation Days Het Hong Kong Research Institute of Textiles won dit jaar [zeven gouden medailles](https://fashionunited.nl/nieuws/mode/hkrita-wint-erkenning-van-leidende-rol-op-gebied-van-textielinnovatie-in-hong-kong/2021032449052), inclusief de gouden medaille met felicitaties van de jury. De presentatie van HKRITA laat de technologische kerncompetenties op gebied van textiel en kleding zien. De inspanning en toewijding om innovaties en duurzame ontwikkelingen van de industrie te bevorderen, is bij het onderzoeksinstituut niet meer weg te denken. ## De iconische Stan Smith wordt duurzamer Adidas lanceert een duurzame variant van de Stan Smith: Stan Smith, Forever. De bovenkant van de duurzame variant is gemaakt van primegreen: hoogwaardig materiaal met 50 procent gerecycleerd oceaanplastic, zo is te lezen in het persbericht. De buitenzool en veters zijn ook beide gemaakt van gerecycled materiaal: gerecycled rubber en gerecycled polyester. De Stan Smith staat bekend om het groene hiellipje, welke ook in de duurzame variant terug te zien is. ![](https://fashionunited.com/img/master/2021/03/31/adidas-stan-smith-23797vqe-2021-03-31.jpeg)## H&M’s collectie 'Color Story' focust op duurzame verftechnieken De collectie ['Color Story'](https://fashionunited.uk/news/fashion/h-m-color-collection-focuses-on-sustainable-dyeing-techniques/2021032954701) van H&M is gemaakt met een duurzaam verf- en printproces. Door middel van biotechnologie, plantaardige pigmenten en gesloten kringloopsystemen richt de collectie zich op het creëren van duurzaam geproduceerde kleuren met minder waterverbruik. De collectie bevat een kort overhemd met spaghettibandjes in de taille, een rok met trekkoord, een jurkje met capuchon die is geverfd met plantaardige verf en een hoodie in ponchostijl.