Duurzaamheidsinspanningen van de mode-industrie in mei 2021

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode industrie uit binnen- en buitenland. Elf nieuwtjes van mei 2021.

Veepee geeft producten met beschadigde verpakkingen tweede kans

Veepee lanceerde begin deze maand ‘The Survivors’. Het concept verkoopt nieuwe producten, waarvan verpakkingen beschadigd zijn. Het idee achter het concept: kwalitatieve producten van Veepee’s partnermerken gaan op deze manier niet verloren en worden niet vernietigd. The Survivors is volgens Tobias Tousseyn, Benelux Country manager bij Veepee, de volgende stap naar duurzaamheid. Meubels, decoratie en elektronica worden via The Survivors goed verkocht, blijkt uit het persbericht. Kleding wordt minder vaak verkocht, omdat deze verpakkingen vaak onbeschadigd blijven.

Oprichters van agentschap Charlie+Mary brengen eigen modelabel op de markt

FashionUnited sprak met twee pioniers in de duurzame modewereld, Charlotte van Waes en Marieke Vinck, over wat de coronapandemie voor hen betekent. Van Waes en Vinck konden na tien jaar ondernemerschap in de mode even stilstaan en uitzoomen. Dit resulteerde in een eigen modelabel, CharlieMary, met een circulaire collectie: The Slowdown Collection. Vinck: “Het coronavirus zorgde ervoor dat de collectie in een echte slow-flow terecht kwam. We namen extra tijd voor het ontwerp.”

Outfits zijn onderdeel van The Slowdown collection van CharlieMary. Credit: Charly+Mary

Primark lanceert herbruikbaar menstruatieondergoed

Het menstruatieondergoed zou als ‘normaal ondergoed’ moeten voelen. De collectie bestaat uit verschillende modellen: midi’s met hoge taille, heupbroekjes en een kort, mini model, zo is te lezen in het persbericht. Het ondergoed bestaat uit vier lagen. De eerste laag voert vocht af en bestrijdt bacteriën en geurtjes. De tweede laag neemt vloeistof op en houdt het vast. De derde zorgt voor extra waterproof bescherming en de vierde laag zou gemaakt zijn van zacht materiaal voor het comfort.

Transparantie: schoenenmerk Komrads werkt met QR-codes

Bcome, een internationaal duurzaamheidsplatform, wordt door het Belgische schoenenmerk, Komrads, ingezet om transparantie te waarborgen. Middels QR-codes krijgt de consument toegang tot het rapport van de schoen. In het rapport zijn verschillende scores af te lezen zoals transparantie, mens, natuur en de mate van circulariteit.

Diesel zet verduurzaming voort met ‘Diesel Library’

For Responsible Living: Diesel Library is een genderneutrale collectie en wordt in het lente- en zomerseizoen 2022 gelanceerd met een nieuwe strategie voor de denimcategorie. De ‘bibliotheek’ zal in de toekomst aangevuld worden met denim-artikelen zoals broeken, jassen, tops en rokken. De items zullen gemaakt zijn van materialen met een lage impact, zoals biologische en gerecyclede vezels. De behandeling wordt uitgevoerd met innovatieve technieken die het gebruik van water en chemicaliën verminderen. Bij de afwerking zijn de lederen chroomvrij gelooid, zijn de labels aan de binnenkant gemaakt van gerecyclede materialen en zijn de hangtags gemaakt van FSC-gecertificeerde materialen.

& Other Stories lanceert kinderkledingcollectie met capsulecollectie voor vrouwen en meisjes

De collectie heeft zomerse tinten en is gemaakt van duurzame materialen. Het zou daarnaast laten zien hoe belangrijk het is voor jonge meisjes een vrouw in hun leven te hebben die een rolmodel voor hen is, zo staat in het persbericht. Het modelabel viert de rolfunctie van de vrouw met deze collectie.

Outfits zijn onderdeel van de moeder-kind collectie & Other Stories. Credit: & Other Stories

Kledingproducenten verantwoordelijk voor inzameling kleding

De textielindustrie zou meer CO2-uitstoot veroorzaken dan internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. De Nederlandse textielbranche en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) willen dit gaan veranderen door de invoering van een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023, dat schreven zij in een brief aan de Tweede Kamer. Kledingproducenten worden met deze regeling verantwoordelijk voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van kledij die zij ontwikkelen.

Scapino zamelt kleding in, geeft klant per ingeleverd kledingstuk korting

Scapino Arnhem en Almelo hebben onlang een inzamelingsautomaat in samenwerking met Drop & Loop gekregen. Consumenten kunnen hier hun kleding inleveren. In ruil voor ieder ingeleverd kledingstuk, krijgt mens tien procent korting. Volgens mede-oprichter van Drop & Loop, Susan de Vries, is Drop & Loop de eerste met een circulair programma voor textiel in ruil voor klantenkorting.

H&M werkt samen met Good News en ontwikkelt uniseks sneaker

Moderetailer H&M heeft een samenwerking aangekondigd met het Britse schoenenmerk, Good News, om uniseks sneakers te maken die een lagere impact op het milieu hebben. De collectie bevat zeven sneakers en een paar sliders. Alle schoenen hebben duurzame kwaliteiten, zoals gerecyclede rubberen zolen, gerecycled katoen, vegan en bananatex bovenwerk. Er wordt ook een kindercollectie gelanceerd in drie verschillende stijlen.

Uniseks sneakers ontworpen door H&M x Good News. Credit: H&M, Good News

Hema en Wolkat slaan handen ineen voor duurzame samenwerking

Hema en internationale textielrecycle-groep, Wolkat, slaan de handen ineen om stap-voor-stap te werken aan het verduurzamen van het assortiment door nieuwe eindproducten te ontwikkelen. Om consumenten te stimuleren textiel in te leveren, geeft Hema in de startfase tien procent korting op een artikel uit de textiel- of kledingcollectie.

Werknemers maken statement omtrent transparantie. Credit: Komrads

No Waste Challenge: Nederlandse ReUp, Forest Wool, Fabulous Fungi en Fashion Chain genomineerd

De inzendingen werden beoordeeld door 105 experts, onderverdeeld in selectiecommissies. De 85 genomineerden onderscheiden zich op het vlak van vier criteria: impact, creativiteit en ontwerp, haalbaarheid en schaalbaarheid. Alle genomineerden zijn betrokken bij de strijd tegen de klimaatcrisis. ReUp, Forest Wool, Fabulous Gungi en Fashion Chain zetten zich in, in het kader van mode en textiel. ReUp biedt een reparatieservice voor kleding en meubels via een digitaal systeem. Forest Wool maakt wol uit dennennaalden, Fabulous Fungi verft textiel met behulp van schimmels en Fashion Chain is een kledingruilsysteem dat gemeenschappen met elkaar verbindt.