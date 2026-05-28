Lente/Zomer 2027 Trendrapport: Een polycrisis-seizoen van plezier, bescherming en de stille terugkeer van elegantie

Samenvatting: Een samenvloeiing van tegengestelde krachten en weloverwogen plezier definieert SS27

Het lente/zomer 2027-seizoen vindt plaats in een mondiale context die trendvoorspellers unaniem omschrijven. WGSN en Coloro omschrijven 2027 als een “polycrisis” die consumenten richting gemeenschap en natuur duwt. David Shah, sprekend op Mare di Moda, interpreteert het moment commercieel: ‘Mensen reizen, maar ze kopen niet meer.’ Premiummerken moeten nu de prijs rechtvaardigen met tastbare waarde in plaats van met uiterlijk vertoon. Het Very Middle Ages trendboek van Texworld Apparel Sourcing leest het heden als een moment van ‘geopolitieke spanningen, sociale verwachtingen, digitale transformaties en verschuivende markten’. Het stelt een opnieuw uitgevonden verleden voor als een vergrootglas voor hedendaagse angsten. Lidewij Edelkoort, bij de opening van haar SS27-seminar op Modefabriek, verwoordde het het duidelijkst: ‘Dit werk doen wordt steeds moeilijker, bijna elke dag.’

SS27 is geen seizoen van baanbrekende trends, maar een seizoen van tegenstellingen. WGSN benoemt dit als het bepalende thema van 2027: ‘de onderlinge verbondenheid tussen polariteiten’. Vijf overkoepelende thema's komen terug in de hier verzamelde voorspellingen. ‘Tegengestelde Krachten’ staat centraal, met collecties die weigeren te kiezen tussen bescherming en provocatie, bescheidenheid en overdaad, romantiek en pantser. ‘Weloverwogen Plezier’ omvat zowel het motto ‘Plezier’ van Munich Fabric Start als de oproep van Ellen Haeser voor ‘positieve zuinigheid’. ‘De Terugkeer van Elegantie’ markeert het einde van de dominantie van streetwear en het herstel van de taille en tailoring. ‘Imperfectie en de Menselijke Hand’ positioneert handwerk, patina en zichtbaar maakproces als het tegengeluid voor door AI gegenereerde perfectie. En ‘Laagjes als Taal’ - Edelkoorts centrale manifest voor het seizoen - herstelt een verticale, compositorische grammatica in een garderobe die zij beschrijft als ‘plat’ geworden. Samengevat, in de lezing van Shah, ‘probeert mode niet langer alleen de wereld te repareren; het probeert haar opnieuw te voelen, zich opnieuw te verbinden met materialen, emotie en het plezier van het bestaan’.

Luminous Blue bij Jil Sander SS26 Ready to Wear (lakleer en gecoate hoogglans oppervlakken), Chanel OFF26 Pre-Fall Women & Jil Sander SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Trendverhalen voor SS27

Het seizoen wordt gevormd door drie kernverhalen. Elk verhaal spreekt een andere consumentenmentaliteit aan, maar ze zijn verbonden door de overkoepelende thema's van polariteit, plezier en de menselijke hand.

Verhaal één: Gegronde huiselijkheid; Een wending naar voedsel, familie en weloverwogen zuinigheid

Kernconcept: Het eerste verhaal van SS27 plaatst het huiselijke, het agrarische en het eetbare centraal in de verbeelding van de mode. Edelkoorts volledige SS27-voorspelling, getiteld The Food of Fashion, ontleent zowel palet als silhouet aan keukens, markten en boerderijen. ‘Frugal Fashion’, betoogt zij, markeert ‘een duidelijke verschuiving weg van streetwear’ naar ‘culturele werkkleding en een meer functionele en vooral formelere manier van kleden’.

Foto's ter illustratie van Frugal fashion: Amiri Lente Zomer 2026, Menswear & Antonio Marras SS26 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Culturele drijfveren: Drie krachten komen samen. Lucie Greene ziet consumenten verschuiven van het kopen van trends naar het kopen van merkidentiteit: ‘koop minder, maar koop beter.’ Edwin van den Hoeks herenmodethema ‘Authenticiteit’ beschrijft een geherdefinieerde huiselijke sfeer met de thuisblijvende vader centraal. Modellen lopen op de catwalk met prei en het palet ‘roept eerder velden op dan betonnen kantoorparken’. Haesers waardegedreven mentaliteit en de opkomst van wat zij ‘expertise-retail’ noemt, completeren het beeld. Dit naast Christine Bolands ‘Following Dynamics’ - geïmproviseerd in gevoel, weloverwogen in uitvoering.

Edwin van den Hoek. Trend Authenticiteit: herwaardering van het alledaagse. SS26: Rocha, Ouyang, Todd Snyder Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Doelgroep: De welvarende millennial die Greene beschrijft. Deze is ‘minder bezig met traditionele merkstatus’ en geeft prioriteit aan gepercipieerde integriteit, kwaliteitsmaterialen en duurzaamheid. Zij winkelen in het midden- tot hoogsegment dat Greene identificeert als ‘de sweet spot van het moment’, en bewegen zich tussen COS, Arket, Aligne, Rixo, ME+EM en Rise & Fall.

Visueel moodboard: Geplooide broeken en bijpassende denim pakken met het hemd ingestopt; linnen hemden met theedoekruiten; grove breisels en de ‘modieuze boerenmarktcharme’ die Edelkoort identificeert bij Batsheva en Ami Paris; vichy- en zakdoekpatronen. Een palet afkomstig van kaas (lichtgrijze gelen), melk (panna cotta in plaats van spierwit), boterslagroen, en Edelkoorts ‘Taste of Origins’ - gedempte gelen, sinaasappels en paarsen van Colombiaanse en Mexicaanse gekleurde maïs en zoete aardappelen. Gewaxte leren jassen met wat Edelkoort een ‘urban picnic’-gevoel noemt, en de cognac- en kastanjebruine tinten die Van den Hoek essentieel acht voor alle productgroepen.

Lidewij Edelkoorts ‘The Charm of the Farmers’ Market’ SS27 trend in beeld: het vieren van saamhorigheid en alledaagse schoonheid door functionele, doorleefde kledingstukken—vichy-ruiten, zakdoekpatronen, schorten en eenvoudige grafische afwerkingen bij Credits: Tanner Fletcher FW26, Emilia Wickstead FW26, Tanner FW26 & Venerdi Pomeriggio F26 & Tanner FW26 ©Launchmetrics/spotlight

SS27 Lidewij Edelkoort trendvoorspelling in beeld: ‘The Culture of Cheese,’ met nieuwe gele neutralen die verrassend goed combineren met grijs Credits: Christian Dior FW26, Time FW26, Carven FW26, Anteprima FW26 & Ujoh FW26 - Ready to Wear bovenaan. Calvin Klein FW26, Time FW26 en Ujoh FW26 onderaan. ©Launchmetrics/spotlight

Lidewij Edelkoorts ‘Taste of Origins’ SS27 trend in beeld: donkere pastels zoals Oudroze, naast zachte neutrale tinten geïnspireerd op Colombiaanse en Mexicaanse ingrediënten—gelen, sinaasappels en paarsen die vrij en harmonieus mengen Credits: Casa Preti FW26 - Ready to Wear & Saint Laurent FW26 Ready to Wear ©Launchmetrics/spotlight

Kleuren bij Chanel Ready to Wear Herfst Winter 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gewaxte leren jassen. Balenciaga OFF26- PreFall Women, Loewe FW26, Jil Sander SS26 & Loewe FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Verhaal twee: Gepantserde romantiek; Bescherming en provocatie in één silhouet

Kernconcept: Het tweede verhaal is het meest openlijk gepolariseerd. Het combineert bescherming en provocatie in dezelfde look. Denk aan korsetten die pantseren en verleiden, transparantie over gecoate oppervlakken en formele tailoring verzacht door kant en borduurwerk. Texworlds Very Middle Ages kadert het seizoen als ‘een herwerkte, digitale, ingebeelde Middeleeuwen, gebruikt als metafoor voor de huidige onrust’. Kleding wordt voorgesteld ‘als een instrument voor bescherming, bevestiging, verzet of transformatie’. Shah identificeert hetzelfde dualisme: ‘Saint-Tropez is niet langer de tempel van naaktheid en vrijheid; vandaag de dag gaat het over traditionele bruiloften, soberheid en religie’. Toch ‘beginnen de rijken weer te laten zien dat ze rijk zijn’.

Culturele drijfveren: WGSN positioneert Luminous Blue, de Kleur van het Jaar 2027, als ‘zowel mysterieus als excentriek’. Het biedt ‘een zintuiglijke link met traditie, cultuur en wijsheid’. Bolands ‘Liberating Conventions’ identificeert een terugkeer van conservatisme, uitgedrukt door ‘het mengen van codes’ - het laag voor laag combineren van tijdperken. Van den Hoeks ‘Unconventional’-thema brengt achttiende- en negentiende-eeuwse schilderijen in de mannengarderobe: ‘de das wordt smaller en zachter geknoopt; broeken mogen een lichte pof hebben; en kanten bloemen en borduurwerk keren terug’. Op Munich Fabric Start bevestigt het o/m Collective de koerswijziging: “De laatste jaren werden bepaald door oversized looks; nu maakt de taille een comeback.” Shah plaatst het in een politiek register: ‘Streetstyle en sneakers zijn dood; alles wordt elegant.’

Doelgroep: Per definitie meervoudig. Aan de ene kant de consument die Shah identificeert als aangetrokken tot ‘uitgesproken bescheidenheid’ en een ‘behoefte aan begeleiding en stabiliteit’. Aan de andere kant de consument die zoekt naar wat hij ‘verlangde’ mode noemt - ‘happy endings, tederheid, bloemen en sensuele texturen’. De bruidsklant bevindt zich op dit kruispunt. Barcelona Bridal Fashion Week SS27 bevestigde een gestructureerde, hooggesloten, gekorsetteerde richting, deels bepaald door de Dolce & Gabbana trouwjurk van Lauren Sánchez. Tegelijkertijd toonde New York Fashion Week Bridal sweetheart-, cat-eye- en baskische taille-silhouetten naast roze en blush jurken en opvallende sluiers in mantilla-stijl.

Visueel moodboard: Gestructureerde korsetlijfjes en baskische tailles; volumineuze ballonrokken in jacquard en Mikado; A-lijn jurken; kolomjurken met dramatische slepen; opvallende sluiers die plat over het hoofd liggen als een soft-focus filter. In ready-to-wear echoën ballonsilhouetten Balenciaga. In herenmode zien we smalle dassen, kanten bloemen en borduurwerk op strak gesneden overhemden, en herinterpretaties van erfgoed en hedendaagse stijlen in de trant van Sacai. Van Texworlds ‘Speculative Crusade’, een krijgshaftig palet van donkerrood en -bruin, getextureerd zwart, militair kaki en verbrand chroom. Van ‘Nuclear Sorcery’, iriserende organza, schuimige breisels en second-skin jerseys in spectrale paarsen, karmijnrood, opaline en ‘radioactieve’ groenen. WGSN's Energy Orange en Pop Pink zorgen voor accenten; Luminous Blue aardt het geheel.

WGSN en Coloro's Sleutelkleuren voor SS27. Credits: WGSN / Coloro.

Verhaal drie: De menselijke hand; Imperfectie, patina en ambacht als tegencode

Kernconcept: Het derde verhaal is het meest coherente onder de voorspellers. In een wereld verzadigd met door AI gegenereerde beelden en machinale perfectie, wordt het zichtbare spoor van de menselijke hand zowel een esthetisch als een ethisch signaal. Boland noemt dit ‘Making Sense’ - ‘uitbundige expressie’, werk waarbij ‘je kunt zien dat het niet door een machine gemaakt kan zijn’. Van den Hoek noemt het ‘Handmade’ en stelt dat ‘AI het creatieve deel simpelweg niet aankan’. Op Munich Fabric Start bouwde Tilmann Wröbel van Monsieur-T. zijn denimrichting rond ‘Imperfectie’: “In een wereld die steeds perfecter, gepolijster en inwisselbaarder lijkt door massaal geproduceerde AI-beelden, is het onvolmaakte wat de aandacht trekt en identificatie mogelijk maakt.”

Culturele drijfveren: Volker Orthmann en Katharina Majorek van het o/m Collective identificeren natuurlijke vezels, vakmanschap en ‘echte patina’ als de nieuwe statusmarkers: “Er is een sterke culturele behoefte aan een authentieke materiële ervaring. Echte creativiteit zal aan belang winnen omdat mensen de door AI gegenereerde content beu zijn.” Edelkoorts ‘Fibrous Fashion’ behandelt textiel als een ruimtelijk medium - ‘opgebouwd door wikkelen, rimpelen, smocken, plooien en borduren’. Rio de Janeiro Fashion Week's ‘Opulent Maximalism’ vierde het Braziliaanse erfgoed door ‘nauwgezet ambachtelijk vakmanschap’. De ‘Openweave Textures’ positioneerden haakwerk en opengewerkte breisels als ‘kustluxe’. Fashion in Helsinki opereert vanuit hetzelfde uitgangspunt op gemeenschapsniveau. Het geeft prioriteit aan design-gedreven en in erfgoed gewortelde initiatieven boven commercieel gedreven schaalvergroting.

Making Sense door Boland in beeld. Burberry SS26, Altuzarra SS26, Bottega Veneta SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Doelgroep: De individualist die Boland beschrijft. Deze voelt zich aangetrokken tot ‘de vreugde van het mixen en uniek zijn’ en vindt waarde in ‘ingewikkeld handwerk en kleine onvolkomenheden’ als ‘duidelijk bewijs van de menselijke hand’. Deze consument verwacht steeds vaker dat duurzaamheidskenmerken in het product zelf zijn verankerd, in plaats van gecommuniceerd via marketing. Greene merkt op dat duurzaamheid ‘niet langer resoneert als een hoofdonderwerp’, maar ‘echt is verschoven naar materiële waarde’ - stofinnovatie, prestaties en kwaliteit. Haeser kadert dezelfde verschuiving via service: merken die overleven ‘durven hun bedrijfsmodel te verleggen van volume naar kennis, service en betekenis’.

Visueel moodboard: Franjes, breigoed, kreukel- en lusgarens; kant en borduurwerk, op Munich Fabric Start benoemd als ‘een groeimarkt - ze kunnen worden gebruikt om hogere prijzen te rechtvaardigen’. Gekleurde flockprints en garenkrimpende hittebehandelingen bij Isko; Acne's geprinte digitale denim. Struisvogelveren, raffia-achtige materialen en 3D-geprinte, lasergesneden stoffen ‘pluimen’ in Rio. Sculpturale plooien en modulaire constructie in de stijl van Kei Ninomiya van Dover Street Market, bekend om zijn ‘sculpturale aanpak en onberispelijk vakmanschap’. Demeter-gecertificeerd biodynamisch katoen van het Loads-project; biologisch Pima-katoen van Cotonea; stoffen geverfd met biodynamisch geteelde plantaardige kleurstoffen. Cognac- en kastanjebruin van natuurlijk geverfd leer met wat Van den Hoek ‘een interessant, vervaagd, vintage-effect’ noemt.

Productspecifieke trendanalyse

Kleurpaletten

Het kleurverhaal van SS27 wordt geleid door de vijf sleutelkleuren van WGSN en Coloro: Luminous Blue (Coloro 125–28–38), Kleur van het Jaar, ‘mysterieus en excentriek’; Energy Orange (018–57–34), ‘een zeer levendige tint die veerkracht toont in het licht van verandering’; Pop Pink (151–73–22), een zachter lila-roze voor ‘serieus en onserieus plezier’; Meadowland Green (050–61–19), een middengroen dat een ‘terugkeer naar de basis’ dient; en Clay (014–60–13), een warm aardebruin met verkoelende eigenschappen en een roze ondertoon. Deze worden aangevuld met:

Aardse en natuurlijke tinten: Cognac- en kastanjebruin, door Van den Hoek benoemd als essentieel voor alle productgroepen; het basispalet van warm crème, beige, bruin en wit, bevestigd door het 'Natural'-thema van Milano Unica.

Verzachtende neutralen en van voedsel afgeleide pastels: Edelkoorts kaasgele, grijzige neutralen, 'melk' (meer panna cotta dan spierwit), en donkere pastels waaronder oudroze gecombineerd met chocoladetinten. Het lichtroze van Première Vision, door parfumeur Sidonie Lancesseur van Robertet geassocieerd met ylang-ylang voor een 'romige, geruststellende' noot.

Oranjetinten worden belangrijk in het SS27-seizoen. Credits: Munich Fabric Start.

De kleur geel/citrus in stoffen. Credits: Munich Fabric Start

Lidewij Edelkoorts ‘Milk’ SS27 trend in beeld: zachte panna cotta-tinten die zuiverheid en ingetogen schoonheid symboliseren bij Credits: Victoria Beckham FW26, Calvin Klein FW26, Carven FW26 en Christian Dior FW26 Ready to Wear ©Launchmetrics/spotlight

Stoffen, materialen & innovatie

Materiaalgebruik in SS27 wordt gedefinieerd door tactiliteit, de renaissance van natuurlijke vezels en een expliciete terugtrekking van machinaal gepolijste oppervlakken.

Natuurlijke vezels heersen: Milano Unica meldt dat de materiaalkeuze ‘een voorkeur heeft voor stoffen die voornamelijk uit natuurlijke vezels bestaan’. Trending stoffen zijn onder meer bedrukte of geplooide viscose georgette, katoenen gabardine, stretch katoen of linnen twill, doeken met reliëf en slub-effect, ruwe linnenmix doeken, geborduurde of bedrukte linnen en katoenen doeken, geverfde tweeds met lichtgevende inzetstukken, seersucker, fijne poplins, katoenen oxfords, katoenen macramé, gemêleerde koele wollen, gewassen en geflockte denims, en linnen badstof.

Natuurlijke vezels heersen: Milano Unica meldt dat de materiaalkeuze 'een voorkeur heeft voor stoffen die voornamelijk uit natuurlijke vezels bestaan'. Trending stoffen zijn onder meer bedrukte of geplooide viscose georgette, katoenen gabardine, stretch katoen of linnen twill, doeken met reliëf en slub-effect, ruwe linnenmix doeken, geborduurde of bedrukte linnen en katoenen doeken, geverfde tweeds met lichtgevende inzetstukken, seersucker, fijne poplins, katoenen oxfords, katoenen macramé, gemêleerde koele wollen, gewassen en geflockte denims, en linnen badstof.

Prestatie en bescherming: Shahs 'Hybridisation'-richting noemt slimme, UV-bestendige, zoutbestendige, sneldrogende en ademende textielsoorten, 'met behoud van een vleugje zachtheid en lichtheid'. Sportswear blijft jaarlijks met 'bijna zeven procent' groeien. Greene voorspelt dat high-tech en biotech stoffen een steeds belangrijkere rol zullen spelen. Ze noemt Patagonia, Sweaty Betty, Arc'teryx, Acronym en Vollebak als de belangrijkste voorbeelden van stofinnovatie die in het product is verankerd in plaats van via marketing wordt gecommuniceerd.

Plooien, wikkelen, rimpelen, smocken en draperen bij Fendi Resort Women Off Season 2027, Christian Dior SS26, Victoria Beckham H/W26, Christian Dior Couture, Jacquemus H/W26 & Jacquemus SS26, Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Silhouetten, vormen & sleutelitems

De silhouetten van SS27 omvatten de centrale polariteiten van het seizoen - bescherming en provocatie, gemak en structuur - binnen enkele kledingstukken en looks.

Damesmode: Terugkeer van de taille: o/m Collective en David Shah bevestigden beiden op Munich Fabric Start dat ‘de taille een comeback maakt’ na jaren van oversized dominantie. Nieuwe silhouetten bevatten ballonvormen, ruches en peplums. Edelkoorts ‘Craft of Black’ maakt van de taille ‘een centraal punt, vaak strak omwikkeld of met een riem’; de dubbele riem keert terug als accessoire. Gestructureerde bruidscodes: Van Barcelona Bridal Fashion Week, het ‘Top Model’-silhouet - hoge halslijn, lange mouwen, gekorsetteerd lijfje. ‘Bubble Up’-volumes in jacquard en Mikado; ‘Maximalist Romance’ door 3D-rozetdetails en tule-organza ruches; ‘Modern Minimalism’ in strakke architecturale drapering bij Sophia Lopez, Allure en Stephane Rolland. Van New York Bridal SS27: gevormde halslijnen (sweetheart, cat-eye, geschulpt), jurken met baskische taille, A-lijn silhouetten, gevormde baljurken, kolomjurken met slepen, roze en blush jurken, en opvallende sluiers in mantilla-stijl. Laagjes als taal: Edelkoorts centrale manifest. “Nu is alles in een winkel plat. Er is natuurlijk niets saaier dan kleding van dezelfde lengte over elkaar heen, want je kunt niet spelen. Mode beweegt niet meer.” Haar ‘Sandwich Sensation’ vertaalt laagjes in meerkleurige constructies, haakwerk en textielassemblages opgebouwd uit ‘de rest van de rest’.

Herenmode: De vier thema's van Van den Hoek bestrijken het hele spectrum. ‘Authenticity’ brengt hernieuwde geplooide broeken, bijpassende denim pakken met het hemd ingestopt, linnen hemden met theedoekruiten en grove breisels. ‘Innovation’ draagt bij met hyperbolische fantasie-jacquards, breisels die ‘doen denken aan glas’, olieachtige coatings op synthetische stoffen, hoogglans leer en transparante gelaagde bomberjacks bij System en Lacoste. ‘Unconventional’ levert smallere, zacht geknoopte dassen, broeken met een lichte pof, kanten bloemen en borduurwerk op strak gesneden overhemden, en herinterpretaties in de stijl van Sacai. ‘Handmade’ verschuift het palet naar cognac- en kastanjebruin door natuurlijk geverfd leer met een ‘vervaagd, vintage-effect’.

Edwin van der Hoek verschuiving Handmade: imperfectie laat mode ademen. Illustratieve afbeelding bij Handmade verschuift het palet naar cognac- en kastanjebruin door natuurlijk geverfd leer met een ‘vervaagd, vintage-effect’. SS26: Balmain, Camperlab, Amiri Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Cavia SS25 - Ready to Wear & Daniela Gregis Herfst Winter 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Prints, patronen & graphics

De prints van SS27 nemen grotendeels afstand van expliciet bloemenspektakel en richten zich in plaats daarvan op textuur, erfgoedcodes en conceptuele hybriden.

Geïnspireerd op erfgoed en ambacht: Vichy-ruiten, zakdoekpatronen en traditionele boerenkledingmotieven onder Edelkoorts 'Charm of the Farmers' Market'; theedoekruiten op linnen overhemden; historische behangmotieven en etnische prints verborgen in de voering van strakke smokings in Van den Hoeks 'Unconventional'. Milano Unica meldt dat bloemenprints 'gedempter en discreter zijn dan in voorgaande seizoenen', waarbij kant en macramé regelmatige patronen dragen in plaats van letterlijke bloemen.

Van voedsel afgeleide botanische prints: Edelkoorts paletten - opgebouwd uit botersla, prei, zoete aardappelen, gekleurde maïs, bessen, paprika's. Opengewerkt en smock als oppervlaktegraphics: Edelkoorts 'Frolic Fashion'-richting voegt 'smock-effecten, opengewerkte stoffen en delicate transparanties' toe in zachte bessentinten van roze, wit en rood. Dit is meer oppervlakteconstructie dan een geprint patroon, maar leest visueel als een botanische lichtheid op het lichaam.

Edwin van den Hoek SS27: Innovatie: fusie van digitaal en materieel. Illustratieve afbeeldingen van Bluemarble H/W25, Lacoste SS25, System SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Accessoires

Schoenen: De koerswijziging in deze categorie komt van Munich Fabric Start, waar Katharina Majorek van o/m Collective verklaarde: 'Streetstyle en sneakers zijn dood; alles wordt elegant.' Binnen Edelkoorts 'Frolic Fashion'-styling wijzen roze opengewerkte sokken gedragen met hakken - 'uitgesproken meisjesachtig, luchtig en schattig' - op een speelse tegenstroom.

Tassen: Milano Unica meldt dat accessoires 'een voorkeur tonen voor ruwe materialen', verrijkt met metalen details of elementen gemaakt van gerecycled plastic en rubber - 'een aanpak gericht op materiaal, functionaliteit en duurzaamheid'. Acne's geprinte denim accessoires - kettingen en patches - zijn een voorbeeld van de digitale denim-crossover.

Statement sluier van de New York Fashion Week Bridal week Credits: Alon Livne brd PO S27 007 ©Launchmetrics/spotlight

De Craft on black modetrend & de dubbele riem als accessoire. Gespot op de Max Mara Women Runway Show Herfst Winter 2025Credits: Max Mara

Stylingrichtingen

Laagjes: De bepalende stylinginstructie van het seizoen, herhaald door alle voorspellers. Edelkoort dringt er bij de industrie op aan om 'het laagjesproces opnieuw te introduceren. Verschillen in lengte creëren ook een completere boodschap in hoe mensen zich kleden.'

Bolands ‘Liberating Conventions’ roept op tot het ‘laag voor laag’ combineren van diverse stijlen, prints en decennia, en het mixen van gelegenheden - ‘avondkleding met een casual sweatshirt. Credits: Chanel OFF26 - Pre-Fall Women, Chanel Matthew Blazy slotlook SS26 show & Bottega Veneta SS26 - Ready to Wear ©Launchmetrics/spotlight

Commerciële inzichten & actiepunten voor inkopers

SS27 landt in een commerciële omgeving die David Shah duidelijk karakteriseert: ‘Mensen reizen, maar ze kopen niet meer.’ De wereldwijde middenklasse is bereid een premie te betalen voor ervaringen, maar aarzelt om te investeren in kleding. Recente luxeschandalen, met name rond Loro Piana, hebben het scepticisme van de consument verhard. Premiummerken moeten nu de prijs rechtvaardigen met ‘tastbare, meetbare waarde, ondersteund door een coherent verhaal’. Munich Fabric Start meldde dat de geboekte ruimte ongeveer 20 procent kleiner was dan de vorige editie, met verkleinde ontwerpteams en aangepaste orderbudgetten. Dit is geen seizoen voor speculatieve assortimentsopbouw.

Munich Fabric Start in januari 2026. Credits: Munich Fabric Start

Retailvertaling en merchandising: Storytelling is essentieel: Elk van de drie verhalen van het seizoen - gegronde huiselijkheid, gepantserde romantiek en de menselijke hand - heeft een eigen visueel moodboard en consumentenprofiel dat geschikt is voor in-store en digitale merchandising. Voorspeller-specifieke kaders voegen fijnere thematische granulariteit toe: Edelkoorts van voedsel afgeleide paletten, Texworlds vier Very Middle Ages-universums (Digital Lordship, Nuclear Sorcery, Speculative Crusade, Data Inquisition), en Shahs vijf signalen (Hybridisation, Emotion, Protection, Kidulting, Exuberance). Veelzijdigheid en functionaliteit: Kledingstukken die tegenstellingen in zich dragen - formeel en toch comfortabel, beschermend en toch expressief, sportief en toch elegant - verdienen een plek in het schap. Shah noemt ‘hybride plezier’ als de bepalende textielrichting van het jaar, waarbij technische esthetiek wordt gemengd met zintuiglijke emotie. Duurzaamheid geherformuleerd als materiële waarde: Greene merkt op dat duurzaamheid ‘niet langer resoneert als een hoofdonderwerp’, maar is ‘verschoven naar materiële waarde’. Communiceer de herkomst van vezels, afwerking, duurzaamheid en innovatie in plaats van abstracte duurzaamheidsclaims.

Prijs- en margeoverwegingen: Midden- tot hoogsegment als de sweet spot: Greene's commerciële lezing is beslissend: ‘Dat midden- tot hoogsegment is op dit moment de sweet spot.’ Luxe is ondermijnd door wat zij ‘buitensporige inflatie’ noemt; de opkomst van COS, Arket, Zara, Aligne, Rixo, ME+EM en Rise & Fall vertegenwoordigt de sterkste huidige kans. Waarde in innovatie: Kant en borduurwerk, merkt o/m Collective op, ‘zijn een groeimarkt - ze kunnen worden gebruikt om hogere prijzen te rechtvaardigen’. High-tech en biotech stoffen, prestatiegerichte afwerkingen en gecertificeerde natuurlijke vezels maken een premium positionering mogelijk zonder uiterlijk vertoon.

Analyse van het concurrentielandschap: Authenticiteit als onderscheidende factor: Haesers argument dat ‘de spelers die in 2030 relevant blijven, degenen zijn die een trendgedreven mentaliteit inruilen voor een waardegedreven mentaliteit’ is nu van toepassing. Merken met een duidelijke filosofie, een sterk kernproduct en zichtbaar vakmanschap zullen beter presteren dan merken die inspelen op trends. Retail als culturele infrastructuur: Greene stelt dat ‘mensen niet meer naar winkels gaan om een product te kopen’. Winkels functioneren als ‘plaatsen waar merken uit de eerste hand worden ervaren’ - ontdekking, educatie en onderdompeling. Zij wijst op Aimé Leon Dore als het sprekende voorbeeld: ‘een modelabel dat zijn universum uitbreidt via een café en zelfs een gestreamd radiostation’, wat ‘een meer vloeiende, multidisciplinaire benadering van retail weerspiegelt, waar mode kruist met cultuur, levensstijl en categorieën zoals home’. Wendbaarheid door microproductie en reshoring: Haeser identificeert ‘made-to-order, microproductie en zelfs productie in of nabij de winkel’ als een geloofwaardige richting. Reshoring groeit, maar heeft ‘de gemiddelde consument nog nauwelijks bereikt’ - vroege spelers zullen het verhaal bepalen.

Pre-order strategie: Optimale timing: Munich Fabric Start heeft zijn najaarseditie verplaatst van september naar half juli, met 80 procent van de exposanten en bezoekers die voorstander zijn. Lijn pre-orders waar mogelijk af op dit verschoven ritme. Vraagvoorspelling: Shahs lezing geeft de voorkeur aan essentials die het hele seizoen hun waarde behouden - hybride sport-luxe stukken, performance stoffen, gestructureerde tailoring, weloverwogen formele kleding - boven trendgedreven nieuwigheden. Kidulting, uitbundigheid en ambachtelijke signalen kunnen worden aangepakt via capsulecollecties. Risicobeperking: Met consumenten in de ‘spaarstand’ verminderen duurzame, hoogwaardige materialen het aantal retouren en verbeteren ze de verkoop tegen de volle prijs.



Rixo shop-in-shop bij Selfridges & Aligne Credits: Rixo door Megan Taylor & Aligne

Door de polariteiten van SS27 te omarmen in plaats van op te lossen, kunnen mode-executives collecties samenstellen die zowel beschermend als expressief, zowel gegrond als vreugdevol zijn. Collecties die passen bij een consument die, in de lezing van Shah, ‘de wereld opnieuw wil voelen, om zich opnieuw te verbinden met materialen, emotie en het plezier van het bestaan’.

Het SS27 trendoverzicht, gebaseerd op eerder gepubliceerde artikelen, is tot stand gekomen met behulp van AI . FashionUnited gebruikt AI-tools om grote hoeveelheden data te lezen en te onderzoeken. Voor dit artikel zijn meer dan 15 trendartikelen gebruikt. Artikelen die met behulp van AI zijn gemaakt, worden door een menselijke eindredacteur gecontroleerd en bewerkt voordat ze online gaan. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit proces, kunt u ons mailen op info@fashionunited.com.