Verduurzaming in de mode-industrie: 11 inspanningen van februari 2025

In februari 2025 hebben diverse initiatieven binnen de mode-industrie bijgedragen aan een verduurzaming in de mode-industrie. Hieronder een overzicht van enkele opmerkelijke ontwikkelingen:

EU introduceert nieuwe textielregels: producenten betalen voor recycling

De Europese Unie heeft een voorlopig akkoord bereikt over bindende doelstellingen om voedsel- en textielafval te verminderen. Deze nieuwe regels verplichten producenten om de kosten voor afvalbeheer te dragen. Voor de textielindustrie, die jaarlijks 12,6 miljoen ton afval produceert, betekent dit dat producenten moeten bijdragen aan de inzameling, sortering en recycling van textiel via uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)-regelingen. Dit heeft met name gevolgen voor ultrafast fashion-bedrijven, die verantwoordelijk worden gehouden voor de financiële lasten die gepaard gaan met kleding van korte levensduur.

Brightfiber opent eerste circulaire textielfabriek in Nederland

Het Nederlandse bedrijf Brightfiber Textiles heeft een fabriek geopend die kleding-tot-kleding recycling mogelijk maakt. Dankzij de overname van Wieland Textiles beschikt Brightfiber over innovatieve machines die textiel scheiden op kleur en materiaal en kleding ontdoen van vervuilingen zoals knopen en ritsen. Hierdoor kan een volledige productiecyclus worden opgezet, van het recyclen van kleding tot het maken van nieuwe garens en kledingstukken.

Löffler realiseert volledig traceerbare toeleveringsketen voor langlaufcollectie

De Oostenrijkse sportkledingfabrikant Löffler heeft, in samenwerking met het technologieplatform Retraced, een volledig traceerbare toeleveringsketen gerealiseerd voor meer dan 180 producten uit de nieuwe langlaufcollectie. Klanten kunnen de herkomst van een artikel bekijken door de QR-code op het productlabel te scannen, wat bijdraagt aan meer transparantie en duurzaamheid in de mode-industrie.

Sessún behaalt B Corp-certificering

Het Franse label Sessún heeft de B Corp-certificering behaald met een score van 81,1. Deze certificering onderstreept de inzet van het merk op het gebied van sociale impact en duurzaamheid. Het proces heeft Sessún in staat gesteld diverse projecten uit te voeren om bestaande acties te structureren en te formaliseren, en om de impact en resultaten beter te monitoren.

Reparatieplatform Jafix wint 100.000 euro in Fair Future Challenge

Het reparatieplatform Jafix is een van de vijf winnaars van de Fair Future Challenge van Stichting Doen en ontvangt een geldprijs van 100.000 euro. Jafix biedt handleidingen en informatie over lokale reparateurs, en stelt reparateurs in staat om eenvoudig online vindbaar te zijn. De prijs zal worden ingezet om het platform verder te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzamere samenleving door reparatie te promoten als alternatief voor nieuwkoop.

Sandro breidt reparatiediensten uit naar accessoires

Het Franse modemerk Sandro biedt nu ook reparatiediensten aan voor accessoires, naast de bestaande kledingreparaties. Klanten kunnen zowel online als in de winkels hun bij Sandro gekochte artikelen ter reparatie aanbieden. Dit initiatief is een belangrijke stap in de richting van circulaire mode, waarbij wordt gestreefd naar een langere levensduur van producten.

Belgisch 'last-mile'-project vermindert aantal bestelbusjes op de weg met 21 procent

In Mechelen, België, heeft een proefproject gericht op de 'last-mile' logistiek geleid tot een vermindering van 21 procent in het aantal bestelbusjes op de weg. Door consumenten de mogelijkheid te geven het bezorgmoment te kiezen en leveringen te bundelen, konden pakketten efficiënter worden bezorgd. Tijdens de eindejaarsperiode was er zelfs een vermindering van 40 procent in het aantal bestelwagens in de wijk.

H&M Pre-loved nu ook beschikbaar in Nederlandse winkelstraten

Na eerdere introducties in onder andere België en Frankrijk, is H&M Pre-loved nu ook beschikbaar in Nederland. De tweedehands selectie is geïntroduceerd in een winkel in Amsterdam, waar zowel items van H&M als van externe merken worden aangeboden. Dit initiatief speelt in op de groeiende vraag van consumenten naar combinaties van vintage en nieuwe kledingstukken.

Better Cotton stapt over op certificeringsmodel

Better Cotton heeft officieel de overstap gemaakt naar een certificeringsregeling. Deze verandering is bedoeld om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid binnen de organisatie te vergroten. Beslissingen over certificering op bedrijfsniveau worden nu uitbesteed aan onafhankelijke derde partijen. Tom Owen, hoofd certificering bij Better Cotton, stelt dat deze stap niet alleen de huidige aanpak zal versterken, maar ook zal bijdragen aan zinvolle veranderingen in de sector.

Cascale neemt Better Buying Institute over

De non-profitorganisatie Cascale, voorheen bekend als de Sustainable Apparel Coalition, heeft het Better Buying Institute (BBI) overgenomen. Deze overname omvat zowel de Better Buying Purchasing Index (BBPPI) als de Better Buying Partnership Index (BBPI). Volgens Cascale sluit deze overname aan bij de missie om kritieke uitdagingen in de toeleveringsketen aan te pakken, zoals oneerlijke inkooppraktijken die fabrikanten schaden en de keten destabiliseren.

Bever breidt duurzaamheidsinitiatief 'Bever Koopt Terug' landelijk uit

Buitenspecialist Bever heeft zijn duurzaamheidsinitiatief 'Bever Koopt Terug' na succesvolle pilots in Houten en Utrecht landelijk uitgerold. Klanten kunnen gebruikte buitenkleding van merken die Bever verkoopt, ongeacht waar deze is gekocht, in goede staat terugverkopen voor shoptegoed. De ingeleverde kleding wordt gecontroleerd, professioneel gereinigd en opnieuw aangeboden in de winkels als onderdeel van de '2e Buitenkans'-collectie. Beschadigde kleding kan worden ingeleverd bij hergebruik-inleverpunten voor reparatie of recycling, om te voorkomen dat waardevolle producten op de afvalberg belanden.