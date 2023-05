Verduurzaming in de mode-industrie: negen inspanningen van april 2023

Maandelijks selecteert fashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Vandaag: negen wetenswaardigheden uit april.

Nederlandse UPV Textiel geldt vanaf 1 juli

Nadat de ingang van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid werd uitgesteld, krijgt het eindelijk een datum. De nieuwe wetgeving geldt vanaf 1 juli en verplicht de kleding- en textielsector verantwoordelijkheid te nemen voor de afvalfase van alle kleding en linnengoed die ze in Nederland verkopen.

Meer weten over de UPV Textiel? Lees hier wat u te wachten staat.

Nederlandse politieke partij D66 dient motie in voor UPV Schoenen

Meer UPV nieuws: De Nederlandse politieke partij D66 streeft ook naar een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor schoenen, zo blijkt uit officiële documenten die na een debat over circulaire economie bekend werden gemaakt. D66-kamerleden Kiki Hagen en Alexander Hammelburg constateerden dat schoenen niet onder de huidige UPV Textiel vallen en dat het weggooien ‘verkwisting van grondstoffen en milieuschade oplevert’.

Bristol verkoopt opgeknapte sneakers dankzij samenwerking met Wear

Tweedehands items zijn steeds vaker in trek, want weggooien vindt men niet meer van deze tijd. En daardoor heeft de Rotterdamse start-up Wear een goudmijn te pakken. Wear knapt namelijk sneakers op, zodat deze weer verkocht kunnen worden. Bristol zag daar het nut wel van in en ging als eerste retailer een samenwerking aan met de Rotterdamse start-up. De opgeknapte sneakers zijn te koop in de Bristol-winkels in Zaandam en Beveren voor een bedrag tussen de 29,95 euro en 59,95 euro.

Dr. Martens gaat gerecycled leer gebruiken

Schoenenmerk Dr. Martens produceert vanaf 2024 een aantal van zijn modellen van gerecycled leer . Dat doet het bedrijf in samenwerking met Gen Phoenix, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van gerecycled leer. Dr. Martens begint naar verwachting volgend jaar met het gebruiken van gerecycled leer.

Adidas gebruikt 96 procent gerecycled polyester

Sinds de lancering van de eerste Adidas high-performance schoen, die gemaakt is van gerecyclede materialen, werkt het sportmerk aan het verminderen van zijn afhankelijkheid van virgin polyester. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat in 2021 meer dan negentig procent van het gebruikte polyester gerecycled was. Nu is dat 96 procent .

Meer polyester-nieuws: Zara lanceert eerste collectie van gerecycled polyester en katoen

Modegigant Zara lanceert haar eerste collectie gemaakt van gerecyclede stoffen , bestaande uit gemengd polyester en katoen. Voor die collectie ging de Spaanse modegigant een samenwerking aan met textielrecyclingspecialist Circ. Het is de textielrecyclingspecialist voor de eerste keer gelukt om gecombineerde polyester- en katoenvezels van elkaar te scheiden en twee stoffen terug te winnen. Van die twee stoffen maakten de twee bedrijven een nieuwe collectie die bordeauxrode tinten bevat.

Beeld: Zara x Circ.

Een stap dichterbij circulariteit: Primark lanceert nieuwe standaard en producten

Primark maakt ‘circular product’ als de nieuwe standaard en lanceert, naar eigen zeggen, hun eerste circulaire producten. De norm is een referentiekader over hoe Primark nu en in de toekomst producten wil ontwerpen. De norm zal jaarlijks worden aangepast om zo de vooruitgang van Primark op dit gebied aan te geven, aldus Primark in het persbericht. De nieuwe standaard brengt een collectie met zich mee die gemaakt is van 95 procent katoen afkomstig uit het Sustainable Cotton Program van Primark. De overige vijf procent bestaat uit afwerkingen, versieringen of knopen die ontworpen zijn om waar mogelijk verwijderd of gerecycled te worden.

HKRITA vindt nieuwe technologie die afvalwater zuivert middels geluidsgolven

De Hong Kong Research Institute of Textile and Apparel (HKRITA) heeft een manier gevonden om microplastics te scheiden van afvalwater middels geluidsgolven. Het project draagt de naam ‘ Acousweep ’. Het is een techniek die ervoor zorgt dat microplastics de zee niet inkomen middels geluidsgolven.

Pakistan akkoord: Hugo Boss en We Fashion tekenen