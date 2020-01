Werken in de mode: Goede tips voor wie op zoek is naar een nieuwe baan

Januari is traditioneel de maand van de goede voornemens. Gezonder eten, minder alcohol drinken, meer leuke dingen doen met vrienden of het gezin. Ook zijn er mensen die het nieuwe jaar willen inluiden met een nieuwe uitdaging . Dan is het handig om te weten wat er allemaal komt kijken bij een zoektocht naar een nieuwe baan. Waar moet je rekening mee houden, en hoe bereid je je erop voor? FashionUnited zet enkele tips op een rij.

Bouw een professionele, online aanwezigheid op

Het hebben van een persoonlijk merk is een concept dat al even aanwezig is in de zakenwereld. Maar de afgelopen jaren is ook een breder publiek er potentieel in gaan zien, en het een populair gespreksonderwerp geworden onder jonge professionals en studenten. Maar waarom? Het hebben van een openbaar, persoonlijk merk staat in principe gelijk aan een professionele online aanwezigheid die laat zien wat je de wereld kunt bieden. Dit kan een presentatie van je vaardigheden of talenten zijn, of een verslag van wie je bent, zoals een online CV. Beiden zijn belangrijk als je gezien en gehoord wilt worden. Niet alleen in je eigen vakgebied, maar ook gericht op andere professionals die mogelijk in je zijn geïnteresseerd. Een misvatting is dat je iets moet verkopen om een persoonlijk merk te hebben, maar dat is niet het geval.

Welke tools moet je gebruiken om je persoonlijk merk te ontwikkelen? Er zijn veel gratis tools beschikbaar die ervoor zorgen dat je Google-zoeklijst indrukwekkend is en volledig representatief voor wie je bent en hoe je gezien wilt worden:

Tools The Dots. The Dots is een perfect voorbeeld van het weergeven van je ervaringen en prestaties in een online ruimte. Met The Dots kun je ‘projecten’ uploaden, waarmee je niet alleen credits voor je eigen werk kunt weergeven, maar ook voor andere teamleden. The Dots heeft vermeldt dat grote bedrijven naar Dots-profielen kijken om toekomstige werknemers in te huren.

Online website. Steeds meer mensen maken hun eigen website. Dit kan iets eenvoudigs zijn, zoals hannahrafter.com. Waar moet je aan denken? Nouja, je zou meer details over je CV kunnen geven, met een beschrijving van verdere prestaties en projecten waaraan je hebt gewerkt. Misschien wil je het wat persoonlijker maken door je interesses en hobby’s buiten het werk te vermelden. Je kunt ook een contact me-pagina creëren waar je kunt delen welke werkveldinteresses je hebt, de omstandigheden waarin je gecontacteerd wilt worden en voor welke kansen je open zou staan.

Instagram. Instagram is wellicht het moeilijkst te begrijpen wat navigeren en delen betreft. Mensen hebben vaak ‘werk Instagram-accounts’ om hun creatieve of visuele vaardigheden op te delen. Het gebruik van Instagram om je persoonlijk, professioneel merk te bouwen is een andere manier om voorop te lopen.

Netwerken

Sommigen beschouwen ‘netwerken’ als een ouderwets concept dat nergens toe leidt. Maar het kan nog steeds wel degelijk belangrijk zijn voor iemands carrière-ontwikkeling, en mag daarom niet over het hoofd gezien worden. Op school leer je dan wel over het ontmoeten van mensen, maar eenmaal op de werkplek is de vraag hoe regelmatig mensen buiten hun werkplek-bubbel stappen om te netwerken.

Het is belangrijk om je eerst af te vragen welke onderdelen van je werkend leven profijt zouden kunnen hebben van nieuwe contacten. Het leren kennen van anderen kan je professionele carrière verbreden en belangstelling wekken. Hier zijn enkele voorbeelden van redenen dat je zou moeten beginnen met netwerken:

Je wilt een andere carrièrerichting in en hebt enkele nuttige contacten nodig.

Je wilt naar een andere afdeling binnen je bedrijf en bent op zoek naar meer informatie over deze afdeling.

Je bent op zoek naar een andere werkgever en wilt mensen ontmoeten die er al werken.

Je wilt graag gelijkgestemden in hetzelfde vakgebied en dezelfde branche als jij ontmoeten.

Je bent net verhuisd naar een andere stad en je wilt professionele connecties leggen.

Heb je eenmaal voor jezelf besloten dat je moet gaan netwerken, hoe vind je dan de juiste evenementen? De volgende websites zijn geweldig wat betreft netwerkmogelijkheden:

Bumble Biz

Meet Up

Eventbrite

Linkedin Events/groepen

Facebook groepen - netwerken of branchespecifiek

Vergeet niet de mond-tot-mondreclame. Als je iemand hoort praten over netwerken of een evenement waar hij of zij is geweest, wees dat niet bang om diegene te vragen welk evenement het was en of hij of zij meer informatie kan geven. Door met een vriend of collega naar je eerste netwerkevenement te gaan, kun je de ervaring positiever maken, maar aarzel niet om het in je eentje te doen! De meeste mensen op netwerkevenementen zijn alleen en zoeken graag contacten, dus je zit in hetzelfde schuitje als zij.

Daarnaast is het belangrijk om tijdens deze evenementen geen tijd te verspillen. Zorg ervoor dat je erheen gaat met een doel, door bijvoorbeeld voor jezelf te stellen dat je het evenement niet verlaat voordat je één interessant persoon hebt ontmoet, één e-mailadres hebt gevraagd of enkele Linkedin-connecties hebt gemaakt. Hoe vaker je netwerkt, hoe eenvoudiger en productiever het wordt.

Maak een aantrekkelijke sollicitatiebrief

Bij het solliciteren naar banen is het goed om van elke gelegenheid gebruik te maken om je kennis, vaardigheden en ervaringen te tonen. Lange CV’s en brieven zijn niet het antwoord, dus hoe vertel je in een kort CV wie je bent?

1. Links. Gemiddeld heeft een personeelsmanager een halve minuut om te beslissen of hij of zij je verder wil meenemen in het sollicitatieproces. Dat komt neer op slechts een paar blikken op je CV. Wanneer je bepaalde woorden op de pagina voorziet van een link, is de kans groter dat ze erop klikken uit interesse. Als je een LinkedIn-account, een indrukwekkend portfolio of voorbeelden van projecten hebt, waarom link je ze dan niet? Je hebt niets te verliezen! Geef bedrijven gewoon wat meer redenen om te bekijken hoe geweldig je bent.

2. Stuur je CV en alle andere documenten die je verstuurt altijd in PDF. Dit lijkt voordehandliggend, maar het aantal mensen dat live documenten naar potentiële werkgevers of managers stuurt, is schrikbarend. Je wilt ervoor zorgen dat niemand je documenten kan bewerken, kan zien welke opmerkingen je bij je tekst hebt geplaatst, of zelfs spelling kan controleren.

3. Dikgedrukt, bullet points, en onderstreept. Nogmaals iets wat voordehandliggend klinkt, maar wel een wereld van verschil kan maken wat betreft het benadrukken van bepaalde rubrieken, functies, vaardigheden, et cetera. Je wilt ervoor zorgen dat je CV opvalt, en dit is de manier om dat te doen.

4. Ontwerp. Steeds meer mensen richten zich middels creatieve uitbarstingen op het ontwerp van hun CV, wat betekent dat jij dat ook zou moeten doen. Daarvoor hoef je niet uitzonderlijk grafische ontwerpvaardigheden te bezitten, maar je moet je er wel van bewust zijn hoe je CV eruit ziet en hoe het zal worden ontvangen, voornamelijk als je solliciteert op een baan in de creatieve branche. Er zijn tal van mooie voorbeeld-ontwerpen die je online kunt testen en vervolgens zelf kunt invullen.

5. Laat je persoonlijke kant zien. CV’s kunnen erg formeel, statisch en saai zijn. Daarom is het belangrijk om je persoonlijkheid te tonen. Dit kan op creatieve wijze worden gedaan, maar het is ook de moeite waard om nadruk te leggen op het gedeelte met je hobby’s en interesses. Onthoud dat ze iemand inhuren waarmee ze samen zullen gaan werken, dus het is goed om te laten zien of je goed in het team zou passen.

Een sollicitatie-opdracht biedt een extra kans je vaardigheden, creatieviteit en ideeen te laten zien

Een opdracht uitvoeren tijdens een sollicitatiegesprek, of in sommige gevallen al bij het indienen van een sollicitatie, is inmiddels de norm bij bedrijven. Hoewel sollicitanten klagen over de tijd en moeite die dit kost, is het een geweldige manier voor bedrijven om iemand te kunnen vergelijken met andere kandidaten. Tevens biedt het je een andere kans om je vaardigheden, creativiteit en ideeën te laten zien en als gevolg daarvan wegen de pluspunten in veel gevallen op tegen de minpunten ervan.

Het is belangrijk om goed te beoordelen wat het niveau van de opdracht is. Sommige opdrachten betreffen de presentatie van ideeën voor projecten, plannen of strategieën, en bij sommige moet je jezelf presenteren. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat je je goed voorbereid, dat je goed plant en dat je uitvoering goed genoeg is om hem met vertrouwen te presenteren.

1. Analyseer wat ze van je vragen. Het kan behoorlijk overweldigend zijn om een opdracht te moeten uitvoeren. Daarom is het belangrijk om dingen niet overhaast te doen, maar echt de tijd te nemen om uit te zoeken wat ze je vragen om te doen. Pak pen en papier en noteer dingen die je te binnen schieten tijdens het lezen.

2. Overleg met kennissen/ex-collega’s die zich in dezelfde branche bevinden. Wees niet bang om een second opinion te vragen van iemand die werkt op een vergelijkbare afdeling als de functie waarop je solliciteert. Het is altijd de moeite waard om van iemand anders te weten of je de opdracht wel begrijpt.

3. Lees het laatste nieuws uit de branche. Bekijk voordat je begint het laatste nieuws uit de branche, kijk of er nieuwe ontwikkelingen zijn die betrekking kunnen hebben op de afdeling waarop je solliciteert en hoe je dit kunt toepassen.

4. Begin met het uiteenzetten van je punten en ideëen. Zodra je het gevoel hebt dat je een breder begrip hebt van de functie, de branche en wat er van je wordt gevraagd, begin dat met plannen.

5. Laat je gedachten de vrije loop. Als je eenmaal je ideeën en gedachtes hebt verzameld, is het het moment om deze ideeën aan te vullen met feiten, beelden en context. Bedrijven zijn er dol op wanneer je rekening houdt met de bredere markt en industrie tijdens sollicitatie-opdrachten.

6. Geef het je eigen, persoonlijke flair. Hoewel de ideeën die je produceert buitengewoon belangrijk zijn, is het ook een geweldige mogelijkheid om je creatieve vaardigheden te laten zien. Zorg ervoor dat elke opdracht die je levert niet alleen goed wordt gepresenteerd, maar ook een beetje persoonlijk is.

7. Laat het checken door een vriend of kennis uit de branche. Als je de opdracht hebt voltooid, ga je terug naar dezelfde persoon waarmee je de opdracht in eerste instantie hebt besproken om diegene te laten checken wat je hebt gemaakt. Geef jezelf voldoende tijd voor dit proces, voor het geval er dingen moeten worden aangepast.

8. Oefen indien nodig. Soms zal je worden gevraagd om je opdracht formeel of informeel te presenteren. Zorg ervoor dat je oefent en de tijd bijhoudt! Oefening baart immers kunst.

Dit artikel is gebaseerd op eerder gepubliceerde contributies van gastredacteur Hannah Rafter. Selectie en bewerking: Tessa Guntlisbergen.