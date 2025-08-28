Changemakers in fashion (deel 5): Rachel Cannegieter van RethinkRebels & The Circle Club

Er zijn talloze duurzaamheidsinitiatieven, maar wie in de mode-industrie drijft de transitie écht – of hun inspanningen nu wel of niet zichtbaar zijn voor het grote publiek? We interviewen changemakers, consultants, duurzaamheidsdeskundigen en activisten in de mode. Wat kunnen we van hun werk leren?

In aflevering 5: Rachel Cannegieter, oprichter van RethinkRebels en The Circle Club en strategisch adviseur op gebied van ESG.

1. Wie ben je en wat doe je?

“Mijn naam is Rachel Cannegieter, modeprofessional en moeder van twee kinderen. Mijn expertise ligt in duurzaamheid en circulariteit: ik werk als bestuursadviseur op dat gebied en run twee eigen bedrijven.”

“Tijdens mijn studie aan het Amsterdam Fashion Institute, zo’n twintig jaar geleden, hoorde ik bijna terloops: ‘O ja, er zijn nog sweatshops, en dit is hoe het eruitziet.’ Het liet me niet meer los en plantte een zaadje voor mijn latere duurzamere koers.”

“Daarna deed ik een master ‘verandermanagement’. Ik leerde dat verandering niet alleen over cijfers gaat, maar vooral over cultuur, gedrag en overtuigingen. Die inzichten en methodes pas ik dagelijks toe in mijn consultancywerk.”

“Na mijn studies werkte ik jarenlang als inkoper, productmanager en later als salesmanager in de reguliere mode. Hoewel ik genoot van de dynamiek, bleef steeds die vraag knagen: kan dit niet anders? Sinds 2003 werk ik daarom aan één doel: een sector die verantwoordelijkheid neemt en leiderschap toont voor mens én planeet.”

“In 2018, toen mijn jongste naar school ging, richtte ik RethinkRebels op: een adviesbureau dat modebedrijven helpt verantwoordelijkheid te nemen voor hun toeleveringsketen. Inmiddels bestaat het team uit vijf specialisten en vertalen we onder meer wet- en regelgeving naar de praktijk voor bedrijven.”

“In 2024, zag The Circle Club het levenslicht: een collectief waarin merken samen circulaire businessmodellen ontwikkelen én toepassen in de praktijk. Het is een project dat me nauw aan het hart ligt, omdat positieve impact maken diep verweven is met wie ik ben.”

2. Waar werk je momenteel aan?

“Met The Circle Club helpen we bedrijven hun reststromen om te zetten in circulaire businessmodellen. We starten altijd met een financiële (ROI) en milieu-impactberekening. Zodra de cijfers duidelijk zijn, ontstaat draagvlak bij bestuur en aandeelhouders. Daarna begeleiden we teams bij de uitvoering: van implementatie tot het koppelen van de juiste partners.”

"Dit jaar werken we samen met ruim twintig bedrijven – waaronder Josh V, Fabienne Chapot, King Louie, Zeeman en Vingino – die gekoppeld zijn aan designers zoals Studio Meike Nieuwenhuis en Remake Society in een groot upcyclingtraject. De resultaten presenteren we in september tijdens de Circular Textile Days en in oktober op de openingscatwalk van de Dutch Sustainable Fashion Week. Ook lanceren we dan een upcycling toolkit en The Circle Club wil in de toekomst een tweedaagse inhouse circular design workshop aanbieden. Mooi is bovendien dat meerdere deelnemers de samenwerking na de pilot voortzetten én dat er al wordt gekeken naar opschaling."

“Daarnaast ondersteunt Rethink Rebels bedrijven als Wibra en Scapino bij CSRD- en ESG-trajecten en begeleiden we merken zoals Studio Anneloes en Le Nouveau Chef bij hun B Corp-certificering. Het gaat ons niet om losse pilots of campagnes, maar om structurele verandering en duurzaamheid verankeren in het DNA van bedrijven.”

3. Welke inzichten kan je delen vanuit jouw expertise? Wat zijn obstakels of kansen als het aankomt op duurzaamheid en circulariteit?

“Sustainability is not a cost, it’s your license to operate,” is een quote die ik vaak gebruik richting leiders in de mode-, textiel- en schoenenindustrie.”

“Duurzaamheid en circulariteit moeten niet alleen onderdeel zijn van de marketingafdeling, maar onderdeel zijn van het businessmodel.”

“Wacht niet tot regelgeving een transitie afdwingt. De CSRD en de UPV Textiel zijn er en ze gaan het speelveld fundamenteel veranderen. Bedrijven die nu al stappen zetten, bouwen niet alleen aan compliance, maar ook aan toekomstbestendigheid en een sterke merkpositie.”

“Circulaire strategieën leveren namelijk drie dingen op: nieuwe omzetstromen (denk aan resale, repair of upcycling), minder risico’s (je bent voorbereid op wetgeving en reputatie-issues) en sterkere klantloyaliteit (consumenten kiezen voor merken die écht ergens voor staan).”

“Daarnaast wil ik benadrukken aan bedrijven, professionals; niemand hoeft de circulaire transitie alleen te doen. De druk van duurzaamheid en aanstaande wetgeving kan overweldigd voelen, maar zodra bedrijven begrijpen wat er echt van hen gevraagd wordt en dit kunnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk, ontstaat er rust en ruimte.”

4. Hoe kan de mode-industrie een nog grotere impact maken?

“Door leiderschap te tonen. Als leiders duurzaamheid echt omarmen, voelen medewerkers dat meteen: ze krijgen weer passie voor hun vak, omdat ze bijdragen aan iets goeds, zelfs in een industrie die nog steeds worstelt met overproductie en -consumptie.”

"Bovendien moeten we af van de gesloten cultuur in de mode. Echte vooruitgang vraagt om radicale samenwerking, openheid van zaken en lef om te innoveren.”

“The Circle Club laat zien hoe het eruit ziet als bedrijven uit hun silo’s stappen: een retailer die zijn reststromen deelt met een upcycler, een designer die samenwerkt met een reuse-platform, een merk dat zijn klanten betrekt bij reparatie. Simpeler gezegd: concurrenten zijn hier geen concurrenten meer. We delen cijfers en leerervaringen - successen én mislukkingen - met elkaar omdat we alleen met die openheid en samenwerking meer impact kunnen maken en de transitie kunnen versnellen.”

5. De toekomst van de modebranche: is je glas halfvol of halfleeg?

“De sector barst van potentieel. Ja, de uitdagingen zijn groot: structurele overproductie, CO₂-uitstoot en hardnekkige sociale misstanden. Maar ik denk dat we ons op een kantelpunt bevinden. Overheden voeren strengere regels in, consumenten vragen om transparantie en een nieuwe generatie ondernemers kiest circulariteit als vertrekpunt.”

“Als ik zie hoe de mode-industrie haar creativiteit gebruikt om maatschappelijke problemen op te lossen in plaats van ze te veroorzaken en hoe merken, circulaire makers en beleidsmakers steeds vaker de handen ineenslaan, dan weet ik: die beweging is onomkeerbaar.”

De website van The Circle Club gaat 1 september as. live.

The Circle Club lanceringCredits: eigendom Rosa van Ederen

