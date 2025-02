Wat speelt er bij Sandwich? De terugkerende strijd van het modemerk

Damesmodemerk Sandwich sluit haar webshop en sluit deze maand ook haar winkels in Amersfoort, Breda en Rijswijk. “Aan al het moois komt een einde”, zo schrijft het merk in een kort bericht op haar website. Wat is er precies aan de hand bij Sandwich? FashionUnited duikt in het archief en zet het een en ander voor u op een rij.

Samenvatting Sandwich, ooit onderdeel van de Veldhoven Group, heeft meerdere faillissementen en doorstarts meegemaakt.

De coronapandemie en de daaropvolgende economische problemen hebben het merk zwaar getroffen.

In februari 2025 sloot Sandwich zowel haar webshop als haar fysieke winkels, zonder verdere toelichting op de reden.

Om een duidelijk beeld te schetsen, gaan we terug naar het jaar 2018. Sandwich was toen in handen van de Veldhoven Group. Het bedrijf had de merken Dept, Turnover, Sandwich en Olsen in het portfolio. De modegroep wilde consumentgerichter worden en kondigde een nieuwe strategie aan, waarbij de volledige focus op Sandwich kwam te liggen. Het betekent dat de merken Dept en Turnover werden opgeheven en Olsen werd verkocht.

Sandwich kreeg de volle aandacht van het bedrijf en telde in 2018 zo’n 39 winkels in de Benelux en drie winkels in Duitsland en Canada. Het merk was actief in 20 landen en had 2.000 verkooppunten. De Veldhoven Group voerde verbeteringen in de collectie door en had het doel om een eenduidig Sandwich-beeld neer te zetten voor de consument binnen drie tot vijf jaar.

2019 - Sandwich meegesleept in faillissement Veldhoven Group ondanks nieuwe koers

Maar slechts een jaar later, in november 2019, vroeg de Veldhoven Group een faillissement aan voor haar Nederlandse groepsentiteiten en het Duitse filiaal. De Veldhoven-bedrijven in België, Engeland en het Verre Oosten werden niet door het faillissement getroffen. Het bedrijf liet in een persbericht weten aan een doorstart te werken voor Sandwich in Nederland en Duitsland.

En die komt er: Sandwich werd in december 2019 voortgezet door de Sandwich Fashion Group. Het merk zette haar activiteiten voort in Nederland en Duitsland, terwijl de overige buitenlandse activiteiten op termijn werden overgenomen door de Sandwich Fashion Group. De koers van het merk bleef onveranderd. Sandwich telde in 2019 zo’n 1.500 verkooppunten in Europa, Canada, Engeland en het Verre Oosten.

2020 - Sandwich Fashion Group valt om, maar gaat verder als Sandwich Fashion Company

Het duurt niet lang tot Sandwich opnieuw in het openbare insolventieregister opduikt. De Sandwich Fashion Group vroeg in april 2020 wederom een faillissement aan. De groep verklaarde dat het compleet wegvallen van de omzet na sluiting van de winkels door Europa als gevolg van het coronavirus ervoor zorgde dat de doorstart niet gecontinueerd kon worden. Het doek valt dan ook voor alle Nederlandse en Duitse groepsactiviteiten.

Het merk wordt niet opgegeven. Een maand na het faillissement werd de activa van Sandwich Fashion Group overgenomen door Sandwich Fashion Company B.V.. De nieuwe eigenaar zette de webshop direct live en onderzocht welke vestigingen opnieuw konden worden geopend.

Een maand na de nieuwe start volgde meer nieuwe informatie. Zo meldde Sandwich veel steun te hebben gehad van ‘loyale clientèle en wereldwijde partnerschappen’. “Dit heeft ons lot bezegeld bij het blijven vertellen van het verhaal van Sandwich”, zo klonk het destijds. Het bedrijf werd flexibeler opgezet door bijvoorbeeld te verhuizen naar een kantoor zonder vast huurcontract en huurcontracten voor winkels te sluiten op basis van omzet. Ook de collectie kende een transformatie: deze werd kleiner, met minder levermomenten.

2023 - Sandwich Fashion Company: Bankroet door coronacrisis, een juridisch geschil en een doorstart

Het leek goed te gaan met Sandwich, totdat de bedrijfsnaam op 14 februari 2023 opnieuw in het openbare insolventieregister verschijnt. Sandwich Fashion Company B.V. vroeg een faillissement aan, waarbij vijftien winkels betrokken waren.

De aangestelde curator meldde in een statement aan FashionUnited dat de achtergebleven omzet in de coronaperiode de boosdoener was. De marges kwamen bovendien onder druk te staan door kostenstijgingen, als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het bedrijf moest tevens te lang wachten op een substantieel TVL-bedrag dat te laat werd uitbetaald. De financiële verplichtingen konden hierdoor niet worden voldaan. De curator meldde ook dat de mogelijkheden tot een doorstart werden onderzocht.

In mei 2023 kwam de curator die het faillissement behandelde lijnrecht tegenover de oprichtersfamilie van Sandwich te staan in een juridisch geschil. De familie Veldhoven, dat de familie is achter het merk Sandwich, diende een verzoek in bij de rechtbank van Overijssel om de voorraad van 250.000 stuks onderhands te kunnen verkopen aan vennootschap Team SW. Dit vennootschap was sinds maart 2023 de licentiehouder van het merk Sandwich. De onderhandse verkoop van de voorraad werd door de curator afgewezen omdat de verkoopsom te laag was en dit daarom niet in het belang van de schuldeisers van het failliete Sandwich Fashion Company is. De rechter stelde de curator in het gelijk.

Vooralsnog was er geen doorstart gerealiseerd, maar uit het tweede faillissementsverslag bleek er dan toch een nieuwe start voor Sandwich Fashion Company B.V. te komen. Team SW B.V. nam de voorraden, inventaris en immateriële activa over voor een kleine miljoen euro. Team SW B.V. werd in maart 2023 opgericht. De bestuurder en aandeelhouder van het bedrijf betreft C.P. Cohen de Lara, een voormalig bestuurder van Sandwich Fashion Company.

2025 - Sandwich sluit webshop en winkels

In februari 2025 sluit Sandwich haar webshop en winkels, zo blijkt uit een kort bericht op de website. De reden van het stopzetten van deze verkoopactiviteiten wordt niet genoemd. Of het merk actief blijft in wholesale, is ook niet bekend. FashionUnited heeft contact gezocht met Sandwich, maar kreeg nog geen reactie.

De oud-curator die het faillissement van 2023 behandelde, laat schriftelijk aan FashionUnited weten dat er nog zaken lopen en dat deze verder worden behandeld in de tweede helft van 2025.