Wehkamp weer in Nederlandse handen: Zo verging het de retailer onder de Britten

Een onverwachte deal in Nederland: E-tailer Wehkamp komt in handen van Omoda. Hierdoor komt er een einde aan 11 jaar van buitenlands eigenaarschap en komt Wehkamp weer in Nederlandse handen. Een terugblik op de periode.

2015: Buitenlandse eigenaren

Apax Partners koopt RFS Holding, moederbedrijf van Wehkamp en op dat moment Fonq. Er zou 450 miljoen euro gemoeid zijn met de deal. De eigenaren van RFS Holding zijn Ad Scheepbouwer, Berend van de Maat en Paul Nijhof - samen bezitten ze 80 procent van de aandelen in de holding sinds 2008.

Er naar verluidt al jaren een overnemer gezocht voor Wehkamp. De eigenaren zouden al sinds 2011 op zoek zijn. In 2015 komt er pas een deal rond voor RFS Holding, die op dat moment de eigenaar is van Wehkamp, interieurwebshop Fonq, Create2Fit en financiële dienstverlener Lacent.

2016: Wisselingen aan de top

CEO Gert van de Weerdhof en CFO Ed Visser vertrekken in maart 2026. De topmannen zouden het niet eens zijn met de koers van het bedrijf die de raad van commissarissen in wilde slaan. Kort daarna kondigt ook in- en verkoopdirecteur Edith Meijer haar vertrek aan. De functie van CEO wordt kort waargenomen door Jonny Crowe, maar wordt na enkele maanden al opgevuld door Piet Coelewij.

2018: Miljoenen voor nieuw distributiecentrum en samenwerking met BCC

Wehkamp investeert fors in zijn logistieke infrastructuur. Tegelijkertijd wordt een samenwerking aangekondigd met elektronicaketen BCC, om het assortiment te verbreden en de service te verbeteren.

2019: Nieuwe CEO, samenwerking met Hema, winstgevendheid boven omzetgroei

Wehkamp opent een tweede duurzaam distributiecentrum in Zwolle. Coelewij vertrekt als CEO; Graham Harris neemt het stokje over, eerst op interim-basis, maar wordt later bevestigd als permanent CEO. De samenwerking met Hema zorgt voor extra bereik. Eind 2019 markeert een strategische omslag: winstgevendheid boven omzetgroei wordt het nieuwe credo.

2021: Kleertjes.com, mogelijke beursgang en stop samenwerking Hema

Wehkamp en financieel dochter Tinka gaan voortaan hun eigen weg. Kindermodebedrijf Kleertjes.com wordt aan het portfolio toegevoegd. Hema beëindigt de samenwerking om te focussen op eigen winkels en kernlanden. En: Apax Partners onderzoekt de mogelijkheden voor een beursgang van Wehkamp.

2022: Stop samenwerking BCC

Na vier jaar trekt Wehkamp de stekker uit de samenwerking met elektronicaketen BCC. Het is het begin van een reeks terugtrekkende bewegingen.

2023: Implementeert retourkosten en verzendkosten

Wehkamp voert retourkosten opnieuw in nadat het bedrijf ze jaren eerder had afgeschaft als concurrentiemiddel. De maatregel weerspiegelt de druk op marges en de bredere branchetrend richting kostenbeheersing. Ook worden er verzendkosten ingevoerd, maar blijven deze minimaal. Een thuisbezorging kost nu 1 euro, terwijl de levering bij een pakketpunt gratis is.

2025: CEO gaat met pensioen, banen geschrapt op hoofdkantoor

Na zes jaar vertrekt CEO Graham Harris met pensioen. Martijn Hagman wordt interim-CEO. Tegelijkertijd worden 103 van de 1.100 arbeidsplaatsen geschrapt, vooral op het hoofdkantoor in Zwolle en bij de eigen kledinglijn in Hilversum. De omzet daalt in boekjaar 2024/2025 met 6,8 procent naar 514 miljoen euro. Het verlies bedraagt 89,1 miljoen euro, sterk beïnvloed door een eenmalige goodwill-afboeking. Zonder die post: 8,8 miljoen euro verlies.

2026: Wehkamp overgenomen door Omoda Brands

Op 4 juni 2026 sluit Omoda Brands een overeenkomst voor de overname van Wehkamp Retail Group Holding van Apax Partners. Na elf jaar keert Wehkamp terug in Nederlandse handen. De combinatie van Omoda, Assem, Wehkamp en Kleertjes.com vormt een retailgroep met een gezamenlijke jaaromzet van circa 600 miljoen euro. Jan Baan (Omoda) en Martijn Hagman worden co-CEO's; de distributie wordt op termijn gebundeld in het Zwolse dc van WRG. Zelfs fysieke Wehkamp-woonwinkels worden verkend.