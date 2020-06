Nu te zien: modetentoonstellingen, in het museum en online

De tentoonstelling ‘SMUK’ in het Modemuseum Hasselt werd vanwege Covid-19 verlengd tot en met 30 augustus 2020. Voor wie hem nog niet gezien heeft, is dat boffen: er is veel te zien en te leren. De expositie focust op decoratieve technieken in de haute couture en prêt-à-porter. De zalen zijn een feest van pluimen, parels, borduursels en andere (soms ook minder voor de hand liggende) opsmuk. Niet alleen de savoir-faire achter de schermen van de belangrijkste Parijse ateliers wordt getoond, ook de invloed van technologische ontwikkelingen op het huidige modebeeld en de actuele rol van decoratie in de mode wordt bekeken.

Expositie ‘Smuk’ in Modemuseum Hasselt. Credit: Katrien Huysentruyt voor FashionUnited

The Art of Lace - t/m 6 september 2020, Textielmuseum

In ‘The Art of Lace: Haute Couture van Chanel tot Iris van Herpen’ worden zo’n veertig silhouetten getoond uit recente couturecollecties van grote modehuizen als Dior, Chanel en Maison Margiela. In de stukken wordt op uiteenlopende - en vaak experimentele - manieren gebruik gemaakt van kant. Door te laten zien dat er veel meer mogelijk is met kant dan over het algemeen wordt gedacht, bevraagt de expositie associaties als kwetsbaarheid, romantiek en traditie die gewoonlijk aan kant worden gekoppeld. De tentoonstelling geeft eveneens inzicht in het vakmanschap dat het maken van en werken met kant vereist. Ook fijn: bij alle stukken zijn samples van de getoonde kantsoorten te vinden, die naar hartenlust kunnen worden aangeraakt.

Mode op de bon - t/m 6 september 2020, Verzetsmuseum

Schaarste maakt creatief. Dat blijkt wel uit de tentoonstelling ’Mode op de Bon’ , tot en met 6 september te zien in het Verzetsmuseum in Amsterdam. De tentoonstelling laat zien hoe in oorlogstijd kleding werd gemaakt van het weinige materiaal dat voorhanden was: stof van parachutes, gevonden in weilanden, werd voor trouwjurken gebruikt; mannenpakken werden damesmantelpakjes. Ook slaat de expositie een brug naar de actualiteit met voorbeelden van hedendaags hergebruik in de mode, door gevestigde ontwerpers en modestudenten.