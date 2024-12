Best of 2024: Interviews die u niet mag missen

Met het einde van het jaar voor de deur, blikt FashionUnited traditiegetrouw terug op de verhalen van het afgelopen jaar. Dit is een selectie van lezenswaardige interviews gepubliceerd in 2024.

Waarom geurmarketing in modewinkels naar meer ruikt

Februari - Een subtiele frisse geur die ervoor zorgt dat klanten langer blijven hangen of vreemde etens- of zelfs zweetgeuren in de winkel? De keuze is vrij snel gemaakt zou je zeggen. Het effect van geur, in het algemeen maar ook in de retail, wordt nog weleens onderschat, terwijl het een krachtige sensatie heeft. Daarom spreekt FashionUnited met Transduce over de kansen van geurmarketing in winkels, welke geuren goed werken en welke onverwacht positieve effecten een geur kan hebben.

Geschreven door Caitlyn Terra. U leest het hier.

Logistiek expert over situatie op de Rode Zee: “Je moet alternatieven hebben”

Maart - Na flinke transportvertragingen tijdens de coronacrisis, ervaren zeetransporten vanuit Azië nu oponthoud vanwege de crisissituatie op de Rode Zee en specifiek in het Suezkanaal. Een van de effecten van de situatie is het oplopen van levertijden met een extra tien tot veertien dagen omdat schepen omvaren via Zuid-Afrika. FashionUnited spreekt met hoogleraar logistiek Jan Fransoo over de impact op de mode-industrie, hoe de situatie anders is dan tijdens de pandemie én over oplossingen.

Geschreven door Caitlyn Terra. U leest het hier.

Oprichter Tess V over de derde winkelopening en ondernemen in uitdagende tijden

Maart - Op haar zestiende stapte Tess Verwoert naar haar vader met het idee een webshop te openen. Tot haar verbazing was hij gelijk enthousiast en kreeg ze groen licht om een eigen bedrijf op te starten naast haar Havo. “Daar begon ik dan, met één rekje ingekochte kleding”, lacht Verwoert nog niet wetende dat ze op 24-jarige leeftijd een miljoenenbedrijf zou runnen. Want, haar webshop groeide in acht jaar tijd uit tot een modemerk dat geliefd is onder jonge meiden. Tess V telt inmiddels twee winkels en voegt begin april een derde vestiging aan het lijstje toe. FashionUnited kletst bij met de oprichter over de nieuwe winkel, bedrijfsvoering en toekomstige plannen.

Geschreven door Sylvana Lijbaart. U leest het hier.

Elf jaar na de Rana Plaza-ramp: Waar staat de industrie nu?

April - Elf jaar geleden, op 24 april 2013, stortte het Rana Plaza- gebouw in Savar, Bangladesh in. Meer dan 1.100 kledingarbeiders kwamen om het leven en meer dan 2.500 mensen raakten gewond. Al deze doden en gewonden hadden voorkomen kunnen worden als de vijf kledingfabrieken in het gebouw op tijd waren geëvacueerd, net als de andere bedrijven in het gebouw, waaronder een bank en winkels.

Geschreven door Simone Preuss. U leest het hier.

"Modest fashion is een van de gedurfde modetrends wereldwijd" - Modest Fashion Week CEO

Juni - Ongeacht iemands reden om zich te bedekken - bescherming tegen een ruwe omgeving of ongewenste aandacht, persoonlijke of culturele redenen - modest fashion bestaat al sinds het begin van de mode en is in ieders garderobe te vinden - of ze het nu ‘modest’ noemen of niet.

Geschreven door Simone Preuss. U leest het hier.

Australian label Akkoia presented their botanical-themed ready-to-wear collection and had influencer Fatma Husam walk the runway (second from right). Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Zes jaar Fashion for Good Museum: Hoe vertel je het verhaal van duurzame mode?

Juni - Het Fashion for Good museum sluit haar deuren. Na zes jaar lang duurzame textiel- en mode-verhalen in de spotlight te zetten gaat de organisatie Fashion for Good zich op andere initiatieven focussen. In die zes jaar tijd heeft FFG echter genoeg geleerd over het tentoonstellen van deze verhalen en hoe men duurzaamheid toegankelijk maakt. In een gesprek met FashionUnited deelt de organisatie de inzichten.

Geschreven door Caitlyn Terra. U leest het hier.

Moederbedrijf Scotch & Soda doorbreekt stilte: CEO over winkelopeningen, partners en groei

Juli - Het van oorsprong Nederlandse merk Scotch & Soda is sinds begin 2023 in handen van het Amerikaanse Bluestar Alliance. Sinds die overname bleef het lange tijd stil, ook toen de Noord-Europese retailtak in juni 2024 failliet bleek. Bluestar Alliance CEO en mede-oprichter Joseph Gabbay verbreekt nu de stilte.

Geschreven door Caitlyn Terra. U leest het hier.

Nieuwe generatie: Waarom deze kinderen wél de modezaak van hun ouders overnemen

September - Familiebedrijven in de mode staan al jaren onder druk door uitdagingen zoals online concurrentie en stijgende kosten. De afgelopen jaren hebben meerdere modeondernemers hun deuren moeten sluiten omdat ze geen opvolger kunnen vinden. FashionUnited spreekt met vier kinderen van eerste generatie modeondernemers die ervoor kiezen de zaak van hun ouders over te nemen. Wat motiveert hen om dit te doen in deze moeilijke tijden, en hoe maken zij het bedrijf toekomstbestendig?

Geschreven door Susan Zijp. U leest het hier.

De nieuwe generatie aan het roer bij Arma. Credits: Arma

Compressiesokken met een doping-effect: Oprichter en CEO van Stox vertellen over de weg naar succes

November - Compressiesokken, of ze nu worden gebruikt in de sportwereld, in de vrije tijd of voor medische doeleinden; het zijn geen sexy accessoires. Dat vond Caspar Disselhoff ook. Dus, richtte hij bijna tien jaar geleden Stox Energy Socks op - het bedrijf dat compressiesokken hip maakt met medische technologie en een stijlvol uiterlijk. Stox lanceert online met een eigen webshop en maakt al snel een harde groei door. Het bedrijf breidde een paar jaar geleden verder uit via wholesale. Inmiddels wordt vijftig procent van de omzet in Nederland gegenereerd en is de rest afkomstig uit het buitenland. De onderneming wil nu verder met zijn internationaliseringsslag. FashionUnited praat virtueel bij met Disselhoff en Stijn Nuijten (CEO).

Geschreven door Sylvana Lijbaart. U leest het hier.

Zo pakt O My Bag-CEO Paulien Wesselink maatschappelijk verantwoord ondernemen aan

November - Paulien Wesselink vroeg zich als kind vaak af waarom ze niet de hele klas op haar verjaardagsfeestje kon uitnodigen. "Ik hield er nooit van om mensen uit te sluiten," zegt de oprichter en CEO met een glimlach in een videogesprek met FashionUnited. Dit vroege voorbeeld van maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt de basis voor wat later O My Bag zou worden, een Nederlands tassenmerk dat zich richt op de sociale impact in India.

Geschreven door Susan Zijp. U leest het hier.

Blijven of vertrekken? Carrièrevragen in een veranderende modewereld

November - De modebranche heeft een turbulent jaar achter de rug. Sommige bedrijven worstelen met faillissementen en dalende omzetten, terwijl andere hun prognoses verhogen en uitbreiden. In onzekere tijden stellen sommige werknemers zichzelf ook vragen over hun carrière en toekomst. Moet je loyaal blijven aan een bedrijf tijdens een crisis en wanneer is het tijd om een nieuwe baan te zoeken? In dit interview zoeken we antwoorden op deze vragen met headhunter Nabila Staschel. Zij herinnert ons eraan dat mensen, juist in crisistijd, waardevolle vaardigheden kunnen opdoen.

Geschreven door Weixin Zha. U leest het hier.

Sneakerexpert: 'De trend beweegt richting de anti-trend'

November - Amadeus Thüner is een van de bekendste sneakerexperts in Duitsland, met bijna 20 jaar ervaring in de industrie. In een interview met FashionUnited kijkt hij vooruit naar de komende trends, deelt zijn droom-samenwerking en laat zien dat "sneakerheads" niet alleen sportschoenen in hun kast hebben.

Geschreven door Ole Spötter. U leest het hier.