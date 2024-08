Nieuwe gezichten: Deze merken maakten recent hun winkelstraatdebuut

De winkelstraat is een altijd veranderende plek. Het betekent dat er vaak genoeg nieuwe gezichten verschijnen in het straatbeeld. Zo heeft Deens merk Rotate deze week de allereerste monobrandwinkel geopend, maar de afgelopen maanden zijn ook in Nederland en België nieuwe toevoegingen te spotten. FashionUnited zet er enkele voor u op een rij.

Guess Jeans

Waar het merk Guess al vele winkels wereldwijd heeft, kreeg Amsterdam de primeur voor de allereerste Guess Jeans winkel. Het concept is anders ingestoken dan zustermerk Guess. Hoewel het de eerste winkel was ten tijde van de opening is het de bedoeling dat Guess Jeans snel uitrolt in winkelstraten wereldwijd.

Bobbies

Het Franse schoenenmerk Bobbies is bezig met internationale expansie. Enkele maanden nadat het een debuut maakte in Nederland, heeft het merk nu ook een winkel geopend in België. Het merk kiest voor Brussel vanwege de ‘strategische ligging’. Ook is de Belgische markt belangrijk voor het Franse merk, het staat namelijk op de derde plaats van best presterende landen op het gebied van verkopen in de webshop.

De winkel van Bobbies in Brussel. Credits: Bobbies

TwoJeys

Het Spaanse TwoJeys verraste met een winkelopening in Nederland. Het merk voor mannenmode en accessoires breidt hierdoor op internationale schaal uit. Naast meerdere winkels in Spanje had het enkel een internationale winkel in Londen. Amsterdam wordt nu aan deze rij toegevoegd.

Josh V

Het Nederlandse merk Josh V maakt toch de stap naar de fysieke retail. Oprichter Josh Veldhuizen vertelde jaren dat een eigen winkel niet zou gebeuren, maar toch veranderde ze hierover haar mening. Vanuit de klanten van het merk kwam een sterke vraag naar een fysieke plek om te winkelen en de ondernemer liep tegen het perfecte pand aan in Laren, in het midden van Nederland.

De allereerste Josh V brandstore. Credits: Josh V

Castore

Het Britse Castore heeft een eerste stap naar Europa gemaakt. Hoewel het merk koos voor Nederland, koos het niet voor het vaak geliefde Amsterdam. Castore koos ervoor het debuut in de winkelstraat te maken in grensstad Enschede. De keuze voor Enschede is deels genomen vanwege partner FC Twente die uit de regio komt. Castore geeft aan dat het meer locaties wil openen verspreid over Europa.

The Cosy Store

Het Nederlandse The Cosy Store had in tegenstelling tot wat de naam zou vermoeden nog geen fysieke winkel. Het niche-merk focust zich op sjaals van de beste materialen. Na jarenlang alleen online actief te zijn heeft het merk nu een winkel geopend in Weesp, de thuisbasis van oprichter Micky van Vollenhoven.

Opus

Enschede blijkt voor meerdere debutanten een interessante locatie. Zo opende Duits merk Opus de allereerste monobrandstore wereldwijd in de stad in Oost-Nederland. Het is voor Opus een strategische stap om de naamsbekendheid in Nederland te vergroten.

De eerste Opus winkel. Credits: Opus / Simplicity

Bike Store van Decathlon

Net zoals Guess kent Decathlon ook genoeg winkels wereldwijd. Echter introduceerde het de afgelopen maanden een nieuw concept, de Bike Store. Niet alleen het concept is bijzonder - want de winkel is volledig gericht op fietsen en bijbehorende accessoires, een werkplaats voor reparaties, verhuur en tweedehands - maar ook door de locatie. Decathlon koos namelijk niet voor een van de grote winkelstraten, maar juist voor de Kinkerstraat in Amsterdam, een kleinere en lokalere winkelstraat in de hoofdstad.

Eat Dust

De uitwisseling tussen België en Nederland blijft ook de afgelopen maanden in stand. Zo opende Belgisch denimmerk Eat Dust een locatie in Amsterdam. Voor het merk is dit de eerste winkel in Nederland, maar is het niet de eerste internationale winkel.

Tegen FashionUnited meldt het merk dat het al langer op zoek was naar een pand in Amsterdam. Hoewel het niet concreet plannen had om snel een winkel te openen, na de recente opening in Parijs, liepen de ondernemers tegen het perfecte pand aan in Amsterdam. En zo geschiedde.