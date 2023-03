Investeringen: Deze bedrijven haalden afgelopen jaar flinke bedragen binnen

Een geweldig concept hebben is één ding, maar om stappen te maken als bedrijf is ook kapitaal nodig. Diverse modebedrijven haalden het afgelopen jaar weer investeringen binnen en soms ook flinke bedragen. FashionUnited zet ze voor u op een rij.

Textielbedrijf Recover - 100 miljoen dollar

De grootste investering in deze lijst is die in het Spaanse textielbedrijf Recover. Het bedrijf ontvangt 100 miljoen dollar, zo’n 90,5 miljoen euro. De investering zal gebruikt worden om de productiecapaciteit van het bedrijf te versnellen en wereldwijd uit te breiden. Recover is gespecialiseerd in het produceren van een duurzame, premium vezel van gerecycled katoen of van een katoenblend.

B2B-platform Fashion Cloud - 25 miljoen euro

B2B-platform Fashion Cloud haalt eind 2022 een investering van 25 miljoen euro binnen. Fashion Cloud biedt oplossingen voor het delen van product informatie, marketing materiaal en het optimaliseren van voorraad, orderflow en digitale samenwerkingen in de mode-industrie. Het groeikapitaal zal worden ingezet om het platform van Fashion Cloud verder te ontwikkelen. Zo ligt er een focus op het verder uitbouwen van data-gedreven oplossingen om retailers te helpen de optimale voorraad te bepalen en de juist items na te bestellen. Daarnaast ligt er een focus op het creëren van transparantie rondom duurzaamheid. Zo kunnen merken sustainability attributen van hun kleding op het platform delen.

Textielverfbedrijf Colorfix - 18 miljoen pond

Het Britse Colorfix, een biotech bedrijf gespecialiseerd in een volledig biologisch verfproces, heeft een investering van 18 miljoen pond binnengesleept, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Omgerekend gaat het om 21 miljoen euro. Met het bedrag moet het team van Colorfix verdrievoudigd worden. Het bedrijf wil daarbij uitbreiden in Europa en Azië.

Textielbedrijf ByBorre - 16,9 miljoen euro

Textiel innovatiebedrijf ByBorre is een van de bedrijven die afgelopen jaar een flinke investering binnenhaalt. Het gaat om maar liefst 16,9 miljoen euro. ByBorre zet zich in voor de verschuiving naar een circulaire textielindustrie. Dat doet het bedrijf door te investeren in automatisering, materiaalonderzoek en data analyse om de toeleveringsketen efficiënter, productiever en transparanter te maken.

Textielbedrijf AlgiKnit - 13 miljoen dollar

De innovatieve textielbedrijven doen het goed tijdens investeringsrondes zo bewijst ook materialenbedrijf AlgiKnit. Het bedrijf haalt in juni 2022 een bedrag van 13 miljoen dollar, zo’n 12,4 miljoen euro op. De investering wordt ingezet om het bedrijf verder op te schalen. AlgiKnit maakt materialen op basis van kelp, een van de soorten zeewier.

Contact - 3 miljoen pond

Britse start-up Contact, een platform waarop creatieven uit de mode-industrie elkaar kunnen vinden, kondigt een klein jaar terug een investering van 3 miljoen pond aan. Omgerekend komt het neer op 3,5 miljoen euro. Contact werd opgericht in 2020 door Reuben Selby, als oplossing voor een arbeidsintensieve klus voor modebedrijven: het vinden, contacteren en boeken van bijvoorbeeld modellen, fotografen, haar- en make-upartiesten. Contact maakt de creatieven beter vindbaar, verkort de communicatielijnen en neemt het papierwerk op zich, zo schrijft het. Het klantenbestand bevat nu circa negenhonderd makers en tweeduizend merken, waaronder Balenciaga, Vogue, Urban Outfitters en Primark.

Fashion-techbedrijf Lalaland - 2,1 miljoen euro

Fashion-techbedrijf Lalaland heeft sinds de oprichting in 2019 furore gemaakt in de mode-industrie. Het bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie voor het creëren van hyperrealistische digitale modellen voor e-commerce. Deze modellen kunnen door bedrijven worden ingezet om producten te tonen op elke voorstelbare maat, vorm en huidskleur. Laland haalde een klein jaar geleden een kapitaalinjectie van 2,1 miljoen euro binnen en wil deze inzetten voor verdere commerciële expansie en het aantrekken van divers talent voor het bedrijf.

Ondermodebedrijf UltraViolet - 1,6 miljoen euro

De UltraViolet Group B.V. is de meest recente investering in deze lijst. Het moederbedrijf van ondermodemerken Sapph, UltraViolet en UltraMan haalt een investering van 1,6 miljoen euro binnen via Orange Wings Investment. Met de kapitaalinjectie wil het bedrijf voor het merk UltraViolet internationale expansie verder op de agenda zetten naast het vergroten van het merkbewustzijn. Daarnaast wil de groep de groei van het merk Sapph stuwen en het merk UltraMan lancering, dat in mei 2023 gelanceerd zal worden.

SaaS-platform Tex.tracer - 1,5 miljoen euro

SaaS-platform Tex.tracer verzamelt geverifieerde gegevens door gebruik te maken van blockchaintechnologie in combinatie met tijd- en geolocatiestempels en peer-to-peer reviews om betrouwbare gegevens van primaire bronnen te verzamelen. Door het verzamelen van deze gegevens kunnen mode- en textielmerken beter werken aan de klimaatneutrale doelstellingen die de EU heeft gesteld voor 2050. Tex.tracer ontvangt in maart 2023 een investering van 1,5 miljoen euro.

Schoenenmerk Feraggio - 150.000 euro

Het Nederlandse schoenenmerk Feraggio heeft een eerste financieringsronde afgerond, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Het merk heeft 150.000 opgehaald en wil dit inzetten om de merkpropositie te versterken.

En ook: bedrag onbekend

Modemerk Colorful Standard

Niet elke aankondiging van investeringen bevat het daadwerkelijke bedrag. Zo krijgt het Deense modemerk Colorful Standard in februari 2023 en miljoeneninvestering van het ABN Amro Sustainable Impact Fund.e Hoewel er dus een ‘miljoenenbedrag’ genoemd wordt, blijven de details onduidelijk. Met de investering wil het Deense merk de internationale ambitie versnellen.

Modemerk Khaite

Een van de recente aankondigingen komt van het modemerk Khaite. Tegen nieuwsplatform WWD meldt Khaite-oprichter Catherine Holstein dat het een investering voor de volgende groeifase van het merk heeft ontvangen.

Sneaker upcycler Wear

Wear, het Rotterdamse concept voor herstelde sneakers, sleept een kapitaalinjectie binnen, dat maakt de duurzame startup bekend in een persbericht. De duurzame startup wil hiermee het aanbod van ‘pre-loved’ sneakers vergroten en uitbreiden.