Overnamepad: Opvallende overnames van tweede halfjaar 2022

De modeindustrie blijft altijd in beweging en zo blijven ook diverse overnames het nieuws halen. Met enkele grote namen zoals Tom Ford en Made.com die recent over zijn genomen blikt FashionUnited weer terug op de afgelopen maande. Welke overnames springen in het oog en welke mogen niet vergeten worden?

LVMH neem Pedemonte over

Vers van de pers is de overname van juwelengroep Pedemonte door luxegroep LVMH. Met de overname versterkt LVMH de sieraden en horloge tak in het eigen portfolio. In het persbericht meldt het Franse luxeconcern dat het met de overname ‘een ecosysteem van bedrijven ondersteunt die bijdragen aan het succes van onze modehuizen’. Hoeveel LVMH heeft neergeteld voor Pedemonte is onbekend.

Frasers nieuwe eigenaar van Gieves & Hawkes

De media hintte al ruim een week op een overname van maatpakken maker Gieves & Hawkes door Frasers Group Plc, maar de bevestiging kwam pas op 25 november. Frasers Group Plc is de laatste jaren flink op overnamepad en heeft in 2022 al diverse andere overnames op hun naam staan. Met de acquisitie van Gieves & Hawkes ‘stelt het de toekomst van een 250 jaar oud merk veilig’, aldus het persbericht van Frasers.

Tom Ford overgenomen door Estée Lauder

Een grote klapper van november is de overname van modemerk Tom Ford door Estée Lauder. Het modemerk wordt overgenomen voor 2,8 miljard dollar. Eerder in het jaar werd al gehint op het feit dat Tom Ford op zoek was naar een nieuwe eigenaar. De strijd leek lange tijd te gaan tussen Estée Lauder en modegroep Kering. Een link tussen Kering en Tom Ford was niet ondenkbaar - ontwerper Ford stond namelijk tussen 1994 en 2004 aan het creatieve hoofd van Gucci. Gucci zit inmiddels in het portfolio van Kering.

Ontwerper, oprichter en CEO Tom Ford blijft na de overname van het merk werkzaam bij het bedrijf.

Beeld: Tumble 'N Dry

Tumble ‘n Dry in Deense handen

In september blijkt dat kindermodemerk Tumble ‘n Dry een nieuwe eigenaar heeft: JBS Textile Group A/S. Onder de Deense groep gaat Tumble ‘n Dry verder internationaliseren, zo blijkt uit een persbericht. Ook moet het merk meer zichtbaarheid krijgen in winkels.

Adore Me overgenomen door Victoria’s Secret

Lingeriegigant Victoria’s Secret neemt begin november een branchegenoot over, Adore Me. Er wordt 400 miljoen euro betaald voor Adore Me. De deal biedt Victoria’s Secret naar eigen zeggen ‘De kans om gebruik te maken van de expertise en technologie van Adore Me, om de modernisering van het digitale platform van Victoria’s Secret & Co te versnellen’. Adore Me ontstond namelijk als een e-commercebedrijf en heeft veel ervaring met online verkopen, maandelijkse abonnementen en een passervice aan huis.

I Saw it First naar Frasers Group Plc

Een van de andere overnames van Frasers Group Plc is online fashion retailer I Saw It First. Hoeveel de Britse groep neerlegt voor de e-tailer is niet bekend. Bij de bekendmaking van de overname meldt Frasers wel dat het van plan is I Saw It First te integreren met het tevens recent overgenomen Missguided.

Next Retail Limited nieuwe eigenaar van Made.com

In het derde kwartaal blijkt dat Made.com te koop staat. Het bedrijf heeft te maken met tegenvallende cijfers en is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Gesprekken worden met diverse partijen gehouden, maar eind oktober worden deze stopgezet. Uiteindelijk vraagt het bedrijf surseance aan waarop het al snel wordt overgenomen door Next Retail Limited.

Wat onduidelijk blijft is of Made.com ooit officieel de eigenaar is geworden van online platform Trouva. Begin dit jaar kondigde Made.com namelijk een overname van het platform dat ook mode verkocht aan, maar in de officiële documenten rondom de surseance en overname van Made.com komt Trouva nergens meer voor. Op vragen van FashionUnited over Trouva kwam geen antwoord vanuit de curatoren.

The Vintage Bar overgenomen door Miinto

Modeplatform Miinto neemt in de zomer van 2022 The Vintage Bar over. Met de overname vergroot Miinto het aandeel tweedehandskleding. Tegen 2025 moet het aandeel tweedehandskleding op Miinto namelijk een kwart zijn van het totaal. Op het moment van de overname is dit nog maar vijf procent. De twee bedrijven blijven afzonderlijk van elkaar opereren, maar de producten van The Vintage Bar worden wel geïntegreerd bij Miinto. Andersom zal Miinto leunen op het bestaande platform van The Vintage Bar om op den duur een eigen C2C-marktplaats te lanceren, aldus het persbericht destijds.

Poshmark overgenomen door techbedrijf Naver Corp

Online marktplaats voor tweedehands mode Poshmark wordt in oktober overgenomen door Naver Corp - een Zuid-Koreaanse firma. Voor Poshmark wordt ruim 1,2 miljard dollar neergelegd. Naver is een techbedrijf dat de zoekmachine Naver exploiteert. Met de overname wil Naver inhaken op de bloeiende online markt voor tweedehandskleding.

Modehuis Leonard Paris in Japanse handen

Frans modehuis Leonard Paris gaat in de zomer van 2022 over in de handen van Japans conglomeraat Sanya Seiko. Leonard Paris werkt al ruim 50 jaar samen met Sanyo Seiko, wat heeft bijgedragen aan het succes van het modehuis in Azië, specifiek in Japan en Taiwan.

Patagonia-oprichter Yvon Chouinard. Foto door Campbell Brewer

Bonus: Patagonia in handen van goede doelen

Het telt niet helemaal als een overname maar merk Patagonia kreeg de afgelopen maanden wel een nieuwe eigenaar. Het merk werd namelijk overgedragen aan goede doelen zodat de winst van het bedrijf gebruikt kan worden om klimaatverandering tegen te gaan. De nieuwe eigenaren van Patagonia zijn dan ook Holdfast Collective en Patagonia Purpose Trust.

Voor Patagonia zelf verandert er weinig. Het merk zal zich blijven focussen op de resultaten en het bedrijf zal geleid worden door het huidige managementteam.