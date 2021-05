Eindelijk naar het museum: deze modetentoonstellingen zijn vanaf 5 juni te zien

Op 5 juni is het zover: dan mogen de musea weer open, en zijn veel langverwachte exposities eindelijk voor het publiek te zien. FashionUnited maakte alvast een verlanglijstje met modetentoonstellingen.

‘Mode uit het Rijksmuseum in huis’ in Ons’ Lieve Heer op Solder

Ons’ Lieve Heer op Solder opent de deuren voor modeliefhebbers met de tentoonstelling ‘Mode uit het Rijksmuseum in huis’ . In de expositie wordt een bijzondere collectie negentiende-eeuwse kostuums uit het depot van het Rijksmuseum getoond: de japonnen, mantels en kinderkleren werden ooit naar de verborgen kerk Ons’ Lieve Heer op Solder gedragen door welgestelde vrouwen en kinderen. De kledingstukken zijn een unieke weergave van de smaak van negentiende-eeuwse kerkbezoekers.

Ook huist in het museum tijdelijk het stageatelier van Cruèl, het label van William Ampofo. Zowel de tentoonstelling als het stageatelier zijn tot en met 9 juli open voor publiek.

Beeld: Expositie 'Mode uit het Rijksmuseum in huis', foto door Rebekka Mell

Eurovisie-outfits in het Textielmuseum en Kunstmuseum

Het Eurovisie Songfestival mag voor dit jaar dan voorbij zijn, het feest gaat nog even door in het Textielmuseum in Tilburg en het Kunstmuseum Den Haag. Daar worden tot en met respectievelijk 10 en 11 juli een aantal van de bijzondere podiumoutfits getoond die tijdens het Songfestival door de Nederlandse presentatoren en artiesten werden gedragen. In het Textielmuseum zijn onder meer het blauwe pak en de groene jurk van Edsilia Rombley te zien, gemaakt door Tess van Zalinge en Elzinga Studio, evenals de jurk van Maison the Faux voor Nikkie de Jager. In het Kunstmuseum staan onder meer de twee creaties van Claes Iversen voor Chantal Janzen, in blauw en zilver, en de paillettenjurken die David Laport maakte voor Rombley en De Jager.

‘Haute Bordure’ in het Fries Museum

De laatste jaren is er opvallend veel borduurwerk te zien in de mode: niet alleen maken ontwerpers als Viktor & Rolf en Karim Adduchi er gebruik van, ook is het borduren van kleding momenteel een populaire manier om eigen kledingstukken - sweaters, jeans - te versieren en te personaliseren. De tentoonstelling ‘Haute Bordure’ in het Fries Museum in Leeuwarden brengt vier eeuwen geborduurde kleding en accessoires samen, en biedt daarmee een overzicht van de rol van borduurwerk in de Nederlandse modegeschiedenis. De tentoonstelling is tot en met 18 juli 2021 te zien.

‘Voices of Fashion’ in het Centraal Museum

In het Centraal Museum in Utrecht opent de tentoonstelling ‘Voices of Fashion: Black Couture, Beauty & Styles’ . In de multidisciplinaire tentoonstelling onderzoeken modeconservator Ninke Bloemberg en co-curator, modeactivist en Diversity Rules-oprichter Janice Deul de invloed van zwarte ontwerpers op de internationale mode, evenals de stereotyperingen die nog altijd rond zwarte mode, stijl en beauty bestaan.

De tentoonstelling laat verschillende stemmen uit de geschiedenis van black fashion aan het woord. Er is wordt werk getoond van ontwerpers en labels als Marga Weimans, Thebe Magugu en The New Originals, maar ook zijn er foto’s en films te zien. Architect Afaina de Jong ontwierp voor de tentoonstelling een indrukwekkende en sfeervolle scenografie. De tentoonstelling loopt tot en met 5 augustus 2021.

Lees hier een interview met de curatoren:

Beeld: Expositie 'Voices of Fashion', installatie van Thebe Magugu, foto FashionUnited

‘Youthquake’ in de Kunsthal

In samenwerking met Modemuseum Hasselt en Nederlands modehuis Maison the Faux presenteert de Kunsthal Rotterdam de multimediale tentoonstelling ‘Youthquake: Verlangen naar eeuwige jeugd’ . Aan de hand van kleding, fotografie en video wordt duidelijk gemaakt in hoeverre mode en media in de ban zijn van jeugdigheid. Met corrigerend ondergoed en plastische chirurgie probeert men het lichaam heden ten dage kunstmatig jong te houden. Tegelijkertijd gaat de tentoonstelling over de geest van de jeugd in een ouder wordend lichaam: een bijzonder voorbeeld is het 99-jarige stijlicoon Iris Apfel, met wie de bezoeker in de tentoonstelling kennismaakt. De tentoonstelling loopt tot en met 22 augustus.

‘Royal Fashion Design’ in de Grote Kerk Breda

Stichting Grote Kerk Breda presenteert de tentoonstelling ‘Royal Fashion Design - Mattijs van Bergen’ , een eerbetoon aan de magische en kunstzinnige designs van de Nederlandse modeontwerper. De tentoonstelling toont oude en nieuwe gerenommeerde ‘koninklijke’ ontwerpen, waarvan sommige gedragen zijn door koningin Máxima. Voor een serie nieuwe ontwerpen liet Van Bergen zich inspireren door de architectonische elementen en de praalgraven van de Grote Kerk Breda. De tentoonstelling is tot en met 29 augustus 2021 te bezoeken.

Beeld: Expositie 'Royal Fashion Design', ontwerp van Mattijs van Bergen, foto Stichting Grote Kerk Breda

‘Op de leest van Jan Jansen’ in Museum Jan

Tot en met 29 augustus is ook de tentoonstelling ‘Op de leest van Jan Jansen - 60 jaar schoenen & Dutch Design’ te bewonderen in Museum Jan in Amstelveen. De expositie werd ontwikkeld ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum van Jansen en loopt tegelijkertijd vooruit op de comeback van het schoenenlabel, die gepland staat voor 2022. De tentoonstelling zet het werk van de legendarische schoenenontwerper in de spotlights en toont parallellen met het werk van jongere generaties Nederlandse designers als Ronald van der Kemp en Lisa Konno.

Lees hier een interview met Jan Jansen: Jan Jansen: “Ik ben zeer verheugd dat mijn merk in 2022 terug op de markt komt”

‘Grow’ in Fashion for Good

In het museum van Fashion for Good in Amsterdam is tot oktober de eerste tentoonstelling te zien van het jaarproject ‘Grow’. Daarin staat de rol van innovatieve biomaterialen voor een duurzame toekomst van mode centraal. Wat zijn biomaterialen precies? Hoe kunnen ze worden gebruikt? Hoe duurzaam zijn ze, en wat maakt ze anders dan traditionele vezels? Met de tentoonstelling hoopt Fashion for Good op die vragen een antwoord te bieden. Naast materiële innovaties wordt ook werk getoond van ontwerpers en merken die al met de vezels aan de slag zijn gegaan. De volgende tentoonstelling in de serie zit al in de pijpleiding.

‘Mode op de Bon’ in Nationaal Monument Kamp Vught

Voor wie hem vorig jaar miste: de tentoonstelling ‘Mode op de Bon’ , eerder te zien in het Verzetsmuseum in Amsterdam, reisde door naar het Nationaal Monument Kamp Vught. Daar is de tentoonstelling te zien tot 1 november. De tentoonstelling gaat in op het nieuwe modebeeld dat ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog, gekenmerkt door creativiteit, hergebruik en improvisatie. Zo zijn er jurken van meelzakken te zien en trouwjaponnen van parachutestof. Niet alleen de kleding uit de bezetting krijgt een plek in de tentoonstelling, ook het hergebruik van stoffen door hedendaagse ontwerpers komt aan bod.

Later dit jaar: Makersgeheimen, Long Live Fashion en Maison Amsterdam

Beeld: Expositie 'Op de leest van Jan Jansen', foto door Eddy Wenting