In memoriam: Deze mensen ontvielen de modewereld in 2024

De mode-industrie verwelkomt elk jaar veel nieuwe namen die furore maken, maar helaas ontvallen elk jaar ook professionals. FashionUnited brengt een kleine ode.

Februari: Ontwerper Claude Montana

Ontwerper Claude Montana overlijdt in februari op 76-jarige leeftijd. Montana zal voornamelijk herinnerd worden als ‘koning van de schoudervulling’ en maakte furore in de jaren ‘80 van de vorige eeuw.

Hij werkte ook korte tijd bij het modehuis Lanvin. Voor zijn werk bij dit Franse merk won hij diverse prijzen.

Maart: Stilist Oemer Khan, ontwerper Stephan Linard, stijlicoon Iris Apfel

Bekende Belg Oemer Khan overlijdt in maart op 27-jarige leeftijd. Khan was stilist, model en ondernemer. Zo had hij zijn eigen merk ‘Studio’s by Oemer Khan’ waar hij door middel van upcycling nieuwe items maakte van tweedehands kleding.

Londense ontwerper Stephan Linard overlijdt in maart op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van keelkanker. Linard werkte in de jaren tachtig met sterren zoals David Bowie en Boy George. Hij word ook gezien als een grote invloed op de stijl van de Blitz Kids (een groep mensen die club Blitz bezochten).

Met haar 102 jaar heeft stijlicoon Iris Apfel een respectabele leeftijd bereikt. De flamboyante interieurontwerpster was een veel geziene gast bij modeshows en is dankzij haar grote bril, korte grijze haar en overdadige accessoires altijd goed herkenbaar geweest.

April: Ontwerper Roberto Cavalli

Ontwerper Roberto Cavalli laat op 83-jarige leeftijd een erfgoed van exotisch luxe achter. De ontwerper overlijdt in april van 2024. Cavalli stond al langere tijd niet meer aan het hoofd van het gelijknamige merk, maar zijn invloed zal nog lang gevoeld worden. “Je naam zal voortleven, voor altijd een baken van inspiratie”, aldus Fausto Puglisi, de huidige creatief directeur van het merk.

Mei: Textielondernemer Henk ten Hoor

Henk Ten Hoor was een begrip in de Nederlandse textielindustrie. Op het hoogtepunt van zijn textielbedrijf had hij ruim honderd winkels door het land. Het concern sloot in 2016 definitief de deuren. Hij overlijdt in mei op 83-jarige leeftijd.

Juni: Modemuze Françoise Hardy en oprichter Gilles Elalouf

Tot de dag van vandaag is Françoise Hardy een stijlicoon en is ze een voorbeeld voor de casual Parijse Chic. Ondanks dat ze van beroep een zangeres was, werd ze tegen wil en dank een mode idool. Ze overlijdt in juni op 80-jarige leeftijd.

Met het overlijden van Giles Elalouf heeft het modemerk Y/Project beide oprichters verloren. Elalouf is op 58-jarige leeftijd overleden na een lang ziektebed.

Juli: Oprichter Etienne Kaesteker

Bezieler van de Belgische modeketen E5, Etienne Kaesteker, overlijdt in juli op 81-jarige leeftijd. Hij richtte in 1978 samen met zijn echtgenote Margriet Kaestekere-Talpe de keten E5 Mode op. De eerste winkel was te vinden langs de snelweg E5, waaraan de winkel zijn naam heeft te danken.

November: Ontwerper Rohit Bal en oprichter Friedrich Knapp

Indiase ontwerper Rohit Bal overlijdt in november op 63-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van een hartkwaal. Hij had al vanwege zijn gezondheid een pauze ingelast in de modewereld. Hij stond bekend om het combineren van traditionele Indiase esthetiek en een eigentijdse tint.

Duitse modeketen New Yorker neemt in november afscheid van oprichter Friedrich Knapp. Hij overlijdt op 73-jarige leeftijd. Hij is op dat moment ook eigenaar en algemeen directeur van de keten. Hij wordt opgevolgd door zijn dochter Sophie Knapp en vertrouweling Jonas Gnauck.

December: Oprichter Isak Andic, ondernemer Gratien de Clercq

In december overlijden er twee modeprofessionals door een ongeval. Zo is er Gratien de Clercq, de bezieler van de Gentse modewinkel Blue C’est Gris. Hij overlijdt op 69-jarige leeftijd tijdens een tragisch ongeluk vlakbij zijn woning.

Ook Isak Andic, oprichter en voorzitter van Mango, overlijdt tijdens een ongeluk. Hij komt dodelijk ten val in een ravijn tijdens een bergwandeling. Hij is op dat moment 71 jaar.